Política

El peronismo cierra filas en PBA para reclamar por la Zona Fría y se prepara para presionar en el Senado

Desde Kicillof a intendentes y dirigentes, cuestionaron la modificación hecha por Diputados y apuestan a intervenir para no avanzar en su sanción definitiva. El gobernador amenaza con ir a la Justicia

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Axel Kicillof asumió al PJ bonaerense
El peronismo cierra filas en PBA para reclamar por la Zona Fría y se prepara para presionar en el Senado

Por unas horas, el peronismo dejó de lado sus diferencias en la provincia de Buenos Aires y se mostró amalgamado en un mismo reclamo: rechazar la votación de los cambios en el régimen tarifario conocido como Zona Fría que llevó adelante la Cámara de Diputados de la Nación y que buscará imitar el Senado.

Es que, como dio cuenta Infobae, la revisión impulsada por el Gobierno que se aprobó este miércoles en Diputados excluye en concreto a 90 municipios de la provincia Buenos Aires, entre los que aparecen General Pueyrredón (Mar del Plata), Bahía Blanca, La Plata, Tandil, Olavarría, Azul, Trenque Lauquen, San Nicolás Bolívar, Villa Gesell, Pinamar, entre otros de los descuentos que hasta el momento perciben los usuarios en sus tarifas de gas por pertencer a la Zona Fría.

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La inclusión de la mayoría de las localidades bonaerenses se dio en 2021 por un proyecto de ley del diputado nacional Máximo Kirchner que ampliaba lo dispuesto por la norma original sancionada en 2002. El Gobierno plantea que, a nivel nacional, de terminar con el régimen de Zona Fría, se generaría un ahorro de $272.099 millones.

“Nos parece un gran error, porque esto va a tener consecuencias de todo tipo sobre una población que está con dificultades para llegar a fin de mes. Yo pensé que ya se había llegado en el termómetro al límite de la crueldad, del abandono, pero evidentemente no”, consideró este jueves el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sobre los cambios en el régimen de la tarifa de Zona fría. También pidió que el Senado no acompañe y adelantó que irá a la Justicia si se obtiene la sanción definitiva. No es la primera vez que el mandatario recurre a la Corte Suprema. Actualmente hay 8 litigios presentados contra el Gobierno nacional de parte de su administración.

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El diputado Máximo Kirchner en el debate de la "Ley Ómnibus"
La ampliación al régimen de Zona Fría con un fuerte impacto en el territorio bonaernese había sido impulsada por Máximo Kirchner

“Hay partes de la ley que están mal directamente, que son ilegales”, dijo y planteó que con la eliminación de la Zona Fría “el Gobierno se descarga sobre la gente los problemas que el mismo gobierna genera”.

Durante todo este jueves, intendentes bonaerenses y distintos dirigentes del peronismo se pronunciaron públicamente, pero además empezaron a cruzar mensajes. Por ejemplo, los jefes comunales y concejales de la Quinta sección electoral mantendrán una reunión el próximo martes al respecto. Será en el distrito de Villa Gesell, donde gobierna el axelista Gustavo Barrera. De ahí saldrá un proyecto de ordenanza para tratar en todos los concejos deliberantes y, además, definir una comitiva para ir al Senado en la previa a la votación del proyecto. El objetivo es evitar su sanción definitiva.

Barrera fue uno de los intendentes que se pronunciaron al respecto, pero también cruzó al diputado nacional y ex intendente de Pinamar, Martín Yeza (PRO), por acompañar los cambios en el régimen de zona fría. “¿Qué te pasó, Martín Yeza? ¿Sabés lo que hiciste ayer? Votaste en contra de los vecinos de Pinamar y Villa Gesell. A los vecinos de la región les digo: hay que tener cuidado cuando se eligen concejales, diputados, senadores, intendentes, porque a la hora de levantar la mano te quitan derechos”, planteó el gesellino a través de un video de X, recordando que el hoy diputado nacional reclamaba ante ENERGAS que Pinamar sea incluido en el R1 de consumo en los usuarios de gas como sucedía con Mar Chiquita, localidad que está a 95 kilómetros de Pinamar.

(Infobae en Vivo)
El diputado nacional de la provincia de Buenos Aires por el PRO, Martín Yeza (Infobae en Vivo)

Yeza, en tanto, remarcó que “van a seguir gozando de los beneficios del sistema las personas que perciban hasta 3 canastas básicas por mes, lo que equivale a 4.4 millones de pesos mensuales”, considerando que “la gran mayoría de jubilados y de trabajadores mantendrían el beneficio”. Además, de “las personas inscriptas en el RENABAP; los veteranos de Malvinas y las personas que tengan un integrante de la familia con un familiar con discapacidad”.

Los cambios sobre el régimen de Zona Fría sirven de contexto para un acercamiento discursivo dentro del peronismo, en medio de su discusión interna. Es que tanto Kicillof como legisladores e intendentes que responden a Cristina y Máximo Kirchner. El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner (La Cámpora), planteó que “esta ley, impulsada por Máximo Kirchner en 2021, fue creada para proteger a las familias del impacto de las tarifas en invierno”, y que, de aprobarse, en la ciudad que gobierna " dejarían de circular cerca de 400 millones de pesos mensuales que hoy se destinan al consumo y al comercio local", ya que el aumento en la tarifa de gas “podrían ubicarse entre el 40% y el 60%”.

En la misma línea se pronunció el intendente de Bolívar, Eduardo Bucca. “El impacto negativo no será solo en los hogares de las familias que pierdan los beneficios del sistema de Régimen de Zona Fría, sino también en las económicas de las ciudades del centro y sur de la Provincia de Buenos Aires, ya que, al incrementarse el monto de las facturas, dejaran de destinar dinero al consumo y comercio local, son recursos que las familias ahora deberán destinar para solventar los aumentos de las facturas de gas" dijo ante la consulta de Infobae.

El intendente de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca (Crédito: Santiago Saferstein)
El intendente de Bolívar, Eduardo "Bali" Bucca (Crédito: Santiago Saferstein)

Agregó, además, que “los cambios violan el principio de determinación tarifaria por ley que rige los servicios públicos concesionados en Argentina y expone a los usuarios a una incertidumbre que el Estado no puede trasladar a los más débiles".

La región sur de la provincia de Buenos Aires es una de las que podría sentir con fuerza los cambios del régimen tarifario en la boleta de gas. El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, advirtió que “poner en duda este esquema es trasladar el peso de las decisiones a quienes menos margen tienen; por eso defender la zona fría es defender al interior y a nuestras comunidades”.

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