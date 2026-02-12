Chimi Valdéz, el rostro de la crisis policial en Santa Fe: Tomás Trapé revela cómo viven los agentes que viajan nueve horas para trabajar

El suicidio de Oscar 'Chimi' Valdéz, suboficial de Vera, puso en primer plano la crisis policial y el reclamo salarial en Santa Fe

En Infobae en vivo, la crisis policial en Santa Fe cobró una dimensión humana al narrarse la vida y la muerte de Oscar “Chimi” Valdéz, suboficial de 32 años, cuyo suicidio en Rosario disparó una serie de protestas que desembocaron en la recomposición salarial para la fuerza.

Durante Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, se reconstruyó el origen del conflicto: “Se inició una protesta a partir de una tragedia, que fue justamente el suicidio de un policía en la ciudad de Rosario. Estamos hablando de Oscar Chimi Valdéz, de 32 años, muy joven, suboficial del Cuerpo de Guardia de Infantería y oriundo de la localidad de Vera”.

Trapé aportó contexto sobre las distancias y la vida cotidiana de los agentes: “Vera es una localidad muy chica al norte de la provincia de Santa Fe y la mayoría de los policías trabajan en la ciudad de Rosario. Hay una distancia muy grande. Estamos hablando de ocho o nueve horas”.

La vida de Chimi Valdéz y el desencadenante de la protesta

Trapé relató detalles íntimos del caso: “La tragedia ocurre por este reclamo salarial y hay que poner en contexto también espacial de que estamos hablando”. Explicó que, al momento de su muerte, Valdéz llevaba consigo el certificado médico para recuperar su portación de arma, indispensable para su segundo empleo en seguridad privada. “Muchos de los policías, complementariamente a sus actividades, trabajan en seguridad privada y para eso necesitan portación de arma. Estamos hablando de una persona que en ese momento decidió entre su cabeza, su salud mental y su bolsillo o su panza, porque hay que comer”, describió.

El periodista enfatizó la crudeza de la escena: “Cuando lo encuentran, lo encuentran con el certificado médico que él venía a entregar para recuperar su portación”. “Esa imagen a mí me parece enloquecedora. Una persona que está yendo justamente a recuperar su arma para poder seguir trabajando y teniendo que elegir entre su salud mental y su actividad”, graficó Trapé.

Paula Guardia Bourdin sumó datos sobre las remuneraciones: “El sueldo básico en seguridad privada es de $833.000, pero con los adicionales tiene un bruto de casi $1.500.000 ”. A partir del decreto posterior a la protesta, el salario básico policial pasa a $1.350.000, aunque existen “varios aditamentos” y complementos, según aclaró Trapé.

Policías de Santa Fe enfrentan jornadas extenuantes recorriendo hasta nueve horas diarias para llegar a sus destinos laborales en Rosario (RS Fotos)

Distancias, precariedad y la geografía de la policía santafesina

El análisis en el estudio giró en torno a la procedencia de los policías y el peso de la distancia: “La mayoría de los policías en Santa Fe vienen de Vera, de Villa Ocampo, de Las Toscas, de Villa Minetti. Y ahí vemos, ¿no?, el traslado”, detalló Trapé. “Imagínense que los colectivos salen 80, 90.000 pesos. Son doce horas de corrido más 36 de descanso. Hasta este momento, el salario promedio era de 800.000, 900.000 pesos”, explicó.

La cotidianeidad de los traslados fue ilustrada por Manu Jove: “Después de los peajes está lleno de policías”. Trapé sumó: “Esa imagen a mí me parece que es tremendo, policía haciendo dedo. Es usual y es una cuestión más salarial, ver a policías haciendo dedo. Me ha tocado verlo, sobre todo pasando los peajes”.

La provincia de Santa Fe, comparada en extensión con Italia, obliga a los efectivos a recorrer hasta quinientos kilómetros entre el norte y el sur. Trapé reiteró: “Santa Fe solo es equiparable con Italia y estamos hablando que del norte de Santa Fe al sur de Santa Fe son 500 kilómetros, son estas horas y claro, es usual y es una cuestión más salarial, ver a policías haciendo dedo”.

El reclamo, la respuesta política y la estadística de los suicidios

Al analizar la reacción del gobierno provincial, Trapé subrayó: “Parte de la narrativa del gobierno de Pullaro en Santa Fe tiene que ver con la seguridad. Vos necesitás unas fuerzas disciplinadas. Es tal vez una de esas victorias desde que es gobernador”.

El periodista advirtió sobre el “efecto contagio” nacional: “Incluso para el gobierno nacional es algo que tienen que mirar con atención, porque en realidad los policías ganan relativamente parecido en todas las provincias. El efecto contagio, y todos recuerdan en 2013 en Córdoba, tiene que ver un poco con eso”.

Un dato estremecedor surgió en medio del debate: “En el último año, en 2025, hubo 17 suicidios de policías. Repito, 17 suicidios de policías en Santa Fe. Estamos hablando de más de uno por mes. Imagínense las presiones, lo que empieza a pasar por la cabeza y gente que está muy, muy expuesta, porque al mismo tiempo, el policía no se puede sindicalizar”, precisó Trapé.

El propio gobernador Maximiliano Pullaro reconoció la legitimidad del reclamo tras la protesta: “El gobernador dijo que fue justo y genuino. Usó esas palabras en las declaraciones de ayer, luego de anunciar la medida. Entonces, hay un reconocimiento directo del poder político a que el reclamo era un reclamo justo”.

Las historias mínimas detrás de las estadísticas cobraron relevancia mediática al quedar expuestos los factores que atraviesan a la policía santafesina: la precariedad laboral, la imposibilidad de sindicalización y la presión de desempeñarse en una de las zonas más calientes del país para el crimen organizado. “Estamos hablando de un fenómeno que es gente que trabaja y es pobre, no es exclusivo de las fuerzas”, remarcó Trapé.

