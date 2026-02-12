Política

El Gobierno prepara la denuncia contra los detenidos por la violencia afuera del Congreso y no descarta la figura de terrorismo

La ministra de Seguridad informó que en el operativo se detuvieron a 71 personas. Aún no se identificaron a los que tiraron bombas molotov durante el tratamiento de la reforma laboral

Guardar
Durante el tratamiento de la
Durante el tratamiento de la reforma laboral en el Senado hubo disturbios afuera con manifestantes que lanzaron bombas molotov

El Gobierno prepara denuncias contra los manifestantes involucrados en los incidentes ocurridos este miércoles por la tarde en las inmediaciones del Congreso, durante las protestas contra el proyecto de ley de reforma laboral, mientras se desarrollaba el debate en el Senado.

Fuentes de Casa Rosada indicaron que las denuncias “se están terminando de formular”, mientras que desde el Ministerio de Seguridad Nacional marcaron las figuras que se iban a utilizar eran las de “atentado y resistencia a la autoridad, daños y lesiones”.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló esta mañana a A24 que “en todo el operativo se detuvieron a 71 personas”. Estos se distribuyeron de la siguiente manera: 27 fueron detenidos en operativos realizados por Nación en las estaciones terminales, 20 fueron aprehendidos por la Policía de la Ciudad en la misma zona de la movilización y 24 fueron detenidos por las distintas fuerzas de seguridad nacionales en las inmediaciones del Congreso.

Los funcionarios nacionales indicaron que todavía no está determinado si se inicará algún tipo de denuncia o acusación por terrorismo. Y es que uno de los puntos de mayor tensión durante la movilización de ayer fue la imagen de un grupo de personas preparando y arrojando bombas molotov a los efectivos policiales.

Los incidentes sucedieron mientras el
Los incidentes sucedieron mientras el Senado trataba la reforma laboral

“Quienes atacan con piedras y bombas molotov a efectivos policiales no son delincuentes, son terroristas”, había tuiteado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ayer durante el desarrollo de los incidentes. En Seguridad Nacional marcan que todavía no se identificó a ninguna de las personas que participaron de estos hechos ni una confirmación exacta de a qué organizaciones responden.

“Es complejo identificar grupos con estas características violentas”, marcó la ministra esta mañana en una entrevista televisiva. Al ser consultada, Monteoliva marcó que se podría tratar de “una ala de la izquierda combativa, los que se autodenominan antisistema, los Antifa. Los veíamos en los carteles, son los que podían tener las bombas molotov”. “Había un grupo de socialistas beligerantes. Los veníamos identificando ya con las cámaras, con las cámaras en los accesos, en las columnas”, agregó.

En el Gobierno confirman que no habrá denuncias particulares contra integrantes de la Confederación General de los Trabajadores (CGT). “Se corrieron, estaban negociando mientras los demás tiraban bombas molotov. Entendieron que no había que escalar el nivel de violencia”, afirmó un funcionario nacional a Infobae.

Monteoliva informó que se están resguardando todas las imágenes y que ya se solicitaron a la Justicia las autorizaciones necesarias para avanzar con las identificaciones. La ministra atribuyó los hechos a “decenas de integrantes de grupos de izquierda que actuaron de manera organizada, con violencia premeditada y armamento casero para agredir al personal y generar caos”, aunque no se presentaron pruebas ni se precisó la vinculación partidaria. “Las van a pagar”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.

En el Ministerio de Seguridad de la Ciudad consignan que hubo 20 detenciones durante el operativo de ayer que quedaron a disposición de la Unidad Flagrancia Este. De este grupo de personas, ayer a las 23 horas se liberaron a cinco personas, que quedaron a disposición de la Justicia. Se espera que en las próximas horas la enorme mayoría sea puesta en libertad.

Un grupo de manifestantes tiraron
Un grupo de manifestantes tiraron bombas molotov

Como otro de los saldos, tres policías fueron heridos, uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con perdido de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano. Los otros dos fueron traumatismo en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes. El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.

El Gobierno consignó que se produjeron roturas de baldosas en la Plaza del Congreso, incendios de contenedores y lanzamiento de objetos contra el vallado policial. Las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires estimaron en $270 millones el costo de la reparación del espacio público dañado durante la protesta. En total, se retiraron y repusieron 140 contenedores de basura en 60 cuadras alrededor del Congreso y se desplegó un operativo especial de limpieza. También hubo roturas y vandalismo tanto en calles como en veredas de la zona.

Finalizada la movilización, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana puso en marcha un operativo de limpieza que contó con la participación de 120 barrenderos, siete hidrolavadoras, siete camiones recolectores, 15 supervisores y ocho brigadas de acción inmediata.

Temas Relacionados

Javier MileiBomba molotovreforma laboraldenunciaAlejandra MonteolivaCongresoIzquierda

Últimas Noticias

Diputados debate la Reforma Penal Juvenil, en vivo: últimas noticias sobre la baja de la edad de imputabilidad

El proyecto impulsado por el oficialismo propone modificar el régimen vigente y fijar la imputabilidad penal a partir de los 14 años

Diputados debate la Reforma Penal

Leila Gianni habló de su posteo viral: “Es una foto en bikini, no tiene nada de malo”

La concejala libertaria de La Matanza explicó las razones detrás del posteo que tuvo repercusión en redes. “No soy provocadora”, afirmó. Además, reiteró su crítica a la gestión de Espinoza en relación a los microbasurales: “A todo le pone gomas”

Leila Gianni habló de su

El texto completo de la reforma laboral que aprobó el Senado tras las modificaciones, punto por punto

El proyecto con media sanción redefine normas centrales del derecho del trabajo y altera disposiciones vigentes a través de decenas de artículos que ahora deberán ser analizados por la Cámara baja

El texto completo de la

“Cordones cuneta”: la chicana de Manuel Adorni a una diputada de Grabois por la reforma

La legisladora Natalia Zaracho apuntó contra los senadores que avalaron el proyecto oficialista, lo que provocó la reacción del jefe de Gabinete

“Cordones cuneta”: la chicana de

Un abogado laboralista anticipó que la reforma provocará conflictos en las empresas

En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer, Julián de Diego analizó la media sanción en el Senado, destacó la necesidad de modernizar el marco legal y advirtió sobre posibles tensiones judiciales

Un abogado laboralista anticipó que
DEPORTES
El segundo día de pretemporada

El segundo día de pretemporada de la F1 en Baréin: Pierre Gasly tuvo problemas con su Alpine y generó una bandera roja

Pato Abbondanzieri dio detalles de su frustrado pase al Real Madrid y reveló el detrás de escena de su lesión en el Mundial 2006

Argentina volverá a ser local en la Copa Davis tras dos años y medio: enfrentará a Turquía por el Grupo Mundial I

El escándalo por abuso de poder y agresión sexual que rodea a una pareja en los Juegos Olímpicos de Invierno: “Energía siniestra”

La contundente respuesta de Lewis Hamilton al ser consultado por su relación con Kim Kardashian tras la cita en el Super Bowl

TELESHOW
Evelyn Botto, la relación abierta

Evelyn Botto, la relación abierta con Fede Bal y su diálogo con Carmen Barbieri: “Vamos día a día”

El reencuentro de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli: nuevo look, mensajes románticos y cena de autor

El enigmático mensaje de Evangelina Anderson que despertó rumores sobre su futuro en MasterChef Celebrity

La China Suárez mostró fotos de la nueva temporada de En el barro: cómo es su personaje

La impotencia de Sergio Lapegüe tras el violento robo a su madre de 90 años: " Le pegaron, la maltrataron”

INFOBAE AMÉRICA

Corte Constitucional admitió demandas contra

Corte Constitucional admitió demandas contra dos leyes económicas urgentes de Daniel Noboa

El alcalde de Guayaquil fue trasladado a la cárcel de Latacunga para cumplir prisión preventiva

Ecuador entró al top 10 de los países más violentos del mundo

CK Hutchison amenaza con acciones legales a Maersk si asume puertos en Panamá

El Reino Unido anunció una nueva ayuda militar a Ucrania por más de 500 millones de libras