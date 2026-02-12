Quiénes son los cuatro manifestantes identificados por la violencia en el Congreso que aún no fueron detenidos

Matías Enzo Roldán, Denis Alejandro Figueredo, Federico Alberto Mazzagalli y Patricio Hernán Castellán, los identificados

Tras los incidentes ocurridos durante la manifestación de este miércoles en el Congreso contra la reforma laboral —proyecto que esta madrugada obtuvo media sanción en el Senado de la Nación—, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, informó que identificaron a cuatro de los sospechosos que agredieron con objetos contundentes a agentes policiales.

“Dijimos que los íbamos a identificar. Y miren qué tengo acá. En esta carpeta tengo el trabajo articulado de la Justicia y la Policía Federal Argentina”, comunicó la funcionaria en un video que publicó en redes sociales.

El mensaje concluyó: “Este es el primer grupo de violentos identificados que el día de ayer quisieron desestabilizar el país. Acá están con nombre, apellido y cara. Se les acabó la impunidad. Vamos con todo. Las hacen, las pagan”.

Manifestantes en la marcha por la reforma laboral. RS Fotos

Infobae accedió a la carpeta expuesta por Monteoliva y las identificaciones de los agresores. Uno de ellos es Matías Enzo Roldán, de 27 años, oriundo de Tucumán. No tiene actividad registrada oficialmente y fue identificado por un tatuaje en su brazo izquierdo luego de que lo captara una cámara de TN.

El segundo es Denis Alejandro Figueredo, de 20 años y vecino de Ciudad Evita, La Matanza. Según los registros oficiales, se dedica al rubro de la construcción. Él fue grabado por una cámara de C5N mientras tiraba piedras a los agentes de seguridad.

Los disturbios cerca del Congreso

Federico Alberto Mazzagalli, de 42 años, es el tercer identificado. Vive en Caballito, CABA, y se dedica a “actividades profesionales, científicas y técnicas". Su servicio principal es de diseño especializado e incluye diseño de indumentaria, diseño gráfico y actividades de decoradores.

El último de los buscados es Patricio Hernán Castellán, tiene 33 años y es oriundo de Lomas de Zamora. Según los registros, su actividad es el comercio al por mayor y al por menor, y la reparación de vehículos automotores y motocicletas. En detalle, vende artículos de talabartería y regionales, de cuero, plata, alpaca y similares.

Un manifestante detenido por la Policía de la Ciudad

“Ahora la justicia tiene que actuar para que se los pueda detener”, indicaron desde la cartera nacional a este medio.

Más de 20 detenidos

En el marco de la manifestación, la Policía de la Ciudad y la Policía Federal Argentina, en trabajo conjunto con Gendarmería Nacional, detuvieron ayer a 24 personas.

De la lista inicial de 20 detenidos por la Policía porteña, puestos a disposición de la Unidad de Flagrancia Este —a cargo de la fiscal Malena Mercuriali—, cinco fueron liberados anoche a las 23 horas. Por su parte, desde las fuerzas federales, apresaron a cuatro manifestantes más, informaron fuentes oficiales.

Marcha en el congreso contra la Reforma Laboral

“Quedan 16 detenidos por prender fuego autos estacionados y tachos, atentado y resistencia a la autoridad. En el transcurso del día se analizarán sus antecedentes y en base a eso se definirá su situación", indicaron a Infobae desde el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.

Del mismo modo, según comunicó la Policía porteña, tres policías resultaron heridos; uno de ellos sufrió un traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento y fue trasladado al Hospital Italiano.

Los otros dos fueron traumatismos en los miembros inferiores producto de los elementos arrojados por los manifestantes. El efectivo con traumatismo de cráneo recibió el golpe de una maceta arrojada desde un edificio en Solís y Alsina.