La reacción de un feroz secuestrador de narcos al enterarse de que integraba la lista de los más buscados

El delincuente conocido como "Negro Llanos" es presentado por dos agentes de la PFA tras su captura en La Tablada.

Nahuel Horacio “El Negro” Llanos, vecino de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, siempre andaba armado y rodeado de “pibitos” en los Monoblocks de La Tablada, donde él mandaba. “Nada sucedía en el barrio si no lo autorizaba. Para hacer una calle, poner una luz o lo que sea, tenías que hablar con él. Decidía quién entraba y quién salía”, graficó una fuente vinculada a la investigación que desembocó en el arresto del feroz secuestrador de narcos.

El mandato se le terminó esta semana cuando agentes de la PFA lo detuvieron en medio de un impactante operativo que frustró los planes de “rescate” de integrantes de la organización conocida como “Los 14″, integrada por jóvenes adultos. Una banda que toma cada vez más fuerza en la zona. “Son violentos, tienen armas y dominio. Tiran tiros todos los días”, destacó la fuente.

La captura del "Negro Llanos" en La Matanza

Tal es así que los federales fueron recibidos con balas y a los piedrazos. Antes habían ido a buscarlo, pero no lo encontraron. Esta vez, sí, y lo esposaron. Y la reacción de Llanos fue la de una sonrisa enorme para la cámara que registró el momento.

Sucede que, según las fuentes, se alegraba de integrar la lista de los más buscados del país. Todo un hito en su carrera delictiva: es considerado uno de los criminales más peligrosos de la zona oeste del conurbano.

“Siempre andaba con sus dos pistolas en la cintura, infundiendo terror entre los vecinos, sobre todo, a quienes no acataban sus órdenes”, remarcaron.

El fiscal federal de Morón Sebastián Basso, lo acusa de ser el jefe de una organización mafiosa vinculada a los secuestros extorsivos de narcos, sicariato y narcomenudeo en los barrios de La Tablada, Villegas y Puerta de Hierro.

Las pistolas semiautomáticas de "El Negro Llanos" secuestradas por la PFA.

Llanos era buscado por el Departamento Antisecuestros de la PFA por el secuestro exprés, una modalidad conocida como “cortito”, de un hombre de nacionalidad peruana vinculado a la venta de drogas. También tenía una captura por un homicidio de la Justicia de La Matanza.

La captura

Los detectives del Departamento Antisecuestros Sur, con cooperación de Grupos de irrupción GEOF, llegaron al asentamiento el 24 de marzo pasado, luego de dar con uno de los refugios de Llanos.

La consigna de la diligencia era clara y precisa: actuar con rapidez y neutralizar cualquier intento de resistencia.

Sin embargo, pese a la sigilosa y sorpresiva irrupción del grupo táctico, Llanos intentó fugarse por la ventana. No lo logró, pero la voz comenzó a correrse entre los vecinos: “El Negro Nahuel” había sido atrapado.

Minutos después, comenzaron a oírse detonaciones de armas de fuego que provenían desde las terrazas de los monoblocks linderos.

El líder de “Los 14″, también conocidos como “Los Nahueles”, tenía respaldo en el barrio. Rápidamente, algunas personas rodearon la propiedad allanada para impedir que el capturado sea trasladado. A raíz de ese intento de rescate, los efectivos aplicaron un dispositivo de extracción del prevenido.

Al caer la tarde, se conformó la cápsula. Para ese entonces, decenas esperaban en la calle. Algunos aplaudían, otros empujaban a los agentes y se abrazaban con tristeza. En cuanto Llanos fue subido al móvil, comenzaron a atacar ese vehículo y otros móviles. Lanzaron piedras y se detectaron disparos de arma de fuego. Luego de emplear armamento antitumulto, finalmente, lograron salir con el detenido.

Durante el procedimiento se logró el secuestro de tres pistolas semiautomáticas (Glock Austria modelo 19, Glock 17 GENS y Taurus calibre 9 mm), con numeraciones limadas, en condiciones de uso inmediato. También, municiones, cargadores y elementos de portación, además de otros objetos de interés.

La Glock 19 incautada tenía pedido de secuestro por robo desde 2018 y que la Glock 17 pertenecía al Ministerio de Seguridad bonaerense como arma institucional.

La acusación

Basso solicitó el procesamiento y prisión preventiva de Nahuel Horacio Llanos por su presunta participación en el brutal secuestro extorsivo de Rusbel Alvarado Jara en el conurbano bonaerense. El pedido se formalizó este martes ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, subrogado por Juan Manuel Culotta.

El caso impacta por la cantidad de pruebas reunidas, la logística criminal detallada y el hallazgo de armas de guerra.

Para la fiscalía, Llanos integró una banda que privó de la libertad a Jara desde una fecha indeterminada, anterior al 17 de marzo de 2024, hasta el 23 del mismo mes. La víctima fue liberada tras cinco días de cautiverio, sin que su familia llegara a pagar rescate.

Según la reconstrucción, la banda encabezó una reunión clave la noche del 17 de marzo en el local “Pollos Machu Pichu” de Villa Celina. Allí participaron Franco Daniel Ibarra, Pablo Nicolás Valdez, Francisco Matías Fernández, el propio Llanos y otros no identificados. A pocos metros, Diomedes Raymundo Moreno hacía tareas de seguimiento.

Horas más tarde, aproximadamente a las 6 de la mañana, interceptaron a la víctima en una plaza cercana, valiéndose de dos autos y utilizando armas de fuego. Jara fue amenazado, atado, fotografiado y luego trasladado a distintos puntos del conurbano y La Plata.

Durante el cautiverio, la víctima sufrió torturas: amenazas a familiares, golpes, intentos de asfixia, quemaduras con cigarrillos y hasta un disparo en la pierna izquierda, seguido de una quemadura en el mismo lugar. Un informe médico constató todas estas lesiones al momento de la liberación.

El traslado de la víctima involucró al menos tres vehículos: un Peugeot 505, un Citroën C4 y la propia camioneta Chevrolet Tracker de la víctima. Cámaras de seguridad, análisis de comunicaciones y testimonios permitieron trazar el itinerario y vincular a los acusados con varios sitios de cautiverio.

Las paradas coincidieron con zonas de monitoreo en Quilmes, Berazategui, El Peligro (La Plata) y conclusivamente en Villa Elisa, donde se presume que la banda buscó dificultar la investigación moviendo a la víctima entre domicilios asociados a Milagros Ailén Acosta y Franco Daniel Ibarra.

La víctima fue finalmente liberada en Florencio Varela, despojada de sus pertenencias, apenas vestida, y caminó 15 cuadras hasta pedir auxilio en una remisería para contactar a su familia.

Un punto clave de la investigación fue el informe elaborado por la División Enlace Operativo de la Policía bonaerense. El estudio demostró que todos los celulares de los implicados convergieron en el radio de Villa Celina en la noche previa al secuestro, incluso fuera de sus rutinas habituales de uso, lo que refuerza la hipótesis de una operación planeada.

A partir de las cámaras de seguridad, la Policía corroboró la reunión y la posterior salida de los acusados. Imágenes y testimonios permitieron identificar roles y vestimenta.

Pablo Nicolás Valdez, en declaración ampliatoria, reconoció que en ese encuentro “les dieron las indicaciones para realizar el secuestro extorsivo” y que tanto él como otros integrantes estaban armados cuando salieron del lugar.

La fiscalía resaltó los cruces entre escuchas y redes sociales para identificar a Nahuel Horacio Llanos como uno de los “Nahueles” presentes en la reunión y luego involucrados en el operativo. Además, datos de geolocalización indicaron que su teléfono estuvo en los sitios y momentos clave del delito.

Otra escucha relevante captó a Franco Daniel Ibarra (aún prófugo) relatando, apenas horas después de la liberación de la víctima, que no habían logrado obtener dinero, y nombrando a “el negro Nahuel”, identificado como Llanos.

Tras la detención, la fiscalía determinó que la posesión de armas robadas o de origen estatal, sin justificación, implica el delito de encubrimiento, además de tenencia ilegal de armas de guerra y acopio de municiones.

En cuanto al riesgo procesal, la fiscalía alertó que Llanos tenía una condena previa por robo agravado y encubrimiento dictada en 2019, y que permaneció prófugo más de un año desde que se ordenó su captura, dificultando la investigación.

Llanos optó por no declarar en indagatoria y no aportó ningún descargo. En pocas palabras, eligió el silencio.