Crimen y Justicia

Robaron una camioneta y embistieron y mataron a un policía que los perseguía en Avellaneda

Hay dos detenidos luego de un enfrentamiento armado con uniformados que llegaron de apoyo

Guardar
Robaron una camioneta y embistieron y mataron a un policía que los perseguía en Avellaneda (Video: Twitter - @avellaneda_real)

El robo de una camioneta Chevrolet Tracker en el partido de Quilmes activó una alerta y un oficial de la división Motorizada de la Policía Bonaerense respondió al llamado, dio con los sospechosos que escapaban en el vehículo sustraído y comenzó a perseguirlos. Fuentes de la investigación dijeron a Infobae que, en ese contexto, los delincuentes embistieron la moto del agente, que chocó y perdió la vida.

El choque sucedió en la localidad de Villa Domínico, partido de Avellaneda, este lunes, y fuentes consultadas por este medio agregaron que hay dos sospechosos detenidos por el robo y la muerte del policía de la Bonaerense.

La víctima se llamaba Alejandro Núñez y tenía 40 años.

Todo comenzó este lunes en el cruce de Aristóbulo del Valle y San Luis, en el partido de Quilmes, cuando delincuentes robaron una camioneta. Ante la denuncia de lo sucedido, se irradió el alerta para dar con los ladrones y el vehículo sustraído.

Núñez fue uno de los policías que respondió al llamado y dio con la Chevrolet Tracker robada. Así comenzó a perseguir a los ladrones. Hay más de 7 kilómetros desde el lugar donde se produjo el robo hasta la esquina de Pierres y la avenida Manuel Belgrano, en la localidad de Villa Domínico, donde ocurrió el choque y la muerte del oficial.

Robaron una camioneta y embistieron
Robaron una camioneta y embistieron y mataron a un policía que los perseguía en Avellaneda

Allí, en circunstancias que se investigan y siempre según las primeras informaciones, los ladrones embistieron la moto del policía, quien murió en el lugar del hecho. En ese contexto, otros agentes de la Bonaerense que escucharon la alerta e iban tras los delincuentes, llegaron a la escena del siniestro.

“Se produjo un enfrentamiento y hay dos detenidos”, ampliaron las fuentes del caso que investiga la UFI N°3 de Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal Solange Cáceres.

Los agentes lograron la aprehensión de dos sospechosos, identificados como A. S., de 19 años, y S. B., de 21 años, a pocos metros sobre la calle Pierres.

Durante la detención se produjo un intercambio en el que uno de los detenidos resultó herido en el brazo, aunque según el parte policial se encuentra fuera de peligro y fue asistido en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda.

Hay dos detenidos luego de
Hay dos detenidos luego de un enfrentamiento armado con uniformados que llegaron de apoyo

Una testigo del accidente relató cómo vivió su familia el momento. “Mi papá fue como un día cualquiera a comprar a la carnicería de la esquina, estacionó el auto y de repente sucedió. Al principio creyeron que había sido un choque cualquiera, pero después se dieron cuenta de que era una policía. Fue muy fuerte”, relató la hija del dueño del vehículo contra el que impactó el agente.

“Fueron corriendo mi mamá y mi papá al lugar. Fue muy fuerte cuando se enteraron de que falleció el policía. Están muy afectados, no quieren hablar ellos”, agregó Micaela.

“Mi papá ya estaba dentro de la carnicería y el auto estacionado en la esquina. El policía quedó incrustado en el auto junto con la moto. Golpeó contra el vidrio del auto. Venía muy rápido”, concluyó la joven.

Noticia en desarrollo.

Temas Relacionados

AvellanedaVilla DomínicoRobosInseguridadPolicía BonaerenseÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un adolescente fue baleado por la espalda por un vecino durante una pelea en José León Suárez

Hay dos acusados por el hecho, aunque una de las imputadas fue excarcelada. El menor sigue internado

Un adolescente fue baleado por

“¿Cuánto vale tu libertad?“: otro audio de la banda de estafadores que extorsionó al soldado de Olivos

El llamado refleja el modus operandi de la organización delictiva de los internos que usaban perfiles falsos y amenazas para exigir transferencias de dinero bajo presión psicológica constante

“¿Cuánto vale tu libertad?“: otro

Le dio la mano y después lo baleó frente a sus hijas: el terrible video de un ajuste de cuentas en Moreno

La víctima, de 38 años, falleció este lunes tras agonizar desde el sábado. Buscan al homicida, que escapó en un auto

Le dio la mano y

“El pibe se borró”: las llamadas al soldado antes de su muerte en la Quinta de Olivos y las escuchas a la banda

La investigación para detener a los sospechosos detrás del suicidio de Rodrigo Gómez incluyó 55 días de intervenciones a ocho líneas que revelaron un macabro negocio regenteado desde el penal de Magdalena

“El pibe se borró”: las

El caso Romina Gaetani: la fiscal pidió la detención del ex novio de la actriz acusado por violencia de género

Para la funcionaria, hay “un alto peligro para la integridad física y psíquica de la víctima”

El caso Romina Gaetani: la
DEPORTES
Las imágenes de Edwuin Cetré

Las imágenes de Edwuin Cetré que se hicieron virales mientras se define su pase a Boca

La decisión de Gallardo para buscar la reacción de River Plate tras la goleada que sufrió ante Tigre

Memorias del Argentina Open: ídolos y postales de un torneo que se convirtió en emblema del tenis nacional

La selección argentina arrolló 4-0 a Perú en el Sudamericano femenino Sub 20: todos los goles

Murió el exjugador de béisbol Terrance Gore a los 34 años

TELESHOW
El look gótico que eligió

El look gótico que eligió Oriana Sabatini en el séptimo mes de su embarazo: su producción de fotos

El llanto de Georgina Barbarossa en su regreso a su programa: “Fue como abrazar a mi mamá”

Ricardo Darín es abuelo: nació el hijo de Ursula Corberó y el Chino Darín en Barcelona

Juana Tinelli y Tomás Mazza confirmaron su romance en vivo y terminaron a los besos: el video

El crudo testimonio de Romina Gaetani tras la orden de detención de su expareja: “Estuve doblada de dolor”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos atacó una nueva

Estados Unidos atacó una nueva narcolancha en el Pacífico oriental: dos muertos y un sobreviviente

Presidente de Panamá cuestiona liberaciones judiciales y pide firmeza contra el crimen organizado

Crisis en Cuba: la economía se hundió un 5% en 2025 y acumula una caída del 15% desde 2020

Crisis sin precedentes en Cuba: el colapso energético revela la vulnerabilidad estructural de la economía de la isla

Dominio público: cómo obras literarias y películas icónicas se reinventan al quedar libres de derechos