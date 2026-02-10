Crimen y Justicia

Megaestafa de Hope Funds: la Corte dejó firme la condena a los principales colaboradores de Enrique Blaksley

Se trata de Alejandro Carozzino y Verónica Vega, quienes habían intentado apelas su condena. El recurso fue rechazado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena para dos de los principales colaboradores de Enrique Blaksley y ordenó un nuevo juicio para un tercer acusado por lavado de dinero. Se trata de una decisión clave en la trama de Hope Funds, que involucró la estafa a cientos de ahorristas por sumas millonarias.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los recursos presentados por Alejandro Carozzino y Verónica Vega. Ambos habían intentado apelar su condena, pero el Máximo Tribunal consideró que sus planteos no eran válidos. De esta manera, ambos deberán cumplir 3 años y medio de prisión.

El tercer acusado, Federico Dolinkue, tampoco logró evitar el avance de un segundo juicio. Si bien ya había sido absuelto por el Tribunal Oral en una parte de la causa, la Cámara Federal de Casación Penal entendió que todavía quedaban puntos sin revisar sobre su posible participación en el manejo sospechoso del fideicomiso inmobiliario Verazul.

La razón para reabrir ese tramo del expediente radica en un apartado del fallo anterior que ordenó “volver a evaluar su vinculación con ese lavado de dinero”. En la práctica, Dolinkue podría enfrentar una condena adicional.

Enrique Blaksley Señorans, apodado durante el juicio como el “Madoff argentino”, fue señalado como jefe de una organización que orquestó estafas y lavado de dinero a gran escala. Según la sentencia firme, la empresa Hope Funds funcionó como un esquema Ponzi, es decir, un sistema piramidal fraudulento que se sostiene con el ingreso permanente de nuevos inversores, al estilo de lo que ocurrió con Bernard Madoff en Estados Unidos.

Documentos clave en la causa
Documentos clave en la causa de Hope Funds

Más de 300 personas resultaron perjudicadas. Relataron en el expediente cómo entregaron sus ahorros confiando en promesas de rentabilidad imposible de sostener. Detrás de la fachada de inversiones seguras, los fondos circulaban por un entramado de más de 60 sociedades, muchas con lazos internacionales.

La investigación destacó la importancia de la imagen y el marketing para seducir a las víctimas. Documentos y testimonios explicaron cómo Blaksley y sus allegados desplegaron campañas de prensa, auspiciaron eventos fastuosos y vincularon la marca con figuras del deporte y la farándula. “El mecanismo incluyó la utilización de marcas ajenas, de trayectoria y amplio reconocimiento popular, todo para ganar la confianza de incautos ahorristas”, afirmó uno de los jueces en el proceso.

Este esquema llevó a cientos de personas a confiar en un grupo que aparentaba solidez, pero sólo usaba el dinero de nuevos inversores para cubrir pagos anteriores. Las campañas de Hope Funds mostraban imágenes de Blaksley con celebridades y presentaban al holding como un ejemplo de éxito y seguridad. “Muchos ahorristas relataron cómo depositaron sus ahorros de toda una vida”, señala el fallo.

Una de las claúsulas en
Una de las claúsulas en los contratos

A fines de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la pena de 8 años de prisión para Blaksley. También ratificó condenas para otros integrantes, como el abogado Pablo Andrés Wila y la ya mencionada Verónica Vega.

En el juicio oral, Dolinkue fue señalado como uno de los colaboradores más cercanos al empresario y recibió 4 años de cárcel. Los jueces advirtieron que el caso Verazul todavía debe esclarecerse y, por eso, lo someterán a una revisión específica sobre su responsabilidad en ese tramo del expediente.

Con esta definición, la Corte Suprema cierra la discusión sobre las penas principales y sella el rumbo de la investigación, que deberá resolver el último tramo todavía abierto.

