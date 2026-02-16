Crimen y Justicia

Dejó a un joven herido de bala en un hospital de Ensenada y huyó a toda velocidad: investigan un ajuste de cuentas

De acuerdo con la reconstrucción de las autoridades, todo sucedió durante una fiesta que tuvo lugar en el barrio Mosconi. La víctima llegó al centro de salud acompañado de otro hombre que colaboró con las autoridades

Guardar
Un motociclista de Ensenada dejó un herido de bala en un hospital y huyó (Video: Municipalidad de Ensenada)

Un joven de 24 años recibió un disparo en la rodilla izquierda durante una fiesta y, tras ser trasladado en moto por un conocido hasta la guardia del Hospital Horacio Cestino, fue abandonado en la vereda.

Las imágenes captadas muestran cómo el joven herido —con signos de fuerte conmoción y apenas pudiendo mantenerse erguido— es sostenido y acomodado sobre la vereda del centro de salud, antes de ser rápidamente asistido por el personal médico.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221, la bala ingresó por la rodilla izquierda y salió por la pantorrilla, sin afectar órganos vitales, lo que permitió que el joven quedara fuera de peligro tras recibir la atención correspondiente.

La secuencia completa, registrada por cámaras de seguridad, expuso el momento exacto en que el motociclista y un automovilista depositan al herido en el acceso del hospital. Posteriormente, el motociclista huyó del lugar a toda velocidad, mientras que el automovilista, sin relación aparente con los otros involucrados, permaneció en el sitio colaborando para auxiliar a la víctima antes de retirarse.

Creen que el joven que llegó baleado a la puerta del Hospital Cestino fue atacado por un "ajuste de cuentas" (Video: Municipalidad de Ensenada)

La principal hipótesis de la investigación apunta a un “ajuste de cuentas” derivado de una disputa vinculada a drogas, ocurrido durante la reunión nocturna que tuvo lugar en Hernández y Rodríguez, barrio Mosconi, durante la madrugada del domingo.

El joven de 24 años
El joven de 24 años fue alcanzado por un disparo en la rodilla izquierda

La Policía Bonaerense trabaja actualmente en la identificación del joven que llevó al herido en motocicleta y huyó tras dejarlo en el hospital, así como en el esclarecimiento de la autoría material del disparo. Las cámaras de seguridad en la zona resultan hasta el momento el recurso clave para reconstruir la dinámica de los hechos y atribuir responsabilidades.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.

Dejó a un joven herido
Dejó a un joven herido de bala en un hospital de Ensenada y huyó a toda velocidad

Mientras tanto, los agentes buscan determinar la mecánica exacta del ataque, la identidad del tirador y la participación precisa de cada uno de los presentes en la fiesta, en un hecho que mantiene en alerta a la comunidad local por el trasfondo de violencia asociado al tráfico de drogas.

Se conocieron los resultados de la autopsia realizada a la joven que murió tras ser atropellada en La Plata

Una joven de 18 años murió tras ser atropellada y abandonada en una zanja de Villa Elvira, en las afueras de La Plata, mientras regresaba de la universidad. El principal sospechoso del hecho, un hombre extranjero de 41 años, se entregó este domingo a las autoridades y enfrenta cargos por homicidio culposo agravado y abandono de persona.

El suceso ocurrió el viernes a las 22:30, cuando Eugenia Carril caminaba por la banquina luego de bajar de un colectivo tras cursar en la Facultad de Humanidades

Según el informe forense realizado por la doctora Noelia Lipari, la causa de muerte fue asfixia combinada con traumatismo craneal grave. El horario estimado del fallecimiento coincide con el momento en que se produjo el hecho, lo que refuerza la hipótesis sobre la secuencia de los hechos formulada por la Fiscalía.

Durante el procedimiento policial de detención, se secuestró un Chevrolet Meriva gris oscuro con daños visibles en la óptica, el capó y el guardabarros delantero derecho. Registros de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos vincularon al imputado y a su vehículo con la escena y los alrededores tras el incidente.

Uno de los videos registró el paso del automóvil y la presencia de una persona en la calle 96; otro captó la maniobra de esquive del vehículo y la desaparición de la figura de la víctima.

Un motociclista que transitaba la zona fue identificado como testigo presencial y aportó datos clave a la causa.

En el domicilio del sospechoso, la policía halló la documentación del vehículo y una cédula de identificación peruana a su nombre. Distintos vecinos declararon haber visto el automóvil en la vivienda horas después del hecho. Uno de ellos describió el comportamiento del acusado como “muy cortante” la noche del suceso.

La Unidad Funcional de Instrucción N°12, a cargo de Fernando Padován, investiga el caso. El imputado será indagado en las próximas horas por homicidio culposo agravado y abandono de persona, delitos que contemplan agravantes por la omisión de auxilio a la víctima tras el siniestro.

Temas Relacionados

Policía BonaerenseHospital Horacio CestinoViolencia NarcoAjuste De CuentasEnsenadaLa PlataÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Buscan intesamente a tres presos que se fugaron de una comisaría de Salta

Los prófugos fueron identificados como Jorge Nelson Bizama, de 31 años; Ernesto Damián Miranda, de la misma edad; y Luis Ángel Viscarra, de 46

Buscan intesamente a tres presos

Mataron a tiros a un joven en Mendoza e investigan los motivos del violento ataque

La víctima fue identificada como Maximiliano Garate, de 25 años, quien contaba con varios antecedentes penales

Mataron a tiros a un

Citaron a declarar a la dueña del depósito clandestino que se incendió en julio del año pasado en La Plata

El fiscal Fernando Padován dispuso la comparecencia de la accionista mayoritaria de Aloise Tecno, tras solicitudes impulsadas por la parte querellante por el derrumbe que provocó pérdidas materiales y daños a vecinos

Citaron a declarar a la

Se conocieron los resultados de la autopsia realizada a la joven que murió tras ser atropellada en La Plata

El hecho ocurrió el viernes cuando regresaba de la facultad. El conductor se fugó sin asistirla ni llamar a los servicios de emergencia. Su cuerpo apareció en una zanja y tenía golpes

Se conocieron los resultados de

Mataron a golpes al sereno de un aserradero de Morón y el capataz del predio se entregó a las autoridades

El episodio ocurrió en una propiedad de la colectora del Acceso Oeste y Carlos Casares. Un mensaje que el sospechoso le envió a un conocido en el que admitía el crimen fue clave

Mataron a golpes al sereno
DEPORTES
Alan Schlenker fue padre por

Alan Schlenker fue padre por segunda vez: cómo transcurren sus días en la cárcel mientras espera por las apelaciones que presentó

Un mural, una canción y cuatro destinos que Maradona unió para siempre: “De vez en cuando, el ‘Barba’ nos sorprende como niños”

Las perlitas del All-Star Game 2026: del MVP “argentino” al increíble triple de Stephen Curry desde la platea

Los mejores memes del empate de Boca ante Platense: Claudio Úbeda, Lucas Janson y Barinaga, entre los elegidos

El golazo de Mateo Messi en la Academia del Inter Miami que le arrancó una sonrisa a su papá Lionel

TELESHOW
Bad Bunny cerró su trilogía

Bad Bunny cerró su trilogía histórica en Argentina rodeado de estrellas de la música y con un show deslumbrante

La romántica dedicatoria de Nicolás Cabré a Rocío Pardo a dos años de comenzar a salir: “No puedo más de amor”

Wanda Nara, Lali Espósito y Nicki Nicole sorprendieron en La Casita de Bad Bunny en el cierre de River: las imágenes

Sergio Lapegüe celebró el cumpleaños de su madre después del violento robo que sufrió: “Felices de verte sonreír”

Quién es Ramma, el joven artista elegido por Bad Bunny para abrir sus tres shows en River

INFOBAE AMÉRICA

Rubio se reúne con el

Rubio se reúne con el primer ministro Orbán en Hungría para impulsar acuerdos energéticos y reforzar la cooperación bilateral

Las claves del juicio por insurrección del ex presidente surcoreano Yoon Suk Yeol

El autor del atentado terrorista de Bondi Beach compareció por primera vez ante un tribunal australiano por videoconferencia

Controles pediátricos antes de la vuelta a clases, una herramienta clave para detectar problemas a tiempo

¿Cuántas veces nos enamoramos a lo largo de la vida?