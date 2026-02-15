Violento choque y vuelco en Saavedra: cinco heridos tras la colisión entre un auto y una camioneta

Choque y vuelco en Saavedra: hay 5 heridos

Cinco personas resultaron heridas este domingo por la mañana tras un choque y vuelco en el barrio porteño de Saavedra. El impacto fue tan violento que una camioneta terminó dada vuelta sobre la calzada, generando un amplio operativo de emergencia en el lugar del siniestro.

El hecho, según precisaron fuentes policiales a Infobae, se produjo minutos antes de las 6 en la esquina de Ramallo y Conde. Se trata de una zona residencial donde no hay semáforos, lo que habría influido en la mecánica del choque.

Los vehículos involucrados fueron un Chevrolet Corsa y una Renault Kangoo, la cual quedó “lateralizada” (es decir, volcada sobre uno de sus lados). Sin embargo, al momento del arribo de los equipos de emergencia no se registraron víctimas atrapadas dentro del rodado.

El accidente se produjo en la esquina de Conde y Ramallo. El Chevrolet Corsa impactó de costado izquierdo a la camioneta Renault Kangoo

Personal policial asistió inicialmente a dos personas y solicitó la presencia del SAME, debido a la magnitud del impacto.

Según trascendió oficialmente, en el Chevrolet Corsa circulaban un hombre y una mujer mayores de edad y tres menores femeninas. En tanto, en la Renault Kangoo viajaban dos hombres mayores de edad.

En total, siete ocupantes se vieron involucrados en el accidente, aunque finalmente fueron cinco los que requirieron asistencia médica: cuatro adultos y una menor.

Tres personas fueron trasladadas inicialmente para control médico, mientras que otras dos hombres, de 23 y 44 años, fueron atendidas en el lugar.

La camioneta Renault Kangoo quedó volcada tras el impacto

Los heridos, una adolescente femenina de 15 años, una mujer de 22 años y un hombre de 33 años, fueron trasladados al Hospital Tornú por latigazo cervical; una lesión frecuente en choques de alta energía por el movimiento brusco del cuello.

Del operativo de seguridad también trabajaron los Bomberos de la Ciudad, quienes asistieron a los lesionadas y aseguraron a la camioneta volcada.

La escena fue descrita como de gran impacto: la Kangoo quedó en medio de la calle, mientras que el Corsa presentaba la trompa completamente hundida.

Pasada las siete de la mañana, el tránsito permanecía cortado a la espera de la llegada de Policía Científica, bajo la órbita de la Comisaría Comunal 12, y de grúas para remover los rodados.

En la esquina del choque existen cámaras de seguridad privadas que podrían ser claves para determinar la mecánica exacta del choque. Además, no se descarta que se realicen test de alcoholemia y pericias para establecer si hubo exceso de velocidad o alguna maniobra imprudente.

Entre los 5 heridos hay una menor de edad

Vecinos señalaron que el accidente pudo haber sido aún más grave, ya que había autos estacionados a escasa distancia, aunque ninguno resultó afectado.

Otro choque y vuelco en Villa Soldati

Esta madrugada, otro accidente de tránsito con heridos tuvo lugar en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, cuando un vehículo utilitario volcó sobre la calzada en cercanías de avenida 27 de Febrero s/n y la Autopista Presidente Héctor J. Cámpora.

El siniestro fue reportado como un choque con heridos, y al llegar al lugar los equipos de emergencia encontraron una camioneta Renault Kangoo volcada de manera invertida, generando un operativo de asistencia y prevención.

Una camioneta Renault Kangoo volcó en Villa Soldati: una de sus ocupantes resultó herida

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que dentro del vehículo viajaban un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, quienes lograron descender por sus propios medios antes del arribo de la dotación de auxilio.

A pesar de no haber quedado atrapados, personal de Guardia y del SAME intervino rápidamente para asistir a la mujer, quien presentaba lesiones de consideración.

Los socorristas inmovilizaron a la víctima utilizando tabla rígida y collar cervical, con el objetivo de reducir movimientos y prevenir complicaciones ante posibles lesiones internas.

Posteriormente, una ambulancia del SAME trasladó a la mujer al Hospital Grierson, donde ingresó con diagnóstico de politraumatismo.

Se informó además que fue la única persona atendida y derivada, ya que el acompañante masculino decidió no recibir asistencia adicional.

Por su parte, el hombre involucrado en el hecho firmó la negativa de atención médica, rechazando ser trasladado a un centro de salud pese a las recomendaciones del personal sanitario.

Las circunstancias del vuelco aún no fueron esclarecidas y se espera que las pericias determinen si el accidente se produjo por una colisión previa, exceso de velocidad o alguna maniobra peligrosa en la traza cercana a la autopista, que se encontraba resbaladiza por la lluvia.