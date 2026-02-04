Un argentino robó un banco en Uruguay, rompió la tobillera electrónica y se fugó: lo atraparon en Avellaneda

Agentes de la PFA detuvieron a Alberto Javier Casanova en Avellaneda

Un operativo de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA) terminó con la detención de un ciudadano argentino en la provincia de Buenos Aires, sobre quien pesaba un pedido de captura internacional. Según la información oficial, este individuo era buscado por Interpol Uruguay por su presunta participación en el robo a mano armada de una entidad bancaria en el país vecino. La detención se realizó en Avellaneda, tras semanas de investigación y coordinación con las autoridades uruguayas.

El caso tuvo su origen en los hechos ocurridos el 11 de agosto de 2025, cuando una organización criminal irrumpió en una sucursal bancaria en Uruguay. Tras el asalto, la justicia uruguaya inició una investigación que incluyó múltiples allanamientos, logrando el secuestro de armas de fuego y deteniendo a uno de los sospechosos. En ese momento, el acusado fue beneficiado con prisión domiciliaria, aunque poco después violó esa medida al destruir el dispositivo de monitoreo electrónico y escapar hacia la Argentina.

A partir de la fuga, las autoridades de Uruguay emitieron una Notificación Roja de Interpol, lo que habilitó un intercambio de información entre la Oficina Central Nacional (OCN) Montevideo y la Policía Federal Argentina.

Según documentos oficiales, la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA desplegó una investigación para dar con el prófugo. El resultado de estas tareas permitió identificar el paradero: estaba en un inmueble de la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda.

Está acusado de robar un banco en Uruguay y fugarse tras romper su tobillera electrónica

Con la intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia de Quilmes, a cargo de Luis Armella y de la Secretaría Penal N°1, encabezada por Fernando Arturi, se autorizó un operativo de vigilancia en las inmediaciones del domicilio. La detención se concretó cerca de las 13 del 15 de enero pasado, cuando los efectivos observaron a un hombre cuyas características coincidían con las del requerido y procedieron a interceptarlo al salir de la vivienda de la calle Villegas al 3700, en Sarandí.

De acuerdo con la documentación oficial, el detenido fue identificado como Alberto Javier Casanova, de nacionalidad argentina y de 30 años. Sobre él pesaba un pedido de captura internacional emitido el 4 de noviembre de 2025 por la OCN Montevideo.

La justicia uruguaya le imputa a Casanova la pertenencia a una organización delictiva, la participación como cómplice en un delito de hurto especialmente agravado y el tráfico de armas de fuego. También se le atribuye el uso de armas durante el asalto al banco ocurrido el 11 de agosto de 2025. En su oportunidad, la sede judicial uruguaya había dispuesto una medida de cierre de fronteras y monitoreo electrónico, que fue sustituida por prisión preventiva a pedido de la fiscalía.

El procedimiento se inscribe en la causa caratulada como Detención Preventiva con Fines de Extradición.

En Corrientes cayó otro prófugo

En paralelo, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA apresaron en la provincia de Corrientes a un sospechoso con pedido de captura internacional, acusado de infringir la Ley 23.737 a instancias del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Jorge Sebastián Gallino.

Lo detuvieron en el Barrio Quintana de la capital correntina tras un discreto operativo en la zona. Al comprobar que se trataba del prófugo, lo arrestaron en la vía pública, sobre la Calle 5 y a metros de las intersecciones con Cangallo y Julio Verne.

El detenido quedó a disposición de la Justicia.