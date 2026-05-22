Crimen y Justicia

Declaró la madre de la nena de 10 años hallada muerta en Santiago del Estero y apuntó contra el padre: “Le pegaba mucho”

Viviana Ovejero, imputada por homicidio calificado por el vínculo pero en libertad, declaró ante el fiscal Rafael Zanni que René Orlando Bulacio golpeaba a Florencia y también la agredía a ella. El hombre está detenido por el mismo delito. La causa espera nuevas pericias, testimonios familiares y un estudio de ADN

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Nena muerta Santiago del Estero
Florencia Ovejero murió de un traumatismo en la cabeza, producido por un golpe compatible con la mano (Foto/Facebook)

La provincia de Santiago del Estero continúa conmocionada por la muerte de Florencia Ovejero, la nena de 10 años que fue hallada sin vida en su casa de la localidad de Chañar Pozo de Abajo. La causa sumó en las últimas horas una declaración clave: declaró la madre de la menor, Viviana Ovejero, quien está imputada por homicidio calificado por el vínculo, pero permanece en libertad.

Ante el fiscal Rafael Zanni, la mujer sostuvo que René Orlando Bulacio, su pareja y padre de Florencia, las golpeaba a ella y a su hija. El hombre está detenido e imputado por el mismo delito.

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Viviana detalló que su pareja la mantenía bajo control, la agredía y la golpeaba. “Cuando se alcoholizaba era peor”, aseguró la mujer. También dijo que Bulacio “tenía una mano muy pesada”. Según pudo saber Infobae, la mujer confirmó que el detenido también le pegaba a su hija. “Le pegaba mucho con la mano”, sostuvo Viviana. Sin embargo, manifestó que ella no podía hacer nada para frenar los ataques porque le tenía mucho miedo.

En su declaración, la imputada se refirió al día en el que falleció su hija. Si bien mencionó que no a su pareja golpeando a la menor, señaló que Florencia no podía levantarse de la cama: “No podía levantarse, tenía vómitos, dolor de cabeza”, sostuvo.

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Santiago del Estero nena muerta
El detenido negó haberle pegado a su hija (Facebook)

Días atrás, durante su indagatoria, Bulacio negó haber golpeado tanto a la niña como a su pareja. En estos momentos, se encuentra detenido y a disposición de la Justicia. Fuentes judiciales adelantaron que la fiscalía pedirá su prisión preventiva.

La situación de Viviana es distinta a la del hombre. Aunque ambos están imputados por homicidio calificado por el vínculo, solo Bulacio permanece detenido. El juez Diego Vitta rechazó el pedido de detención de la madre de la menor, luego de que los informes incorporados a la causa indicaran que la mujer sufría violencia de género.

Fuentes del caso señalaron que los exámenes socioambientales realizados arrojaron que los hijos de la pareja estaban escolarizados y tenían el carnet de vacunación al día. Por lo tanto, el juez consideró que no había riesgos procesales como para detener a la madre.

En los próximos días, se realizarán las entrevistas en Cámara Gesell a las dos hermanas de la nena. También se les tomará declaración a varios familiares de la víctima para reconstruir qué ocurría dentro de la vivienda familiar. A su vez, el fiscal del caso ordenó un estudio de ADN para determinar si existía o no vínculo biológico entre Bulacio y la víctima, ya que una de las hipótesis apunta a que el ataque pudo haber estado vinculado con que el acusado no reconocía a Florencia como su hija.

Santiago del Estero nena muerta
La niña murió el sábado 16 de mayo (Facebook)

La muerte de Florencia Ovejero

El hecho ocurrió el sábado pasado por la noche, cuando Florencia fue encontrada sin vida en su casa. La familia llamó al 911 y alertó que la niña no respondía. Al llegar al lugar, personal médico constató la muerte, mientras que efectivos de Criminalística realizaron los trabajos técnicos correspondientes y el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial.

En un primer momento, el caso fue abordado como una posible muerte natural. Bulacio les dijo a los investigadores que la nena presentaba desde hacía días dolores de garganta y tos persistente, y que no la habían llevado a un centro de salud por motivos económicos. También sostuvo que le habían dado únicamente alimentos líquidos porque tenía dificultades para ingerir sólidos.

Una mujer de cabello oscuro sostiene a una niña pequeña con un vestido rosa. El rostro de la mujer mira directamente a la cámara. Otra niña se ve parcialmente a la derecha
El posteo de la madrina de la víctima (Facebook)

Sin embargo, el estado del cuerpo encendió las alarmas. Según pudo saber Infobae, la niña estaba “muy flaquita” y presentaba “varios hematomas”, lo que reforzó la sospecha de maltrato.

Bulacio intentó explicar esas lesiones como consecuencia de accidentes domésticos. Dijo que la nena se había lastimado mientras jugaba con sus hermanas y que días antes había sufrido una caída con una bicicleta.

La autopsia preliminar cambió el rumbo de la causa. El informe determinó que la muerte se produjo por un traumatismo en la cabeza, producido por un golpe compatible con la mano.

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