Dejó a un joven herido de bala en un hospital de Ensenada y huyó a toda velocidad: investigan un ajuste de cuentas

Un motociclista de Ensenada dejó un herido de bala en un hospital y huyó (Video: Municipalidad de Ensenada)

Un joven de 24 años recibió un disparo en la rodilla izquierda durante una fiesta y, tras ser trasladado en moto por un conocido hasta la guardia del Hospital Horacio Cestino, fue abandonado en la vereda.

Las imágenes captadas muestran cómo el joven herido —con signos de fuerte conmoción y apenas pudiendo mantenerse erguido— es sostenido y acomodado sobre la vereda del centro de salud, antes de ser rápidamente asistido por el personal médico.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, la bala ingresó por la rodilla izquierda y salió por la pantorrilla, sin afectar órganos vitales, lo que permitió que el joven quedara fuera de peligro tras recibir la atención correspondiente.

La secuencia completa, registrada por cámaras de seguridad, expuso el momento exacto en que el motociclista y un automovilista depositan al herido en el acceso del hospital. Posteriormente, el motociclista huyó del lugar a toda velocidad, mientras que el automovilista, sin relación aparente con los otros involucrados, permaneció en el sitio colaborando para auxiliar a la víctima antes de retirarse.

Creen que el joven que llegó baleado a la puerta del Hospital Cestino fue atacado por un "ajuste de cuentas" (Video: Municipalidad de Ensenada)

La principal hipótesis de la investigación apunta a un “ajuste de cuentas” derivado de una disputa vinculada a drogas, ocurrido durante la reunión nocturna que tuvo lugar en Hernández y Rodríguez, barrio Mosconi, durante la madrugada del domingo.

La Policía Bonaerense trabaja actualmente en la identificación del joven que llevó al herido en motocicleta y huyó tras dejarlo en el hospital, así como en el esclarecimiento de la autoría material del disparo. Las cámaras de seguridad en la zona resultan hasta el momento el recurso clave para reconstruir la dinámica de los hechos y atribuir responsabilidades.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

Dejó a un joven herido de bala en un hospital de Ensenada y huyó a toda velocidad

Mientras tanto, los agentes buscan determinar la mecánica exacta del ataque, la identidad del tirador y la participación precisa de cada uno de los presentes en la fiesta, en un hecho que mantiene en alerta a la comunidad local por el trasfondo de violencia asociado al tráfico de drogas.

Se conocieron los resultados de la autopsia realizada a la joven que murió tras ser atropellada en La Plata

Una joven de 18 años murió tras ser atropellada y abandonada en una zanja de Villa Elvira, en las afueras de La Plata, mientras regresaba de la universidad. El principal sospechoso del hecho, un hombre extranjero de 41 años, se entregó este domingo a las autoridades y enfrenta cargos por homicidio culposo agravado y abandono de persona.

El suceso ocurrió el viernes a las 22:30, cuando Eugenia Carril caminaba por la banquina luego de bajar de un colectivo tras cursar en la Facultad de Humanidades

Según el informe forense realizado por la doctora Noelia Lipari, la causa de muerte fue asfixia combinada con traumatismo craneal grave. El horario estimado del fallecimiento coincide con el momento en que se produjo el hecho, lo que refuerza la hipótesis sobre la secuencia de los hechos formulada por la Fiscalía.

Durante el procedimiento policial de detención, se secuestró un Chevrolet Meriva gris oscuro con daños visibles en la óptica, el capó y el guardabarros delantero derecho. Registros de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos vincularon al imputado y a su vehículo con la escena y los alrededores tras el incidente.

Uno de los videos registró el paso del automóvil y la presencia de una persona en la calle 96; otro captó la maniobra de esquive del vehículo y la desaparición de la figura de la víctima.

Un motociclista que transitaba la zona fue identificado como testigo presencial y aportó datos clave a la causa.

En el domicilio del sospechoso, la policía halló la documentación del vehículo y una cédula de identificación peruana a su nombre. Distintos vecinos declararon haber visto el automóvil en la vivienda horas después del hecho. Uno de ellos describió el comportamiento del acusado como “muy cortante” la noche del suceso.

La Unidad Funcional de Instrucción N°12, a cargo de Fernando Padován, investiga el caso. El imputado será indagado en las próximas horas por homicidio culposo agravado y abandono de persona, delitos que contemplan agravantes por la omisión de auxilio a la víctima tras el siniestro.