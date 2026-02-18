Insólito: le desvalijaron la casa y, mientras hacía la denuncia, le volvieron a robar

Imágenes del interior de la casa en La Plata que fue desvalijada por ladrones: se puede ver el desorden y los objetos esparcidos en varias habitaciones tras el doble robo

La zona de Villa Castells, en el partido de La Plata, fue escenario de un insólito episodio de inseguridad, en el que delincuentes le desvalijaron la casa a un vecino y, mientras la víctima estaba en la comisaría para hacer la denuncia, le volvieron a robar.

Según informaron medios platenses, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de 9 y 505, cuando el dueño -de 61 años- se fue de su casa el domingo por motivos laborales y al regresar, el lunes por la mañana, encontró su propiedad desvalijada.

Los delincuentes se llevaron dólares, una notebook, un televisor de 50 pulgadas y una afeitadora. Su perro de raza pitbull, que custodiaba la propiedad, escapó del lugar durante el hecho.

Tras descubrir el primer robo, el hombre contactó al 911 y personal policial acudió al lugar para constatar el hecho. Posteriormente, el dueño de la casa se dirigió a la comisaría de Gonnet para formalizar la denuncia y, en ese lapso de aproximadamente 40 minutos, los delincuentes ingresaron nuevamente a la vivienda. En ese segundo ingreso, sustrajeron mercadería de la heladera y la alacena, así como prendas de vestir.

“Yo hago viajes de media y larga distancia. Me fui al Parque de la Ciudad y al regresar me encontré con esto. Llamé 911 y al toque vinieron”, relató al diario local 0221.

“Entramos a casa con los oficiales que constataron el robo. Cuando se fueron, me dirijo a la comisaría de Gonnet a hacer la denuncia. Tardé 40 minutos, entre la denuncia y hacer una recorrida para buscar a mi perro”, explicó.

De acuerdo con el medio, hasta el momento, no se identificaron sospechosos ni existen registros de cámaras de seguridad activas en la zona.

El chofer también contó que su perro Horus escapó de la casa, presumiblemente por el susto que le ocasionaron los delincuentes. Por ahora, el animal no aparece, aunque, según le indicaron vecinos, el animal habría sido visto a unas 20 cuadras de la vivienda.

Esta imagen muestra las en La Plata donde ocurrió un insólito doble robo: la víctima fue desvalijada en su casa y, al denunciar, le volvieron a robar. (Google Maps)

Robaron una armería en La PLata

Durante las primeras horas del martes, un grupo de delincuentes ingresó por el techo a una armería en La Plata, lo que activó un fuerte despliegue policial en el lugar. Al realizar una primera inspección ocular, los oficiales identificaron manchas hemáticas, por lo que sería la clave para dar con los responsables.

El episodio se registró en una armería, ubicada en la calle 72 entre 30 y 31. Ingresaron al forzar una estructura de chapa convexa, situada en lo alto del comercio, según información suministrada por las autoridades policiales.

En el sitio, encontraron herramientas abandonadas, presuntamente utilizadas para violentar el techo, además de rastros biológicos que podrían resultar determinantes para el avance de la pesquisa.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder 0221, los uniformados encontraron manchas de sangre en la parte superior del galpón, que podrían ser clave para la identificación de los responsables.

El operativo desplegado tras el hallazgo involucró a personal especializado de la Superintendencia de Policía Científica, entre ellos un perito planimétrico y un perito en rastros y fotografía.

La investigación continúa bajo la coordinación de la Policía Bonaerense y la intervención de la fiscalía en turno, que aguarda los resultados de los análisis de ADN que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso. En el lugar, se preservó la escena durante varias horas para evitar la contaminación de las pruebas y facilitar el trabajo científico, siguiendo los protocolos establecidos para este tipo de delitos.

Hasta el momento, las autoridades no reportaron detenciones vinculadas al hecho, aunque confirmaron que se analiza el material genético recuperado y se revisan cámaras de seguridad de la zona.

Además, se desconoce el tipo o la cantidad de elementos sustraídos del local, puesto que aseguraron que deberán realizar un nuevo inventario y revisar las cámaras internas.