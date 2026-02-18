Robaron una armería en La Plata y dejaron manchas de sangre que podrían delatarlos

La armería Vanoni en La Plata, escenario de un reciente robo donde los delincuentes ingresaron por los techos del local comercial y dejaron manchas de sangre que podría delatarlos (0221)

Durante las primeras horas del martes, un grupo de delincuentes ingresó por el techo a una armería en La Plata, lo que activó un fuerte despliegue policial en el lugar. Al realizar una primera inspección ocular, los oficiales identificaron manchas hemáticas, por lo que sería la clave para dar con los responsables.

El episodio se registró en una armería, ubicada en la calle 72 entre 30 y 31. Ingresaron al forzar una estructura de chapa convexa, situada en lo alto del comercio, según información suministrada por las autoridades policiales.

En el sitio, encontraron herramientas abandonadas, presuntamente utilizadas para violentar el techo, además de rastros biológicos que podrían resultar determinantes para el avance de la pesquisa.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, los uniformados encontraron manchas de sangre en la parte superior del galpón, que podrían ser clave para la identificación de los responsables.

El local no informó la cantidad de armas robadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo desplegado tras el hallazgo involucró a personal especializado de la Superintendencia de Policía Científica, entre ellos un perito planimétrico y un perito en rastros y fotografía.

La investigación continúa bajo la coordinación de la Policía Bonaerense y la intervención de la fiscalía en turno, que aguarda los resultados de los análisis de ADN que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso. En el lugar, se preservó la escena durante varias horas para evitar la contaminación de las pruebas y facilitar el trabajo científico, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de delitos.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron detenciones vinculadas al hecho, aunque confirmaron que se analiza el material genético recuperado y se revisan cámaras de seguridad de la zona.

Además, se desconocen el tipo o la cantidad de elementos sustraídos del local, puesto que aseguraron que deberán realizar un nuevo inventario y revisar las cámaras internas.

Otro robo a un local en La Plata

Hace poco más de una semana y también en la ciudad de La Plata, dos delincuentes de 20 años, uno con antecedentes penales, fueron detenidos tras una persecución que incluyó un enfrentamiento armado, luego de que asaltaran un comercio y robaran un auto para intentar escapar. La sustracción del vehículo y parte del seguimiento de la Policía Bonaerense quedaron registrados por cámaras de seguridad.

Todo comenzó cuando un alerta al 911 informaba que, en las calles 21 y avenida 51, dos ladrones armados habían ingresado a un comercio y se llevaron la caja registradora.

Al salir, los delincuentes abordaron al propietario de un vehículo S-Mart blanco y se lo robaron para escapar del asalto. Una cámara de seguridad captó cómo la víctima se colgó de la puerta del coche para impedir el ataque, sin éxito.

Las alertas del 911 fueron respondidas tanto por agentes de la División Motorizada como del Comando de Patrulla de La Plata. Según fuentes del caso, vieron el auto robado circular por el cruce de calles 154 y 72, en la localidad de Los Hornos, jurisdicción de la Comisaría 3ª.

En ese momento, comenzó una persecución y un tiroteo. En el cruce de la calle 80 y 146, en el barrio Renbap, los ladrones abandonaron el S-Mart blanco y continuaron la huida a pie.

Uno de los sospechosos fue alcanzado por los policías: había quedado herido de bala en la pierna izquierda tras el enfrentamiento con los oficiales. Su cómplice continuó con la fuga, pero lo atraparon arriba del techo de una propiedad a los pocos metros.

Según las fuentes del caso, los dos detenidos tienen 20 años y uno de ellos, identificado como T. J. G., había sido arrestado el 1 de mayo de 2021 por una causa de robo calificado de mercadería transportada y coacción agravada por el uso de arma cometida en contexto de violencia de género, en una causa donde intervino el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°1 de La Plata. Recuperó la libertad el 1 de mayo del año pasado tras haber estado preso en la Unidad 1 del penal de Olmos.