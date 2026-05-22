Política

Sin margen para más polémicas, el Gobierno brega por suavizar las críticas de la Iglesia en el Tedeum

Pettovello y Quirno convocaron a García Cuerva junto al nuevo secretario de Culto. Buscan acercar posiciones con el Arzobispado en un momento social y económico complicado de cara a la misa del 25 de mayo

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Pettovello y Quirno junto a Jorge García Cuerva, Marcelo Colombo, Raúl Pizarro y la Conferencia Episcopal Argentina
Pettovello y Quirno junto a Jorge García Cuerva, Marcelo Colombo, Raúl Pizarro y la Conferencia Episcopal Argentina

Sin margen para que se le abran más frentes negativos, en el Gobierno hay preocupación por el discurso del arzobispo José García Cuerva el lunes en el Tedeum y trata de hacer control de daños por adelantado.

Como cada 25 de Mayo por la mañana, todas las miradas estarán puestas en la Catedral Metropolitana, donde el líder religioso hablará sobre la situación social del país.

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Ayer la amiga del Presidente, Sandra Pettovello, titular de Capital Humano, y el ladero de Luis Caputo y ministro del Exterior, Pablo Quirno recibieron a García cuerva en el Palacio San Martín para acercar posiciones. “Nadie lo va a decir en on, pero fue para eso”, dijeron en LLA. El encuentro fue ayer por la mañana, cuatro días antes del Tedeum. En el entorno de Quirno dijeron que la reunión era de índole “privada” y que no informarían de qué se trató.

“Siempre critican, la cosa es que sea menos grave”, dijo un colaborador del Gobierno. “No debería ser crítico. La pobreza bajó considerablemente”, se adelantaron en la Casa Rosada, poco después del encuentro entre los ministros con Cuerva. El Arzobispo asistió acompañado por Marcelo Colombo, presidente del Episcopado; Raúl Pizarro, secretario general y el vocero Máximo Jurcinovic. Junto a Quirno estuvo el Secretario de Culto, Agustín Caulo, hombre de Nahuel Sotelo -y por extensión de Santiago Caputo-. Ofició hasta diciembre como segundo del referente “cielista” de diálogo aceitado con el Vaticano, hasta que renunció para asumir su banca como diputado provincial de PBA.

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Tedeum del 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana
Javier Milei durante el último Tedeum (AFP)

“No va a dar un discurso demasiado duro. Seguramente hable más sobre el pasado y si hay una crítica va a ser por el lado de que este Gobierno forma parte de una seguidilla (en relación a otras administraciones). No va a ser netamente opositor”, sostuvo un importante colaborador del Gobierno.

La reunión se gestó para regar la relación con la Iglesia en la previa de una jornada cargada de tensiones políticas. El lunes, Milei volvería a encontrarse por cuestiones protocolares en la Catedral con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, con quien sostiene un enfrentamiento a cielo abierto sin solución. También, porque ese día se celebra la primera reunión de Gabinete después del estallido del “RufusGate”, como fue denominada la más reciente batalla de la guerra interna entre Santiago Caputo y la dupla de Karina Milei y Martín Menem. A ese encuentro también se sumaría Patricia Bullrich en medio de las tensiones con la hermana del Presidente por el caso de las sospechas por el patrimonio de Manuel Adorni.

El encuentro se produce, también, en medio de los crecientes rumores de que el papa León podría visitar la Argentina en el segundo semestre del año, un hecho político que podría marcar a fuego el rumbo del gobierno de Milei. En el Gobierno esperan de parte del Arzobispo una referencia elíptica a esa eventual visita, quizá con una mención a la paz social.

Apertura sesiones ordinarias Congreso - Javier Milei - Recinto - Victoria Villarruel
Victoria Villarruel podría vovler a verse cara a cara con el Presidente (AFP)

En cualquier caso, sea cual sea, el Gobierno no responderá el mensaje a la Iglesia. “No sabemos qué van a decir a ciencia cierta. Nunca se les contesta y seguramente esta vez no sería la excepción. No corresponde y no sirve de nada”, dijeron. “¿Por qué deberíamos contestar?“, acotó otro funcionario.

Mientras festejaban ayer la recuperación de la actividad económica, el Presidente anunciaba la baja de retenciones y el Presidente resaltaba en la Bolsa de Cereales la baja de la inflación.

El llamado al diálogo con los eclesiásticos fue en parte una respuesta al discurso del año pasado de García Cuerva, que se enfocó, para lamentarlo, en el perfil belicoso de Milei. “No se construye desde la guerra entre nosotros”, había dicho el líder religioso porteño en 2025, luego de advertir sobre la “agresión constante” en las redes y hablar de la necesidad de “frenar urgentemente el odio”, además de mencionar la situación de “tantos hermanos que la están pasando mal”.

Existe una posibilidad de que el referente de la Iglesia haga alusión a los hechos de supuesta corrupción que acorralan al Gobierno y en particular al sector que lidera Karina Milei? En Balcarce 50 lo descartaron.

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