La principal hipótesis sobre el caso del cadáver hallado en Parque Saavedra por un paseador de perros

Parque Saavedra

Pasaron más de 24 horas desde que un paseador de perros encontró en el Parque Saavedra porteño el cadáver de un hombre tendido en el suelo, con una herida en el pecho. “Tenía un cuchillo clavado en el corazón”, comentaron fuentes del caso a Infobae el detalle que, en principio, hizo presuponer que se podría estar frente a un crimen. Sin embargo, la principal hipótesis del caso ahora tiene otra línea de investigación, mejor dicho, casi una certeza.

Con la Fiscalía del Distrito de los Barrios Saavedra Núñez, a cargo de Juan José Campagnoli, al frente de la causa, el trabajo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad y de la presencia de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) para hacer las tareas periciales; se realizó la autopsia al cuerpo encontrado este martes a las 7:27.

Según informaron fuentes con acceso a la causa a este medio, primero se revisó el cuerpo y se encontró que la víctima tenía entre sus ropas una billetera que contenía tarjetas de crédito bancarias a su nombre.

Ese hallazgo puso en jaque la teoría de que lo podrían haber matado en el marco de un robo. Pero a la vez les proporcionó a los investigadores la identidad de ese misterioso hombre con un cuchillo en el corazón: había nacido en 1962, por lo que tenía 63 años, y su nombre se reserva por cuestiones del caso.

Ante esto, lo primero que hicieron las autoridades fue hablar con sus familiares. Los investigadores se comunicaron con uno de los hijos del hombre fallecido, en paralelo a que el cuerpo era llevado a la Morgue Judicial para la autopsia y mientras los peritos levantaban rastros de la escena del hecho y los detectives de Homicidios se enfocaban en las cámaras de seguridad de la zona en busca de una pista.

“El hijo confirmó que su padre tenía algunos problemas, incluso que podría estar en tratamiento, pero dejó en claro que estaba con una depresión desde hacía bastante tiempo y que ya había amenazado con quitarse la vida”, sintetizaron fuentes del caso parte de esa triste charla.

Los dichos del hijo de la víctima se sintonizaron con lo que vieron los peritos que analizaron el cuerpo. ¿Era posible que el hombre se hubiera matado con una puñalada al corazón? “Todo parece indicar que se quitó la vida. Los especialistas plantearon que es perfectamente plausible que él se haya clavado el cuchillo de esa manera o se haya ayudado con algo”, explicaron a este medio mientras se trata de reconstruir la mecánica del hecho.

Así, la principal hipótesis por la que se encamina la fiscalía es la del suicidio; incluso se aguardan las pericias complementarias para que el fiscal disponga el cierre de la investigación sobre ese triste supuesto, completaron.

Todo comenzó este martes, bien temprano por la mañana, cuando el paseador de perro se comunicó al 911 para denunciar el hallazgo del cuerpo. El denunciante relató que recorría la zona con varias mascotas cuando observó el cuerpo inmóvil de un hombre y decidió dar aviso inmediato al sistema de emergencias.

Al arribar al lugar, los policías notaron que la víctima tenía una herida de arma blanca en el tórax y los médicos del SAME constataron el deceso en el lugar. Según la causa, el trabajador se presentó como único testigo del hallazgo del cadáver.

Y, por ahora, no se registraron otras personas que se presentaran para dar datos sobre lo sucedido hasta el momento.