Mar del Plata: taparon con pintura un mural sobre los desaparecidos que había sido hecho por un artista local

La pintura mural '30 mil motivos' fue tapada con pintura blanca

La eliminación del mural “30 Mil Motivos” en el Centro Cultural Osvaldo Soriano de Mar del Plata expuso un conflicto de alto alcance en la gestión del patrimonio cultural. La obra, una creación del histórico artista local Osmar Freites inaugurada en 2014 y homenaje a los 30 mil desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina, fue cubierta en su totalidad con pintura.

El hecho fue documentado por imágenes difundidas en redes sociales y convirtió rápidamente al mural en fuente de tensión y polémica entre sectores políticos y culturales. Según la denuncia inicial de la concejal Melisa Centurión, la intervención se configuró como un posible “acto de vandalismo insólito” bajo responsabilidad del gobierno local.

Más allá de la controversia estética y simbólica, la acción generó consecuencias administrativas inmediatas: Centurión confirmó que impulsa un proyecto de investigación para determinar si la eliminación de la obra implica delitos o infracciones vinculadas al patrimonio. Y convocó “a la comunidad artística marplatense y a los organismos de Derechos Humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, para consensuar, coordinar y concretar” la restauración de la obra dañada.

La pintura "30 mil motivos" se observa en una pared, representando rostros de personas y destacando el lema conmemorativo en un vibrante fondo azul.

“El lunes a primera hora presentaremos una iniciativa para que se investigue la posible comisión de delitos e infracciones vinculadas a este hecho vandálico”, informó Centurión desde sus redes sociales.

La edil atribuyó la medida “a sectores ideológicamente alineados con el gobierno nacional” y definió el avance como una “provocación” dirigida al proceso de memoria colectiva. Además, la funcionaria exigió disculpas públicas para la familia de Freites y los organismos afectados.

El mural “30 Mil Motivos”, considerado un testimonio visual clave en la escena cultural local, había ocupado un lugar central en la agenda artística y de derechos humanos desde su develación en 2014. Osmar Freites, el artista detrás de la obra, cultivó una trayectoria reconocida por su compromiso con la memoria y los derechos humanos en Mar del Plata. Su fallecimiento en junio de 2015 en La Caleta, donde vivía y trabajaba, marcó el cierre de una etapa de producción vinculada directamente a la reivindicación de los desaparecidos.

Para Centurión, la acción trasciende la esfera administrativa: “No vamos a permitir que la ignorancia negacionista intente ‘blanquear’ la historia trágica de los argentinos”.

“La provocación es la estrategia de los incapaces para ocultar su irrelevancia”, concluyó la concejal marplatense.

La obra quedó filamnete tapada y oculta

La obra se descubrió a finales de marzo del 2014, en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. “Agradecemos a los artistas, a Osmar Freites que ha encabezado este trabajo para llevar adelante este mural. Estamos muy orgullosos que Mar del Plata utilice el arte como expresión clara de repudio de las situaciones que no queremos que ocurran más en nuestra ciudad y nuestro país", había declarado en ese momento el entonces secretario de Cultura, Leandro Laserna.

Y determinó en aquel entonces: “Con nuestros artistas hemos podido inaugurar un mural que tiene que ver con tener un ícono, lugar y espacio que sea visitado por miles de vecinos y turistas para mantener viva la llama de la memoria. También para que situaciones que ocurrieron en el país, que son de mucha gravedad y conocidas por todos para que no vuelvan a suceder”.

La respuesta del municipio

Fuentes del Poder Ejecutivo informaron al medio local 0223 que la eliminación del mural fue atribuida a la necesidad de reparaciones en la medianera y que la propietaria de la vivienda presentó una nota detallando que existían filtraciones en la pared, motivo por el cual decidió realizar los trabajos correspondientes.

El Municipio aclaró que el muro es propiedad privada y no forma parte de las instalaciones de la biblioteca municipal, y que la mujer había autorizado previamente la realización del mural. Y confirmaron que la propietaria prevé autorizar una nueva pintura artística después de que las obras de reparación concluyan.