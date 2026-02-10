Un paseador de perros encontró un hombre muerto en Parque Saavedra: investigan si fue apuñalado

Parque Saavedra

Un paseador de perros se topó con una escena impactante este martes en el Parque Saavedra, cuando halló a un hombre tendido en el suelo, con una herida en el pecho. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el episodio se registró en horas de la mañana y movilizó a personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.

La llamada de alerta ingresó al 911 a las 7:27. El denunciante relató que recorría la zona con varias mascotas cuando observó el cuerpo inmóvil de un hombre y decidió dar aviso inmediato al sistema de emergencias. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima con una herida de arma blanca en el tórax. Los médicos del SAME constataron el deceso en el lugar.

La víctima, un hombre adulto cuya identidad aún no fue difundida oficialmente, yacía junto a uno de los senderos internos del Parque Carlos Mugica, conocido popularmente como Parque Saavedra, en la zona norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El hallazgo paralizó la rutina habitual del área y generó un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad en los alrededores.

La Fiscalía del Distrito de los Barrios Saavedra Núñez tomó intervención inmediata y dispuso el trabajo de la División Homicidios y la presencia de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) para realizar las tareas periciales.

“Las unidades especializadas permanecen en la zona para avanzar con la recolección de pruebas y testimonios”, confirmaron fuentes oficiales a Infobae.

En el lugar, la policía entrevistó al paseador de perros, quien se presentó como único testigo presencial del momento en que fue encontrado el cuerpo. No se registraron otros testigos directos del hecho en el primer relevamiento, informaron los investigadores a este medio.

La zona permanece acordonada mientras los peritos trabajan sobre el sitio del crimen. Agentes de la Policía de la Ciudad y de la División Homicidios buscan determinar la mecánica del ataque y la identidad de la víctima, así como posibles móviles del hecho. Hasta el momento, no se reportaron detenidos ni se comunicaron avances sobre sospechosos.

La investigación se encuentra en curso bajo la órbita de la fiscalía interviniente, que ordenó la intervención de todas las áreas especializadas para avanzar con el esclarecimiento del homicidio ocurrido en pleno espacio público porteño.

Rescatan el cuerpo encontrado en Puerto Madero

Días atrás, el cuerpo de un hombre fue encontrado flotando en el Dique 2 de Puerto Madero, a la altura de Pierina Dealessi 1500.

El hallazgo ocurrió el pasado sábado y provocó un rápido despliegue de las autoridades en el lugar, quienes montaron un operativo para extraer el cadáver del agua y comenzar las tareas para identificarlo y determinar su causa de fallecimiento.

La extracción del cadáver se realizó tras una orden de la Fiscalía en lo Criminal y Correcional N° 19, a cargo de la fiscal Andrea Capaldo, que se hizo cargo del caso. La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 37, a cargo de la jueza María Galetti.

Según las primeras informaciones, el cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición e hinchazón. La acumulación de gases habría provocado que saliera a la superficie tras permanecer sumergido alrededor de tres días.

La preparación del operativo de Prefectura Nacional Argentina para rescatar el cuerpo que fue encontrado flotando en el río, en Puerto Madero

Fuentes consultadas adelantaron que en los restos “no se observan explícitamente heridas cortantes y/o perforantes”.

Y ampliaron: “Las condiciones de un cadáver sumergido en agua de manera prolongada, sumado a su estado de putrefacción, impiden la determinación certera de la existencia de lesiones, sin poder descartarlas, requiriéndose de un exhaustivo examen en sede de autopsia, a fin de definir causal de muerte”.

Un antecedente

En marzo de 2025 apareció un cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 60 años en el Río de la Plata, en la zona de Puerto Madero, flotando cerca del casino flotante en la Dársena E.

La víctima tenía denuncia de desaparición al momento del hallazgo, según informaron en su momento fuentes policiales a Infobae.

Encontraron el cuerpo de una mujer flotando en Puerto Madero

Personal de la Prefectura Naval Argentina colaboró en el procedimiento para retirar el cuerpo del agua junto a los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires. El equipo médico del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se presentó en el lugar para constatar el fallecimiento. De acuerdo con detalles aportados por allegados a la causa a este medio, la mujer estaba en avanzado estado de descomposición.

La fiscal Valeria Finocchiaro, titular de la Fiscalía de Distrito La Boca, ordenó el levantamiento del cuerpo y supervisó las diligencias junto a agentes de la División Criminalística y personal de la morgue judicial, responsables del traslado.

Los familiares de la mujer habían realizado la denuncia por averiguación de paradero tras su desaparición, lo que llevó a la intervención policial y al posterior hallazgo.