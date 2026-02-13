Crimen y Justicia

Irá a juicio el empresario Francisco Sáenz Valiente, acusado de la muerte de la modelo brasileña en una fiesta VIP de cocaína

Se trata del único acusado en el caso que tuvo como víctima a Emmily Rodrigues tres años atrás. El planteo de su defensa

Cámara de seguridad: el encuentro
Cámara de seguridad: el encuentro entre Sáenz Valiente y Emmily Rodrigues horas antes de la muerte de la modelo

Francisco Sáenz Valiente, el empresario acusado de la muerte de la modelo brasileña Emmily Rodrigues, fue elevado a juicio por el hecho. La decisión fue tomada por el magistrado del caso, Fernando Caunero, con un breve decreto de apenas una página. Así, tres años después, Sáenz Valiente deberá responder ante un tribunal oral por la muerte de Rodrigues, ocurrida en su departamento de Retiro el 30 de marzo de 2023, luego de una fiesta marcada por el consumo de alcohol, tusi y cocaína provista por el empresario.

Según el expediente, investigado originalmente por el fiscal Santiago Vismara y su colega Mariela Labozzetta, cabeza de la UFEM —el área de la Procuración que interviene en expedientes marcados por la violencia de género—, Emmily cayó de una ventana del departamento de Sáenz Valiente, ubicada en un sexto piso de la calle Libertad, zona de Recoleta, en medio de “una alteración de su estado psicológico”, provocada por el consumo de los estupefacientes entregados por el empresario.

La autopsia practicada a su cuerpo en la Morgue Judicial determinó que falleció a causa de una serie de traumatismos que le provocaron hemorragias internas y externas. El análisis toxicológico detectó 1,0 gramos de alcohol por litro de sangre, así como metabolitos de cocaína, lo que evidenciaba un consumo de larga data. Restos de cocaína fueron encontrados en los tractos de su nariz. También se hallaron signos de consumo de ketamina y MDMA, ingredientes frecuentes en la mezcla de tusi.

El planteo de la defensa

Caunero tomó su decisión el miércoles 4 de este mes, aunque trascendió en las últimas horas, luego de que los fiscales, con Vismara sucedido por Alfredo Gentili, pidieran la elevación a juicio del empresario a fines de enero pasado, con un documento de 104 páginas. Así, decidió que la instrucción del caso fuera clausurada. El tribunal que juzgará al empresario. Aristides, padre de Emmily, se encuentra constituido como querellante en el caso.

La defensa de Sáenz Valiente, integrada por los abogados Facundo Orazi y Rafael Cúneo Libarona, le pidió al titular del Juzgado N°31 que expedite la elevación a juicio de Sáenz Valiente, que hoy se encuentra libre tras entregarse en una comisaría de la Policía de la Ciudad días después del hecho, con una prohibición judicial de salir del país.

Facundo Orazi, abogado de Sáenz
Facundo Orazi, abogado de Sáenz Valiente (Luciano González)

“En virtud de la vista conferida y sin perjuicio de no coincidir en lo absoluto con las manifestaciones vertidas por el Ministerio Público y la parte querellante, venimos a solicitar la inmediata elevación a juicio de las actuaciones", escribió Orazi en su presentación, realizada horas antes de la firma.

Su objetivo es que la imputación se cierre de una vez, para que el caso sea resuelto. “Como hemos señalado en su oportunidad, la instrucción lleva ya casi dos años y once meses, y desde hace más de un año y medio que no se realizan diligencias probatorias útiles”, continuó: “Entendemos que es en la etapa plenaria donde nuestro asistido podrá defenderse en forma adecuada y cabal, y demostrar su plena inocencia”.

Las últimas imágenes con vida de Emmily Rodrigues, la modelo que murió tras caer de un sexto piso en Retiro

La acusación

La acusación cambió varias veces en los tres años de la marcha del expediente. Sáenz Valiente enfrentará el juicio en su contra por los delitos de suministro de estupefacientes a título gratuito y abandono de persona: los fiscales lo señalaron por no asistir a Emmily a tiempo, con su llamada al 911 considerada al menos tardía, luego de varias horas de actitudes erráticas de la modelo, marcadas por testimonios de dos testigos.

“Durante este lapso en el que Emmily Rodrigues Santos Gomes mantuvo ese estado de alteración psíquica, que de manera evidente resultaba riesgoso para sí y para terceros, Sáenz Valiente –quien facilitó las sustancias estupefacientes y su domicilio para consumirlas– decidió continuar con la reunión en los términos que se venía sosteniendo (con Emmily en el estado descripto, ya sin control sobre sí misma, y continuando con el consumo de drogas y alcohol). No hizo nada para detener el consumo ni para brindarle la asistencia médica necesaria para compensarse y que ella, en ese estado, no podía procurarse por sí misma", marcaron los fiscales en su pedido de elevación a juicio.

“Todo esto transcurrió en un contexto sexualizado en el que Emmily Rodrigues Santos Gomes estaba semidesnuda”, siguieron. En el departamento se hallaron preservativos usados, juguetes sexuales, una camilla para masajes. El top que cubría el torso de Emmily fue hallado, precisamente, en la habitación del empresario.

La ventana desde donde cayó
La ventana desde donde cayó Emmily (Fiscales.gob.ar)

El abandono de persona, penado con dos a seis años de cárcel, es un delito ciertamente menor al de los originales planteados por los investigadores del caso.

En abril de 2023, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones procesó a Sáenz Valiente como responsable del “homicidio culposo” de Rodrigues, luego de que la fiscalía lo señalara por femicidio. El juez previo del expediente, Martín Del Viso, había dictado la falta de mérito de Sáenz Valiente, al señalar varias inconsistencias en la acusación, con un “difícil contexto”.

