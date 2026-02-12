Detuvieron a una empleada de dos clínicas privadas que se escapó de Perú tras un robo y era buscada por Interpol

La acusada había escapado de su país, Perú, para radicarse en la Ciudad de Buenos Aires

Cuatro agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) llegaron en un vehículo al barrio porteño de San Cristóbal y montaron un operativo de vigilancia en la puerta de un edificio de la calle Matheu al 900. Estuvieron allí durante varias horas, a la espera de una ciudadana peruana que había escapado de su país y tenía un pedido de captura internacional por haber participado en un robo armado y por tenencia ilegal de armas y explosivos.

Finalmente, la sospechosa apareció. Cuando la vieron salir del edificio, los policías la detuvieron. Ocurrió durante el mediodía del jueves de la semana pasada.

La detenida, identificada como R.A.O., tiene 33 años y trabajaba como camarera en dos reconocidos hospitales privados de la Ciudad de Buenos Aires.

Sobre ella pesaba una orden de captura internacional emitida a requerimiento de Interpol y de la Justicia de Perú, de donde se fugó tras un hecho ocurrido el 14 de abril de 2011 en la ciudad de Lima.

La ciudadana peruana tras ser detenida el jueves pasado

En ese entonces, de acuerdo a la investigación, integraba una organización delictiva acusada de cometer un robo violento en una empresa industrial, especializada en la fabricación de productos metálicos.

De acuerdo con los datos oficiales, la mujer fue interceptada en Perú cuando circulaba en un vehículo en el que la Policía halló un revólver calibre .38, municiones y otros elementos relacionados con el asalto, según informaron fuentes policiales a Infobae.

Después de ese episodio, R.A.O. se escapó de Perú y se radicó en Argentina. Los registros oficiales indican que reside en el país desde, al menos, mediados de 2017. Cerca de un año más tarde comenzó a trabajar en uno de los hospitales privados.

El caso llegó a la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA a partir de la notificación de la Oficina Central Nacional (OCN) Lima de Interpol, que pidió la ubicación y detención de la prófuga con fines de extradición.

Los agentes argentinos, entonces, realizaron tareas de investigación en organismos públicos y privados, además de analizar los sistemas informáticos de Interpol, hasta establecer que R.A.O. vivía en una vivienda de San Cristóbal. Así, fueron a buscarla.

La acusada fue trasladada a una alcaidía de la PFA

Finalmente, los policías identificaron a la mujer cuando salía de su domicilio y la detuvieron en la vía pública.

De esta manera, la sospechosa quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº7, a cargo de Sebastián Casanello, mientras se tramita el proceso de extradición.

Por el momento se encuentra alojada en una celda de la alcaidía de la PFA en Palermo sobre la calle Cavia. En el caso interviene también la Secretaría Nº13 de Martín Smietniansky.

Un argentino buscado por la Justicia de Uruguay

También la semana pasada, agentes de la PFA también detuvieron a un argentino de 30 años, identificado como Alberto Javier Casanova, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional emitido por Interpol Uruguay. Lo arrestaron en Avellaneda.

El hombre estaba acusado de haber participado en el robo a mano armada de un banco en Montevideo, ocurrido el 11 de agosto pasado. Tras ese hecho, la Justicia uruguaya le había otorgado prisión domiciliaria, pero rompió la tobillera electrónica que lo monitoreaba y escapó hacia la Argentina.

Los investigadores finalmente ubicaron al prófugo en un domicilio de Sarandí. La mecánica para capturarlo fue la misma: los efectivos desplegaron un operativo de vigilancia en la zona y, cuando el sospechoso salió a la calle Villegas al 3700, lo interceptaron.