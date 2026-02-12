Crimen y Justicia

El Gobierno denunció por actos de terrorismo a los responsables de la violencia afuera del Congreso

Lo hizo ante la Justicia Federal el Ministerio de Seguridad Nacional. Pidió la investigación y detención inmediata de los involucrados en los incidentes durante la manifestación contra la reforma laboral

Guardar
Durante el tratamiento de la
Durante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado hubo disturbios afuera con manifestantes que lanzaron bombas molotov REUTERS/Cristina Sille

“Formula denuncia penal por los delitos de atentado al orden constitucional y a la vida democrática, atentado y resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños, todos agravados por haber sido realizados con el fin de provocar terror y sumir a los poderes públicos”, reza el texto presentado ante el juez federal de turno por el Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva.

En la denuncia se pidió la investigación y detención inmediata de los responsables de los incidentes ocurridos frente al Congreso durante la manifestación contra la reforma laboral que este jueves a la madrugada obtuvo media sanción en el Senado.

Luego de que la ministra Monteoliva informara que identificaron a cuatro de los sospechosos que agredieron con objetos contundentes a agentes policiales, la denuncia planteada ante la Justicia Federal calificó lo sucedido como “atentado al orden constitucional” y posibles actos de terrorismo.

La denuncia fue presentada por Lisandro Manuel Franco, director de Normativa y Legislación del Ministerio de Seguridad Nacional. Así, se solicitó a la Justicia federal que actúe con urgencia ante lo que calificó como hechos “de inusitada gravedad” ocurridos en las inmediaciones del Congreso, mientras se realizaban sesiones extraordinarias.

Los incidentes sucedieron mientras el
Los incidentes sucedieron mientras el Senado trataba la reforma laboral RS Fotos

Según el escrito, el objetivo del accionar habría sido provocar “un escenario de terror” entre los ciudadanos y obstaculizar el funcionamiento del Congreso. Y planteó que estas acciones no solo infringieron la paz pública, sino que también buscaban “inhibir en forma parcial o plena la actividad legislativa”.

El escrito afirma: “El accionar ilícito que denuncio tuvo por finalidad generar un escenario de terror en la ciudadanía argentina, atentar contra miembros, poderes y estructuras edilicias federales y locales, y con ello deponer o bien inhibir el funcionamiento del Congreso”.

Entre los pedidos al juez federal de turno, la cartera exige que “se inicie una exhaustiva investigación, se identifique a los responsables directos, a los partícipes y los eventuales instigadores” y “se oriente la pesquisa a efectos de determinar las estructuras por las que se orquestan estos atentados con rasgos terroristas”.

Se reclamó, además, la inmediata detención de los identificados. Esto ya lo habían pedido el secretario de Seguridad, Martin Ferlauto, como la propia ministra de Seguridad, luego de que se difundieran fotos e identidades de cuatro de los manifestantes involucrados y que fueron identificados.

“Se espera que la Policía Federal Argentina este viernes tenga los videos con los identificados que tenían las bombas molotov”, contaron fuentes del caso a este medio.

Cuántos detenidos quedan

El video que la Policía de la Ciudad difundió con el operativo de las detenciones durante la marcha contra la reforma laboral

La Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina, en trabajo conjunto con Gendarmería Nacional, detuvieron ayer a 24 sospechosos tras los disturbios en el Congreso.

De la lista inicial de 20 detenidos, por parte de la Policía porteña, puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia Este, a cargo de la fiscal Malena Mercuriali, solo quedan detenidos cinco hombres.

Del mismo modo, según comunicó la Policía porteña, tres agentes resultaron heridos; uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano.

Los otros dos fueron traumatismos en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes. El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.

Temas Relacionados

Ministerio de SeguridadCongreso de la NaciónReforma LaboralÚltimas noticias

Últimas Noticias

Subastaron un departamento en Recoleta que pertenecía al Cártel de Juárez: a cuánto se vendió

Está ubicado sobre la avenida Alvear y su adjudicación se resolvió tras una puja entre siete interesados, bajo disposición de la Corte Suprema de Justicia

Subastaron un departamento en Recoleta

Comienza el juicio a Felipe Pettinato, acusado de provocar el incendio que causó la muerte de su neurólogo

El debate contará con, al menos, seis jornadas. Se prevé que se extienda hasta fines de marzo. El acusado enfrenta una pena de 8 a 20 años de prisión

Comienza el juicio a Felipe

Un fiscal pidió la prohibición del uso de celulares en las cárceles y terminar con el “mando remoto”

Se trata de Patricio Ferrari, a cargo de la causa contra “La Banda del Millón”. La medida, solicitada a la Justicia, abarca a los 40 detenidos en este expediente y se amplía a otros dispositivos con acceso a internet

Un fiscal pidió la prohibición

Chimi Valdéz, el rostro de la crisis policial en Santa Fe: Tomás Trapé revela cómo viven los agentes que viajan nueve horas para trabajar

La historia del suboficial de Vera, contada por Tomás Trapé en Infobae a la Tarde, pone en primer plano las dificultades diarias de la policía santafesina: la mayoría debe recorrer largas distancias y afrontar gastos elevados para mantener su trabajo en Rosario

Chimi Valdéz, el rostro de

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, su mejor amiga confesó que encubrió el homicidio

Se trata de Virginia Mercado, quien admitió en un juicio abreviado que mintió con datos claves sobre el caso. La víctima murió en 2006 tras ser torturada en San Miguel de Tucumán

A 20 años del crimen
DEPORTES
Con varias sorpresas, River Plate

Con varias sorpresas, River Plate confirmó su formación para enfrentar a Argentinos Juniors en La Paternal por el Apertura

Fue uno de los mejores jugadores de su generación, ganó el Super Bowl y fue detenido acusado de asesinar a su pareja

El gol de Julián Álvarez para cortar una sequía de 16 partidos sin convertir en el triunfo del Atlético de Madrid ante Barcelona

La lapidaria respuesta de Lando Norris a Max Verstappen por sus críticas a los nuevos autos de la F1

Giro inesperado en el pase de Edwuin Cetré: el club que está a punto de comprarlo luego de que se cayera la operación con Boca

TELESHOW
El camino de Bad Bunny

El camino de Bad Bunny en Argentina: de cantar en Pinar de Rocha de la mano de Maxi El Brother a llenar tres River

El incómodo momento de los integrantes de Morat en Buenos Aires: sufrieron el ataque de un therian

“Acabo de ver algo muy extraño”: La experiencia que compartió Florencia Raggi junto a Nicolás Repetto en Uruguay

Chechu Bonelli paso por Infobae en Vivo y opinó sobre el machismo en el periodismo deportivo: “Hemos ganado terreno”

Valeria Mazza alentó a su hijo Tiziano en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Orgullo, felicidad y emoción”

INFOBAE AMÉRICA

Amistad, crítica y rivalidad: así

Amistad, crítica y rivalidad: así fue el verdadero vínculo entre las grandes escritoras de Inglaterra

Científicos detectan una estrella que colapsó en un agujero negro: el origen del fenómeno

Refugios naturales y biodiversidad protegida: así son los 5 parques que preservan el bienestar acústico y ambiental en el mundo

El Parlamento de Venezuela aplazó el debate final de la ley de amnistía por desacuerdos en artículos clave del proyecto

El gobierno salvadoreño construye y remodela cuatro mercados municipales en diferentes zonas del país