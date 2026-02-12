Crimen y Justicia

La celda VIP de uno de los líderes de la “Banda del Millón”: televisor, luces LED y marihuana

Hugo Isaias Castillo San Martín está encerrado en la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata. Cómo opera la organización detrás del robo a la jubilada influencer

Marihuana, luces Led, y televisor inteligente

El brutal asalto a Mónica Eugenia Mancini, de 82 años, jubilada e influencer, volvió a poner el foco sobre la Banda del Millón, una de las organizaciones más activas de los últimos tiempos, que opera desde prisión y recluta menores para robos a personas mayores en la zona norte del conurbano bonaerense. En ese contexto, se conoció un video que exhibe la comodidad que ostenta uno de sus líderes en la cárcel.

Se trata de Hugo Isaias Castillo San Martín, alojado en en la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata, del SPB. Al ritmo de L-Gante, el autor del registro fílmico muestra el interior del calabozo: televisor, parlante, luces LED y marihuana. Un lujo.

“Huguito”, como lo llaman sus secuaces, nació el 23 de febrero de 2005. Tiene 20 años. Está acusado de matar a golpes al empresario Enrique De Marco en su casa de Las Lomas, en marzo de 2024.

Estuvo prófugo durante gran parte de ese año, hasta ser detenido finalmente en noviembre, en una discoteca de Tigre. Desde entonces, dirige la banda desde la cárcel a través de redes sociales y es acusado por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, de cometer reiterados robos.

Castillo San Martín es considerado como “el corazón de la banda”, con liderazgo e intervenciones directas en violentos robos de alta complejidad logística y uso de armas. Su hermano, Elian David (18), también tiene una ubicación jerárquica en la estructura, aunque en un escalón más bajo.

La Banda del Millón acumula más de una docena de robos en la zona norte del conurbano bonaerense y los investigadores descubrieron que, en noviembre de 2025, habían marcado 171 casas de Vicente López, San Isidro y San Fernando.

Entre los casos más resonantes se encuentran el asalto a la casa del periodista Ángel “Baby” Etchecopar en San Isidro y la irrupción en la vivienda del hermano del intendente de San Isidro, Ramón Lanús.

Aparecen vinculados, además, al homicidio de Martín Gaitano, un joven de 19 años que habría sido asesinado en un ajuste de cuentas interno, y el de Carlos Alberto Sandoval, un jubilado que habría sido ejecutado por error a causa del crimen de Gaitano.

El robo a la jubilada influencer

Mónica Mancini, jubilada de 82 años e influencer en redes sociales, fue víctima de un violento asalto en su casa de San Isidro. Tres delincuentes irrumpieron en su vivienda de madrugada, la golpearon en la cabeza, la amenazaron con un cuchillo y le gritaron frases intimidatorias como “callate porque te mato”. Durante el ataque, los ladrones exigieron dinero y objetos de valor, mientras la mujer permanecía atemorizada en su cama.

Los asaltantes actuaron con extrema violencia y dejaron a la víctima con cortes y hematomas. Además de robarle joyas, relojes y sus ahorros, lograron acceder a su cuenta bancaria y vaciaron el dinero que tenía depositado. La investigación determinó que los delincuentes formaban parte de la Banda del Millón, organización criminal ya conocida por robos a adultos mayores en la zona.

La secuencia del hecho quedó registrada en cámaras de seguridad y fue fundamental para que la policía identificara a los responsables. Los investigadores creen que la banda eligió a Mancini tras analizar su exposición en redes sociales, lo que evidencia la modalidad de seleccionar víctimas con cierta notoriedad pública o vulnerabilidad.

