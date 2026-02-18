Fue a bucear y nunca emergió: cuál es la principal hipótesis de la desaparición de Sofía Devries

Un mapa de la Prefectura Naval Argentina detalla el operativo de búsqueda y los puntos clave en Puerto Madryn, incluyendo la fotografía de la persona involucrada y los vehículos utilizados en la misión.

La causa que investiga los motivos de la desaparición de Sofía Devries mientras practicaba buceo en Puerto Madryn avanza sobre un terreno firme: de comprobarse que existió un delito, sería del orden culposo, es decir, sin intención del resultado muerte. Ningún agente que trabaja en la causa espera encontrarla con vida.

“Estamos trabajando en establecer si las personas que debían cuidarla no lo hicieron”, resumió una fuente con acceso al expediente a Infobae.

Aunque no hay “una hipótesis cerrada” sobre lo que ocurrió en la profundidad del Mar Argentino, los testimonios que tomó la fiscal Angélica Carcano apuntan a que la joven se descompensó en medio de un ataque de pánico.

Prefectura busca a Sofía Devries, turista desaparecido mientras buceaba en Puerto Madryn

En ese sentido, declaró el novio de la comunicadora de 23 años, principal testigo del caso. “Relató que entró en crisis, quizás por miedo, y que se habría sacado la boquera para respirar debajo del agua”, detalló la fuente, quien aclaró que aún no hay imputaciones.

“Queremos determinar si, ante esa situación, tenía que estar el instructor con ellos para rescatarla. Tenemos entendido que se sumergían de a dos y todavía no está claro si el instructor ya había emergido en ese momento”, agregó.

El instructor —de una escuela de buceo de Buenos Aires— aún no declaró como testigo en la causa debido a que, de comprobarse esa hipótesis —que no deja afuera al operador de la embarcación en la que llegaron al sitio de inmersión—, podría convertirse en imputado por una presunta conducta negligente.

Sofia Devries, desapareció mientras buceaba en Puerto Madryn

“El grupo de buceo que se sumergió practicaba en una pileta. En esa zona no hay tanta visibilidad. “Es un caso muy delicado y complejo”, consideró la fuente. “Se estudian condiciones climáticas dentro y fuera del agua. Son muchas variables. Sabemos cómo estaba afuera, queremos saber cómo estaba dentro del agua”, apuntó.

Se esperan los resultados de las medidas solicitadas por Carcano, de turno en el momento de la desaparición. Desde este miércoles, el legajo está en las manos de la fiscal María Eugenia Vottero.

En tanto, Adrián Wagner, jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura, brindó a este medio algunas consideraciones sobre las condiciones en las que ocurrió el accidente en el Golfo Nuevo, en el parque Submarino “HU SHUN YU 809.

Leo, pareja de Sofía, denuncia la inacción de las autoridades tras la desaparición de su compañera en un accidente de buceo en Puerto Madryn y pide ayuda para encontrarla.

“En ese lugar hay corrientes todo el tiempo. Había aviso de tormenta, pero por la tarde. Las condiciones a esa hora —entre las 10 y las 11— eran aceptables para que se realice la inmersión en ese punto que está habilitado por Prefectura”, señaló el prefecto. “La visibilidad era óptima, de unos 3 metros”, añadió.

Ahora bien, ¿por qué no pudieron rescatarla en el momento? “El buzo se equipa y queda neutro, es decir, no flota ni se va al fondo. Si se desvanece, una mínima corriente puede desplazar al cuerpo 10 o 15 metros. Ellos recorrieron el barco y no pudieron encontrarla”.

“Si una persona se saca el regulador en un contexto de pánico, no puede respirar, abre la boca y el agua entra a los pulmones”, resumió.

El caso

Sofia Devries, una joven buzo de 23 años, es intensamente buscada en Puerto Madryn tras un incidente ocurrido el lunes durante una práctica de buceo en la zona de Punta Cuevas.

Según la información preliminar, la joven se encontraba realizando una inmersión a una profundidad aproximada de 20 metros, en el marco de una certificación internacional de buceo (PADI). En esas circunstancias, y por motivos que aún son materia de investigación, se habría descompensado y no pudo ascender por sus medios.

El mensaje en redes del novio de Sofía Devries

A partir del momento en el que se le dio aviso, se activó el protocolo de emergencia y en el lugar intervino Prefectura Naval Argentina, que desplegó buzos tácticos y equipos especializados, incluyendo robots de exploración subacuática, con el objetivo de localizar a la joven. Las tareas de búsqueda continúan y se coordinan entre las distintas fuerzas y organismos intervinientes.

El objetivo es determinar si existió una eventual falta a los deberes de cuidado por parte de terceros, figura que podría configurar responsabilidad penal en caso de acreditarse una conducta negligente.

El problema central que se analiza es si el incidente respondió a una contingencia propia de la práctica del buceo o si hubo omisiones o incumplimientos en las medidas de seguridad exigibles. Para determinarlo, se avanza en una investigación objetiva y técnica, basada en pericias, testimonios y protocolos de actuación.