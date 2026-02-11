Una mujer denunció que su hija fue atacada por un joven therian en Córdoba

El relato de la mujer que denunció que su hija fue mordida por un therian en Córdoba (imagen ilustrativa)

Una mujer denunció que hija fue mordida en un tobillo por un therian, personas que se perciben como un animal y actúan como tal, en la ciudad cordobesa de Jesús María. Según dijo, la víctima -una adolescente de 14 años- fue abordada por un grupo de entre tres y cuatro personas en plena calle, quienes comenzaron a olfatearla, para luego atacarla.

Según el relato de la madre, en diálogo con la radio Somos el Norte, todo ocurrió cerca del colegio Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en la calle Córdoba.

“Ella salía del colegio y me contó que la empezaron a olfatear y a corretear un poco. Usaban máscaras. Y ella, como que se reía un poco, pensaba que era broma, pero después no pensó que era broma cuando le mordieron el tobillo. Estaba con pollera. O sea, ahí se dio cuenta de que no estaba bromeando y ella tiró como a querer meter una patada y se fue corriendo, pero eran una bandita de tres o cuatro más o menos”, dijo la mujer.

En la entrevista, la mamá de la chica reveló que los agresores tenían máscaras de lobos y perros. El hecho, al parecer, no fue reciente. La menor le contó a la madre luego de observar la difusión de la nueva tendencia therian de las últimas semanas.

“No pudo verlos porque ella se asustó después en un momento. La mordieron y ella no me contó nunca. Me dijo hace poco, porque empezaron a aparecer noticias de los therian”, añadió.

“Ella andaba asustada, después me decía: “Mamá, ¿me podés llevar al colegio?” Y yo no sabía por qué. Y ahora caigo, ¿por qué no me lo dijo antes?“, cuestionó.

“Ella me dijo que hacían como que se hacían pasar como perros o lobos. Se hacían como que la olían, que la perseguían hasta que llegó la mordida. Pensaba que eran chicos que estaban disfrazados y estaban bromeando. En ningún momento se imaginó esta nueva moda de los therians”, remarcó la madre.

Fuentes policiales de la provincia de Córdoba indicaron a Infobae que no hay ninguna denuncia radicada.

La tendencia therian

En las últimas semanas, nuevos personajes llamaron la atención en varios puntos del país, especialmente en la ciudad de Buenos Aires: los llamados therians, personas que aseguran sentirse animales y adoptan sus comportamientos en la vida cotidiana.

Las personas identificadas bajo esta tribu urbana aseguran experimentar una conexión interior profunda con un animal no humano. Esta vivencia, descrita como involuntaria, puede manifestarse en distintos niveles, desde lo espiritual hasta lo neurológico o psicológico.

Quienes forman parte de esta comunidad relatan episodios llamados “shift”, en los que la percepción consciente de su identidad humana disminuye, dando paso a instintos o conductas ligadas al animal con el que se identifican.

Durante estos momentos, algunos informan tener sensaciones físicas, como la impresión de poseer extremidades inexistentes, conocidas como “phantom limbs”.

La identidad therian se concibe como la de un animal contenido en un cuerpo humano. El animal específico con el que se identifican se denomina teriotipo (otheriotype).

Los más comunes suelen ser lobos, perros y zorros.