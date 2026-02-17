Crimen y Justicia

Mendoza: comienza el juicio a una mujer acusada de abusar sexualmente de su sobrino de 8 años

Enfrenta una pena de entre 8 y 20 años de prisión. El argumento de la defensa

El fallo fue emitido el pasado 11 de abril, luego de la primera denuncia realizada en 2016 (Facultad de Derecho de UNCuyo)

Una mujer de 61 años acusada de haber abusado sexualmente de su sobrino cuando el niño tenía 8 años comenzará este miércoles en Las Heras, provincia de Mendoza.

De acuerdo con lo informado por Diario UNO, la imputada enfrenta cargos por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por su rol de encargada de la guarda, y podría recibir una pena de entre 8 y 20 años de prisión.

El caso salió a la luz en septiembre de 2022, cuando la madre del adolescente —actualmente fallecida— llamó al 911 para denunciar un hecho que su hijo, de 16 años, acababa de confesarle. El joven relató que no quería quedarse más en la casa de su padre, producto de un episodio que, según su testimonio, ocurrió a mediados de 2014 en el domicilio familiar del barrio Nuestra Señora de Lourdes, en Las Heras.

La denuncia fue ampliada con más detalles en la declaración del adolescente, realizada en cámara Gesell. El joven describió que en la ocasión señalada se encontraba solo con su tía paterna porque su padre había salido por motivos laborales. De acuerdo con el expediente judicial, la mujer lo encerró, puso una traba en la puerta del dormitorio y lo obligó a quitarse la ropa. Además, según el relato, le ordenó que la tocara en sus partes íntimas y se subió encima del cuerpo del niño. El expediente no logró determinar si existió acceso carnal.

En la causa se incorporaron informes psicológicos y psiquiátricos que respaldaron la versión del joven sobre el abuso sexual. También declararon testigos a quienes el adolescente les reveló la situación posteriormente, como amigos y su novia.

La investigación concluyó con la detención de la sospechosa en mayo de 2024, casi diez años después del hecho denunciado. Actualmente, la mujer permanece bajo prisión preventiva en modalidad domiciliaria hasta que se resuelva su situación judicial.

La defensa de la imputada sostiene que el joven inventó la historia para evitar quedarse en la casa de su padre.

El proceso judicial, que se extenderá durante una semana, definirá la responsabilidad penal de la mujer. El tribunal deberá evaluar las pruebas documentales, los testimonios brindados en cámara Gesell y las pericias incorporadas al expediente, así como la versión de la acusada.

El Ministerio Público Fiscal de Mendoza solicitó la máxima pena prevista para el delito, mientras que la defensa insiste en la inocencia de la mujer.

El veredicto se conocería la próxima semana, luego de la exposición de los alegatos finales y la valoración de la prueba reunida durante el juicio.

