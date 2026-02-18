Crimen y Justicia

Robaron una armería en La Plata y dejaron manchas de sangre que podrían delatarlos

El asalto sucedió en un local de la calle 72 entre 30 y 31. El comercio aún no precisó cuántas armas fueron sustraídas

Guardar
La armería Vanoni en La
La armería Vanoni en La Plata, escenario de un reciente robo donde los delincuentes ingresaron por los techos del local comercial y dejaron manchas de sangre que podría delatarlos (0221)

Durante las primeras horas del martes, un grupo de delincuentes ingresó por el techo a una armería en La Plata, lo que activó un fuerte despliegue policial en el lugar. Al realizar una primera inspección ocular, los oficiales identificaron manchas hemáticas, por lo que sería la clave para dar con los responsables.

El episodio se registró en una armería, ubicada en la calle 72 entre 30 y 31. Ingresaron al forzar una estructura de chapa convexa, situada en lo alto del comercio, según información suministrada por las autoridades policiales.

En el sitio, encontraron herramientas abandonadas, presuntamente utilizadas para violentar el techo, además de rastros biológicos que podrían resultar determinantes para el avance de la pesquisa.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, los uniformados encontraron manchas de sangre en la parte superior del galpón, que podrían ser clave para la identificación de los responsables.

El local no informó la
El local no informó la cantidad de armas robadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo desplegado tras el hallazgo involucró a personal especializado de la Superintendencia de Policía Científica, entre ellos un perito planimétrico y un perito en rastros y fotografía.

La investigación continúa bajo la coordinación de la Policía Bonaerense y la intervención de la fiscalía en turno, que aguarda los resultados de los análisis de ADN que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso. En el lugar, se preservó la escena durante varias horas para evitar la contaminación de las pruebas y facilitar el trabajo científico, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de delitos.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron detenciones vinculadas al hecho, aunque confirmaron que se analiza el material genético recuperado y se revisan cámaras de seguridad de la zona.

Además, se desconocen el tipo o la cantidad de elementos sustraídos del local, puesto que aseguraron que deberán realizar un nuevo inventario y revisar las cámaras internas.

Otro robo a un local en La Plata

Hace poco más de una semana y también en la ciudad de La Plata, dos delincuentes de 20 años, uno con antecedentes penales, fueron detenidos tras una persecución que incluyó un enfrentamiento armado, luego de que asaltaran un comercio y robaran un auto para intentar escapar. La sustracción del vehículo y parte del seguimiento de la Policía Bonaerense quedaron registrados por cámaras de seguridad.

Todo comenzó cuando un alerta al 911 informaba que, en las calles 21 y avenida 51, dos ladrones armados habían ingresado a un comercio y se llevaron la caja registradora.

Al salir, los delincuentes abordaron al propietario de un vehículo S-Mart blanco y se lo robaron para escapar del asalto. Una cámara de seguridad captó cómo la víctima se colgó de la puerta del coche para impedir el ataque, sin éxito.

Las alertas del 911 fueron respondidas tanto por agentes de la División Motorizada como del Comando de Patrulla de La Plata. Según fuentes del caso, vieron el auto robado circular por el cruce de calles 154 y 72, en la localidad de Los Hornos, jurisdicción de la Comisaría 3ª.

En ese momento, comenzó una persecución y un tiroteo. En el cruce de la calle 80 y 146, en el barrio Renbap, los ladrones abandonaron el S-Mart blanco y continuaron la huida a pie.

Uno de los sospechosos fue alcanzado por los policías: había quedado herido de bala en la pierna izquierda tras el enfrentamiento con los oficiales. Su cómplice continuó con la fuga, pero lo atraparon arriba del techo de una propiedad a los pocos metros.

Según las fuentes del caso, los dos detenidos tienen 20 años y uno de ellos, identificado como T. J. G., había sido arrestado el 1 de mayo de 2021 por una causa de robo calificado de mercadería transportada y coacción agravada por el uso de arma cometida en contexto de violencia de género, en una causa donde intervino el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°1 de La Plata. Recuperó la libertad el 1 de mayo del año pasado tras haber estado preso en la Unidad 1 del penal de Olmos.

Temas Relacionados

roboarmeríamanchassangretechoLa Plata

Últimas Noticias

Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata

El hecho ocurrió cerca de Plaza Rocha, donde la víctima circulaba en moto junto a otro acompañante. Los agresores eran ocho y le robaron sus pertenencias

Hinchas de Gimnasia y Esgrima

Crimen de Kim Gómez: hoy comienza el juicio contra uno de los acusados

Se trata del joven que tenía 17 años al momento de los hechos, pero ya alcanzó la mayoría de edad. Por esto, será juzgado ante la ley como un menor de edad

Crimen de Kim Gómez: hoy

Balearon a un nene de 11 años mientras jugaba en Rosario y hay dos detendios

El hecho ocurrió en cercanías de la calle Aborígenes Argentino y Garzón. El menor está fuera de peligro

Balearon a un nene de

Una ciudadana boliviana con domicilio en Chile cayó en la terminal de Liniers con dos kilos de cocaína: iba a Jujuy

La mujer quedó detenida en el marco de una causa que investiga el juez Casanello. La droga estaba oculta en el doble fondo de una valija

Una ciudadana boliviana con domicilio

Video: un empleado municipal y chofer de aplicación se defendió de un robo a balazos en Laferrere

El ladrón se acercó a la ventanilla del conductor, que había frenado para que bajen sus pasajeros, y el trabajador lo baleó. Un detenido al que lo delató su propia familia

Video: un empleado municipal y
DEPORTES
Hinchas de Gimnasia y Esgrima

Hinchas de Gimnasia y Esgrima atacaron en patota a un simpatizante de Estudiantes en La Plata

8 frases de Gallardo tras el triunfo de River por Copa Argentina: del “ruido de afuera” a la firme respuesta sobre si pensó en renunciar

Debutó en Acassuso y River lo blindó por USD 100 millones: Joaquín Freitas, el delantero que fabricó el penal ante Ciudad Bolívar

Los memes que dejó la victoria de River Plate ante Ciudad de Bolívar: Gallardo, Juanfer Quintero y el pibe Freitas, los elegidos

River Plate sufrió, pero venció 1-0 a Ciudad de Bolívar y avanzó de ronda en la Copa Argentina

TELESHOW
El gesto de Luck Ra

El gesto de Luck Ra que sorprendió a una emprendedora: “No le creí que era él y me mandó una prueba”

La furia de La Joaqui en MasterChef Celebrity: “¡Me mato la cabeza!”

Alejandra Maglietti contó cómo fue la reacción de su hijo al conocer el mar por primera vez: “Fuimos muy felices”

El emotivo reencuentro de Daniela Celis, Thiago Medina, Julieta Poggio y Nacho Castañares en Córdoba: “Nuestra familia”

Cinthia Fernández apuntó contra Moria Casán, luego de su pelea en vivo: “No voy a dejarme pisotear”

INFOBAE AMÉRICA

‘Los Simpson’, un fenómeno cultural

‘Los Simpson’, un fenómeno cultural de 800 capítulos: “Seguiremos hasta dentro de mil años”, desafía Matt Groening

La reedición de ‘Posesión’, de A. S. Byatt, es una invitación a apreciar el poder de la literatura

Un videojuego convierte a los museos en escenario de robos “con justa causa”

Amigos, helados y Dostoievski: consejos básicos para una vida más larga y saludable

Los precios del petróleo cayeron mientras Estados Unidos negocia con Irán