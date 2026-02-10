El salario de los policías de Santa Fe, en el centro del conflicto con el Gobierno

La protesta policial en Santa Fe escaló tras nuevas movilizaciones en Rosario y la capital provincial, con reclamos por aumentos salariales y mejores condiciones laborales

La madrugada fue el escenario de un punto de inflexión en la protesta policial de Santa Fe. Agentes en actividad, retirados y familiares participaron en manifestaciones por reclamos salariales, que derivaron en enfrentamientos frente a dependencias oficiales. La crisis se agudizó en ciudades como Rosario y la capital provincial, exponiendo el descontento generalizado ante las medidas oficiales, incluso después de los anuncios de aumentos. En Infobae en Vivo Al Mediodía analizaron el caso y brindaron detalles acerca del salario de los agentes de seguridad.

Hay un problema con la Policía de Santa Fe”, introdujo Maru Duffard, al poner en contexto los hechos que escalaron durante la madrugada. La conducción del programa remarcó: “El salario básico de un agente de calle era hasta hace poquito $800.000 por mes”.

En continuidad, Federico Mayol informó que el propio ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cocochío, reconoció en conferencia de prensa que hubo personal apartado que “incluso había azuzado el conflicto desde las cárceles” y que “unos veinte funcionarios policiales ya fueron apartados y están con sumarios administrativos”.

El salario básico de un agente de calle de la Policía de Santa Fe ascendía recientemente a $800.000 mensuales, cifra considerada insuficiente por los efectivos (Gobierno de Santa Fe)

El conflicto en Santa Fe y el impacto en los salarios

La protesta de la policía en Santa Fe alcanzó visibilidad nacional luego de que patrulleros y agentes en actividad y retirados se manifestaran frente a la jefatura de Rosario y en inmediaciones de la casa de gobierno provincial. Según precisó Mayol, la semana anterior el gobierno provincial anunció un plus económico de $500.000 mensuales para el personal de calle de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Granadero Baigorria, Santa Fe y Santo Tomé, y otro de $250.000 para otras localidades. Además, quienes conducen patrulleros recibirán un adicional del mismo monto.

“El salario básico de un agente de calle era hasta hace poquito $800.000 por mes”, reiteró Duffard, al comparar la situación con lo ocurrido cuando Patricia Bullrich propuso la creación de una fuerza especial al estilo FBI. “El mejor salario era $1.500.000 y tenías que hacerte por el cargo más alto para llegar a dos millones”, recordó.

El Gobierno de Santa Fe anunció un plus económico de $500.000 para los policías de Rosario y otras grandes ciudades, y de $250.000 para localidades menores

Comparación de sueldos policiales entre provincias

Por su parte, Andrei Serbin Pont aportó datos sobre otras fuerzas: “En la Policía Federal, un agente cobraba $878.000; en la Policía de Santa Fe, $709.000; en la Policía de Córdoba, $878.000; y en la provincia de Buenos Aires, $667.000”. Duffard aclaró que esos valores correspondían a la situación previa al aumento anunciado en Santa Fe.

“Igual hay que sumarle que muchas veces estos policías están cobrando eso como básico y después tienen adicionales”, agregó Serbin Pont. “Un millón de pesos. Un millón pasando un poquito de millón”, estimó como techo salarial, y Duffard opinó: “Es un salario de pobreza”.

Serbin Pont reforzó el diagnóstico: “Estás delegando funciones esenciales de seguridad sobre personas que no están recibiendo un salario que les permita siquiera sustentarse adecuadamente”. Duffard coincidió: “Les damos mucha responsabilidad y a cambio les damos muy poco”.

Pablo Cococcioni, ministro de Seguridad de Santa Fe

Crisis estructural y vocación policial

El panel analizó el trasfondo del problema y la precarización de la función policial. “En los últimos años, en Argentina empezó a pasar que ser policía era una salida laboral rápida porque los sueldos te permitían vivir dignamente. Eso dejó de pasar”, señaló Mayol. “Hay un montón de policías que empezaron a trabajar de otra cosa porque no les alcanzaba el sueldo”, reafirmó.

Duffard subrayó la gravedad institucional: “La policía es la que tiene la ejecución del monopolio de la violencia. Una ciudad sin policía es un tema”. La discusión incluyó el vínculo entre bajos salarios y corrupción: “No estoy diciendo que si ganaran cinco millones no serían corruptos. Lo que digo es que el ecosistema no colabora”, remarcó la conductora.

Mayol puntualizó: “Hablamos de agentes de calle que arriesgan su vida. La corrupción es en los niveles superiores, no todos, pero estos son agentes de calle que por ahí cobran un millón de pesos”. En Santa Fe, tras el anuncio oficial, el salario teórico ascendería a $1.600.000: “Es muy poca plata”, enfatizó. Para cerrar, Facundo Kablan sumó un dato crudo: “Siete de cada diez de los agentes que están reclamando tienen que hacer aplicación de remuneración”.

