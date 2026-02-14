Crimen y Justicia

La fiscalía analiza las últimas horas de Eugenia Carril: el video que podría aportar una pista clave

La joven volvía de estudiar en la noche del viernes, pero nunca llegó a la casa. Su cuerpo apareció en una zanja y tenía golpes. La principal hipótesis es que la atropellaron y abandonaron

Hallaron muerta a una joven en La Plata e investigan si la atropellaron

La Unidad Funcional de Instrucción N°12, a cargo del fiscal Fernando Padován, y la DDI local siguen trabajando para reunir pistas que esclarezcan la muerte de Eugenia Cynthia Carril, la joven de 18 años hallada sin vida en una zanja de la localidad bonaerense de Villa Elvira, cuando volvía de la facultad. El video en manos de los investigadores podría aportar una pista clave para reconstruir sus últimos minutos.

Eugenia fue encontrada en la zona de la intersección de las calles 3 y 96, luego de que un grupo de vecinos avisara a la Policía tras descubrir su cuerpo. Al lugar llegaron efectivos de la comisaría Octava, el Comando de Patrullas y la Policía Científica de La Plata. El caso, por el momento, se mantiene como “averiguación de causales de muerte”.

Eugenia Carril tenía 18 años

Según reconstruyó Infobae, la joven volvía de estudiar la noche del viernes. Se bajó del colectivo de la línea Este, ramal 14, en la esquina de 7 y 96, y caminó en dirección a su casa, ubicada en 1 y 96, un trayecto de unas seis cuadras. Durante ese recorrido, cámaras del Centro de Monitoreo Municipal captaron su figura desplazándose por la vía pública.

Los investigadores tienen dos videos centrales. El primero muestra a una persona caminando por la calle 96 y registra el paso de una Chevrolet Meriva de color negro, señalada por allegados a la víctima como el auto que pudo haber estado involucrado en el hecho.

El segundo video, filmado desde el ángulo contrario, enfoca a una figura al borde de la vereda y a la Chevrolet Meriva acercándose. La grabación revela cómo el vehículo realiza una maniobra de esquive y, después de ese movimiento, la figura deja de verse en la imagen. En ese mismo instante, aparece un motociclista que, en calidad de testigo, podría aportar datos clave.

La familia de Eugenia había iniciado una campaña de búsqueda en redes sociales luego de perder contacto con ella la noche anterior. El cuerpo presentaba golpes al momento de su hallazgo. De acuerdo a fuentes judiciales consultadas por este medio, el fiscal ordenó que se tomen testimonios a vecinos de la zona y a los padres de la joven para precisar la rutina y los horarios de la víctima durante el viernes.

De acuerdo a lo que se pudo averiguar hasta este momento, el padre habría llevado a Eugenia a la facultad y mantenía comunicación con ella durante la jornada. Según la reconstrucción, el padre aparentemente la esperaba en la parada del colectivo, aunque por motivos aún no esclarecidos, la joven terminó regresando a su casa caminando sola, instante en el que se produjo el hecho.

La joven volvía anoche de la facultad (Redes sociales)

El gabinete de homicidios de la DDI La Plata quedó a cargo del caso y la comisaría local dejó de intervenir. Las tareas de campo incluyen el relevamiento de cámaras, la toma de declaraciones y el análisis de la secuencia registrada por la filmación del Municipio en 1 y 96, la más cercana al lugar donde apareció el cuerpo.

La atención de los investigadores está puesta ahora en identificar al conductor de la Chevrolet Meriva y también localizar al motociclista que pasó por la zona en el mismo momento. La fiscalía busca reunir todos los elementos posibles para entender qué sucedió durante el trayecto final de Eugenia hacia su casa.

