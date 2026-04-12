Quién era la joven que murió aplastada por un colectivo en Villa Devoto

El accidente ocurrió en la esquina de Chivilcoy y Nazarre, Villa Devoto, testigos relatan cómo la mochila de la joven quedó atrapada en la puerta del colectivo

La Policía de la Ciudad identificó como Bárbara Rocío Granado Schonholz, de 31 años, a la joven que murió el viernes último, al ser arrollada por un colectivo de la línea 134 en el cruce de Chivilcoy y Nazarre, en el barrio porteño de Villa Devoto. El accidente sucedió cuando la joven descendía del transporte y su mochila quedó atascada en la puerta, lo que provocó la caída fatal.

Se trata de una médica neuróloga cuyos datos filiatorios fueron confirmados oficialmente tras las pericias realizadas luego del trágico siniestro.

El hecho, que movilizó a personal de la Comisaría Vecinal 11 B y al Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), generó consternación tanto en el entorno familiar como entre colegas y pacientes. De acuerdo con lo informado por fuentes del caso a Infobae, testigos aseguraron que la puerta del colectivo se cerró repentinamente mientras la joven bajaba, provocando que la mochila quedara enganchada.

Al intentar zafarse, cayó al asfalto y fue atropellada por el mismo vehículo del que acababa de descender. Las maniobras del chofer, un hombre de 41 años, no lograron evitar el desenlace. El conductor fue detenido y sometido a test de alcoholemia.

La intervención judicial quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 29, y la Secretaría N° 152. La causa se inició bajo la carátula de “averiguación de homicidio”. Autoridades ordenaron la presencia de la Unidad Criminalística Móvil y la División Ingeniería Vial Forense para relevar pruebas en el lugar, que fue acordonado durante varias horas.

Quién era Bárbara Rocío Granado Schonholz

Bárbara Rocío Granado Schonholz realizó su residencia en el Hospital Ramos Mejía, colegas del servicio de neurología compartieron su recuerdo en Instagram

La noticia de la muerte de Bárbara Rocío Granado Schonholz circuló rápidamente en redes sociales y su identidad fue confirmada por fuentes de la Policía de la Ciudad a Infobae. Su padre, Carlos Granado, despidió a su hija en una publicación en Facebook: “Hola, quiero notificar a todos mis conocidos y mis parientes que la de la foto es mi hija Bárbara. Doctora, neuróloga, ayer un accidente de colectivo en Devoto me la arrebató y está en la morgue judicial”, expresó.

Su madre, Alicia Schonholz, también se pronunció en redes: “Hace dos días, en un accidente de tránsito, partió mi amada hija. No hay palabras para describir tanto dolor. Vuela alto mi niña y gracias por estar conmigo 31 años”.

La trayectoria de Bárbara Granado Schonholz en la medicina comenzó en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde obtuvo su título, según consta en su propia cuenta de Instagram.

Completó la unidad hospitalaria en el Hospital Profesor Alejandro Posadas y realizó la residencia en neurología en el Hospital General de Agudos J. M. Ramos Mejía. Además, trabajaba en una clínica privada y mantenía una activa participación en la comunidad médica.

Reconocida por su paso por el Hospital Ramos Mejía y su formación en instituciones públicas, la médica fue despedida por familiares y colegas en redes sociales

En una de sus publicaciones profesionales, la joven explicaba: “Los neurólogos somos médicos clínicos especializados en el estudio de patologías del sistema nervioso central y periférico. Los pacientes acuden a consulta por dolores de cabeza, mareos, temblores y problemas de memoria, aunque también es necesaria la derivación ante síntomas como trastornos del lenguaje, problemas para caminar, dificultades motoras, convulsiones, trastorno visual o movimientos anormales, entre otros”.

El Servicio de Neurología del Hospital Ramos Mejía manifestó su pesar por la muerte de Granado con un mensaje en Instagram: “Barby, tuvimos la suerte de conocerte en nuestro hospital y compartir 4 años de residencia llenos de trabajo, aprendizaje y también muchas risas. Estuvimos en las buenas y en las malas, supimos escucharnos y acompañarnos, y en ese camino nos fuimos conociendo. Vas a quedar siempre en nuestro recuerdo. QEPD”.

El recuedo de una de sus primas en Instagram

Esta despedida se sumó a numerosos mensajes de pacientes y colegas que, en diferentes redes, compartieron recuerdos y agradecimientos por la labor y el compromiso de la médica.

También la madre de Bárbara Granado Schonholz es médica y se desempeña en el Hospital Posadas de Haedo, lo que evidencia la presencia de la vocación en el núcleo familiar.

Las actuaciones policiales y judiciales por la muerte de la joven continúan, mientras las autoridades avanzan con peritajes para esclarecer las circunstancias exactas del incidente. La investigación permanece abierta y la zona donde ocurrió el hecho sigue bajo análisis por parte de equipos forenses.