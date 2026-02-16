Los sospechosos de siempre: capturaron in fraganti a dos ladrones con antecedentes por robar una hamburguesería

Los dos detenidos por el robo

Un operativo policial en la ciudad de La Plata permitió la aprehensión de dos sospechosos bastante conocidos para la Justicia: Rodolfo Alberto Achaval (37) y Nicolás Daniel Romero (30), quienes cuentan con un extenso historial delictivo. Ambos fueron sorprendidos cuando intentaban concretar un robo en una hamburguesería ubicada en la intersección de las calles 1 entre 44 y 45.

La nueva causa contra los detenidos quedó caratulado como robo calificado en grado de tentativa bajo la intervención de la UFI y J N°3, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic y el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de La Plata.

Todo comenzó cuando personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Plata cumplía con una orden de servicio orientada a la prevención de delitos de robo y robo automotor. Al arribar a la zona, los efectivos notaron que una joven de 19 años, identificada por su uniforme como empleada de la hamburguesería, salió corriendo del comercio mientras pedía auxilio.

La joven les relató a los policías que ella y sus compañeros estaban siendo víctimas de un robo.

Una empleada fue la clave para el arresto de los sospechosos

Tras asistir a la empleada y recopilar información clave, los agentes se dispusieron a ingresar al local. En ese momento, personal motorizado de la Dirección de Infantería (cuartel Central – EMAI) se sumó al procedimiento.

Justo en ese instante, dos sospechosos salieron del local y fueron interceptados por los efectivos policiales. Los sujetos fueron identificados como Rodolfo Alberto Achaval, de 37 años, y Nicolás Daniel Romero, de 30 años.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró 50.560 pesos en efectivo, dos teléfonos celulares, una mochila gris y otra naranja, además de dos elementos punzocortantes de fabricación casera. El dinero incautado pertenecía a la caja registradora del comercio. Uno de los celulares resultó ser propiedad del denunciante, un joven de 20 años, mientras que el otro pertenecía a otra empleada del local de 23 años.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, el asalto ocurrió cuando abrían el local. Los empleados fueron sorprendidas por los detenidos, quienes, mediante intimidación con elementos punzocortantes, los condujeron hacia el fondo del comercio y, una vez allí, sustrajeron el dinero y los teléfonos.

Tras la aprehensión, se comunicó lo sucedido al Ministerio Público Fiscal, que avaló el procedimiento y solicitó la remisión de las actuaciones y de los detenidos para prestar declaración en la jornada judicial siguiente.

El prontuario de Rodolfo Alberto Achaval refleja múltiples antecedentes por delitos de distinta índole:

En 2022, estuvo vinculado a una causa por hurto en Mar del Plata .

En 2021, había recuperado la libertad en la Unidad Penitenciaria 26 de Olmos.

En 2020, figura en una causa penal sin especificación de delitos en el Juzgado de Ejecución Penal 2 de La Plata y en otra por robo en el Juzgado Correccional N°4.

También en 2020, fue investigado por encubrimiento y robo agravado en la UFIJ N°15 de La Plata.

En 2019, participó en un robo con intervención de la UFIJ N°7 de Berisso.

Su registro incluye múltiples ingresos y egresos de unidades penitenciarias y causas por robo calificado, tentativa de robo, daño y encubrimiento, entre otros delitos, desde el año 2007 en adelante.

Por su parte, Nicolás Daniel Romero también ostenta antecedentes penales recientes:

En febrero de 2026, fue imputado en una causa por robo agravado de vehículo dejado en la vía pública, con intervención de la UFI N° 17 de La Plata.

En 2025, figura en registros de libertad en la Unidad Penitenciaria 10 de Romero y en la Unidad 24 de Florencio Varela.

En octubre de 2024, obtuvo salidas transitorias de la Unidad Penitenciaria 1 de Lisandro Olmos.

Su prontuario incluye una imputación por robo calificado en 2023 y otro antecedente por encubrimiento en 2019.

En 2014, fue procesado por resistencia a la autoridad.