Quién es Brandon Brites, el líder de la Banda del Millón que dirigió desde la cárcel el robo a la abuela influencer

Brandon Brites, líder de la Banda del Millón

Brandon Imanol Brites, un joven de 19 años, es uno de los líderes de la Banda del Millón, la peligrosa organización de ladrones que protagonizó una serie de violentos robos en viviendas de alto poder adquisitivo en el partido de San Isidro. Entre ellos, el asalto a Mónica Mancini, la abuela influencer con más de 200 mil seguidores en Instagram que fue robada en su casa en enero pasado.

De acuerdo con la investigación del asalto a la jubilada, que llevó adelante el fiscal Patricio Ferrari, el golpe fue dirigido por el propio Brites desde la Unidad 45 de Melchor Romero, lugar en el que está preso desde el año pasado. No fue el único: el joven delincuente recibió ayuda de Lucas Ezequiel Merelles, detenido en la Unidad 9 de La Plata y considerado el otro capo de la banda.

La investigación, en la que participaron también detectives de la DDI San Isidro, incluyó el análisis de comunicaciones telefónicas, movimientos bancarios y registros de videovigilancia. Así, se estableció que el asalto a Mancini, al igual que otros robos en la zona, estaban organizados y dirigidos por internos de unidades penitenciarias, quienes utilizaban celulares para coordinar cada etapa de los robos.

Según el fiscal Ferrari, el grupo reclutaba a menores de edad para la ejecución material de los asaltos, mientras los líderes proveían información sobre las rutinas de las víctimas obtenida en redes sociales.

Tanto Brites -oriundo de villa La Cava, localidad de Beccar- como Merelles fueron allanados en sus celdas. En los operativos se secuestraron varios teléfonos celulares, presuntamente utilizados para la coordinación de los delitos.

Fuentes del caso confirmaron ayer a Infobae, que, al momento de los hechos, los dos principales imputados compartían celda y dirigían las operaciones delictivas desde prisión, modalidad que se ha vuelto frecuente entre reclusos con acceso a telefonía celular.

La Banda del Millón

La Banda del Millón liderada por Brites está detrás de al menos una docena de violentos asaltos en casas de la zona norte del Conurbano bonaerense. La modalidad elegida era el escruche. Pocos les importaba si el lugar estaba habitado, aunque nunca el trabajo fue improvisado. De hecho, los trabajos de inteligencia eran comandados por el propio Brandon. No actuaban al azar.

Entre sus golpes más recordados se cuentan los asaltos a las viviendas del periodista Ángel “Baby” Etchecopar y al hermano del intendente de San Isidro, Ramón Lanús.

El grupo realizaba tareas de inteligencia previas para determinar horarios y sistemas de seguridad, identificando domicilios mediante plataformas digitales y redes sociales. Los investigadores señalaron que menores de hasta 12 años se encargaban de tareas de vigilancia, como simular entregas para detectar la presencia de moradores.

Los acusados de la Banda del Millón

La misma organización ha sido vinculada al asesinato del empresario Jorge De Marco, hallado maniatado y golpeado en marzo de 2024. Brites, además, estuvo alojado en una cárcel de menores, acusado de un asesinato cometido cuando tenía 17 años en la villa La Cava.

Las víctimas de estos robos solían ser adultos mayores, algunos de más de ochenta años, quienes eran intimidados y en ocasiones agredidos físicamente para obtener información sobre bienes de valor. En uno de los asaltos, la banda se apoderó de más de 100 mil dólares y 120 millones de pesos, según los investigadores.

El año pasado, el ex juez federal Guillermo Federico Rivarola, de 86 años, fue otra de las víctimas. Estaba junto a su mujer de 91 años y la cuidadora de ambos cuando un grupo de menores armados irrumpió en su propiedad para robarles. Todo, según las fuentes del caso, se habría planeado desde la cárcel: Brites estaba detrás.

Tras meses de seguimiento, el fiscal Ferrari solicitó 31 allanamientos en localidades como La Cava, Vicente López, Hurlingham, Boulogne y el propio centro de menores de Virrey del Pino. Las operaciones resultaron en la detención de diez personas y la imputación de otras doce, así como el secuestro de dinero en efectivo, teléfonos móviles, indumentaria policial apócrifa y un arma de fuego.

Ferrari pidió la elevación a juicio, además de Brites, de Hugo Isaías Castillo San Martín (20) y su hermano Elián David (22),Thiago Leonel Samir González (18), Jonás Agustín Gallardo (20), Diego Ezequiel Gómez (24), Pablo Román Paletta (21), Jairo Ezequiel León (25),Juan Manuel Moyano (32), Sofía Oriana Gómez (23) y Nicolás Ezequiel Gamarra (25).

La investigación describe a la banda como una estructura “plural, persistente y de elocuente capacidad operativa”, con base en el barrio de emergencia La Cava y un núcleo de jóvenes que, según la fiscalía, perfeccionaron tácticas de inteligencia previa, selección de víctimas vulnerables y división de roles.

Robo a la abuela influencer

El robo a Mancini ocurrió el 9 de enero pasado. Ese día, tres sujetos ingresaron a la vivienda de la mujer de 82 años, jubilada e influencer con perfil público en Instagram.

Según detalló la denuncia presentada ante las autoridades, los atacantes forzaron el ingreso a la propiedad, golpearon y maniataron a la víctima, y la amenazaron con un cuchillo sustraído de la cocina.

Durante el robo, la jubilada fue intimidada con amenazas de tortura y secuestro mientras los asaltantes exigían dinero, guiados en todo momento por uno de los cabecillas que seguía el asalto en videollamada.

La jubilada influencer de San Isidro que asaltada por la Banda del Millón

Los delincuentes lograron apoderarse de efectivo en pesos y euros, joyas, equipos electrónicos y documentos personales. Además, forzaron a la víctima a entregar claves bancarias para realizar transferencias a cuentas vinculadas a otros integrantes de la banda, también presos. Antes de huir, ataron de pies y manos a la damnificada y escaparon del lugar.