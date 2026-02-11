Un hombre pedaleaba 50 kilómetros todos los martes por una promesa y murió atropellado en Córodba

Matías Prinotti hacía el mismo viaje todas las semanas para pedir por la salud de su madre (Facebook)

Matías Prinotti tenía 40 años y era un ciclista aficionado. Era oriundo de Villa Dolores, provincia de Córdoba, desde donde había partido rumbo a Cura Brochero para cumplir una promesa por su madre enferma. Sin embargo, nunca llegó a destino, tras haber sido atropellado por un conductor en fuga.

Todo ocurrió este martes, cuando la víctima circulaba por la ruta a la altura del barrio 22 Viviendas, en la localidad de Las Tapias, en la región de Traslasierra. En ese momento, un vehículo Volkswagen Gol Trend lo embistió y lo abandonó en el lugar.

Según constataron las autoridades, el impacto del choque fue de tal magnitud que Prinotti murió en el acto. Aunque el conductor se había dado a la fuga, fue encontrado horas más tarde y quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, Matías era conocido en Villa Dolores por su dedicación al ciclismo. Sobre todo desde que había comenzado a realizar un viaje semanal hacia Villa Cura Brochero como parte de una promesa motivada por la enfermedad de su madre. Seguía el mismo recorrido todos los martes, como gesto de fe.

Uno de los tramos por donde pasaba Matías todos los martes

Tras perder a su padre años atrás, Matías y su hermano cerraron el bar familiar para ocuparse del cuidado materno. Pese a las dificultades, encontraba en el ciclismo una fuente de alivio y compromiso. “Era un apasionado de la bici”, recordaron sus allegados.

Luego de que se conociera la trágica noticia, la Municipalidad de Villa Dolores emitió un comunicado para solidarizarse con su familia. “El intendente Maximiliano Rivarola y todo el equipo del Gobierno de la Ciudad de Villa Dolores lamentamos el fallecimiento de Matías Prinotti, acompañando a sus familiares y amigos en este doloroso momento y pidiendo una oración por su descanso en paz”, manifestaron.

De la misma manera, el Club Ciclista Recreativo de Villa Dolores lamentó la muerte de Prinotti en redes sociales. “Lamentamos mucho su fallecimiento y recalcar una vez más la importancia del 1,5 mts. para el ciclista. Recuerden que es una vida”, concluyeron.

Por otro lado, la muerte del ciclista impulsó el compromiso de las autoridades de recibir a personal de Vialidad Provincial a partir de este viernes, con el propósito de definir medidas que permitan reducir la peligrosidad del tramo donde ocurrió el accidente. El anuncio fue realizado por la intendente Lucy Díaz durante un diálogo con Radio Verdad, tras mencionar que el municipio lleva años solicitando obras específicas sin lograr respuestas concretas.

Por esto, subrayó la falta de acción de Vialidad provincial, al señalar que en una instancia previa les impidieron instalar semáforos y carteles, pese a la reiteración de pedidos. Según la jefa comunal, el director del organismo le respondió hace dos años: “Construyen al lado de la ruta y después buscan soluciones”, y reconoció que la problemática persiste sin que se implementen medidas efectivas.

El comunicado emitido por el Municipio de Villa Dolores

Incluso, recordó gestiones anteriores realizadas junto al legislador Enrique Rébora, orientadas a la construcción de un boulevard. A pesar de que un ingeniero había confirmado la factibilidad del proyecto, este nunca se concretó y no volvieron a conocerse avances al respecto.

Díaz admitió que, si bien el municipio mantiene la banquina y ha invertido en la capacitación de inspectores, el nivel de imprudencia de los conductores representa un obstáculo persistente para reducir la siniestralidad.

En línea con esto, explicó que, durante los controles viales, los automovilistas disminuyen la velocidad, pero apenas cesan, vuelven a comportarse “como si fuera una autopista”. Asimismo, indicó que los ciclistas circulan por la ruta pese a la existencia de una ciclovía en condiciones de uso.

En referencia a la gestión más reciente, la jefa comunal narró que, tras enviar una solicitud al legislador Rébora y coordinar acciones con el presidente y el director de Vialidad, lograron que se programe la visita técnica para inspeccionar la situación y evaluar soluciones.

“Entre el viernes y el lunes la gente de Vialidad va a estar por acá para analizar qué obras pueden hacer, porque es una ruta que pasa por el pueblo, pero el municipio no puede hacer nada”, subrayó. Además, Díaz se mostró afectada y transmitió sus condolencias y remarcó: “Lamento muchísimo la pérdida del joven Matías”.

La intendenta añadió su preocupación por el comportamiento vial al sostener que “no hay ninguna obra que pueda frenar los accidentes si no hay una conducta responsable de las personas que transitan por las rutas”. Finalmente, anticipó la redacción de una ordenanza que obligaría a los ciclistas a circular exclusivamente por la ciclovía, advirtiendo que podrían establecerse multas para quienes no cumplan la normativa.