Crimen y Justicia

Femicidio de Valeria Schwab: confirmaron que el asesino se suicidó

La mujer de 38 años fue hallada sin vida en la zona costera de la ciudad. Este martes la fiscal dio detalles del caso

Femicidio de Valeria Schwab en
Femicidio de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia, Chubut

La investigación sobre el asesinato de Valeria Schwab en Comodoro Rivadavia llegó a una conclusión firme tras semanas de peritajes y reconstrucción de los hechos: el responsable del femicidio fue Jonathan Chacano, el sospechoso que se suicidó al día siguiente del crimen.

Así lo informó este martes la fiscal general María Laura Blanco en conferencia de prensa, donde dijo que el hombre que fue encontrado muerto semanas atrás había sido ubicado en la escena del crimen y tenía ADN de la víctima.

“Finalmente tenemos los resultados de la prueba de ADN y por eso es que recién hoy estamos en condiciones de dar conclusiones serias respecto del caso. Se confirmó la hipótesis que se venía barajando hasta el momento, que la empezamos a investigar desde el día uno, de que el autor del hecho es esta persona. Esto surge de la prueba de ADN. Se encontró ADN de esta persona en las uñas de Valeria y en las zonas genitales”, explicó la fiscal.

Las autoridades pidieron a la
Las autoridades pidieron a la comunidad que aporten la información relevante que pudieran tener de la causa

Chacano había sido encontrado muerto semanas atrás en una vivienda en la que estaba trabajando de albañil y tenía la cara rasguñada. Así, María Laura Blanco ordenó que se analice el ADN que le encontraron debajo de sus uñas para identificar si tiene relación con la víctima.

El cuerpo de Valeria con claros signos de violencia. Según indicaron fuentes policiales, estaba en un barranco próximo a la zona de Eureka, a escasa distancia de la costanera de Comodoro Rivadavia. El hallazgo, producido tras largas horas de búsqueda, motivó la presencia de la Policía del Chubut, Bomberos Voluntarios y peritos de Criminalística, quienes desplegaron un intenso operativo enfocado en la preservación de la escena y el levantamiento de pruebas.

Sin embargo, la tensión en torno a la desaparición de Valeria había comenzado varias horas antes, cuando su hermana, Jessica Schwab, se alarmó por la falta de respuestas de su hermana. La última vez que tuvieron contacto fue por vía WhatsApp, cuando la víctima había salido a entrenar. De hecho, la mujer había informado que se encontraba “cerca de las Torres, en la zona del cementerio viejo”.

Frente a este panorama, la familia descartó la hipótesis de un robo. En su relato a El Comodorense, su hermana aseguró: “Valeria no llevaba objetos de valor, solo el celular y auriculares”. Aunque estos estaban desaparecidos, el teléfono, pieza central de la investigación, fue recuperado y peritado.

Valeria Schawb había desaparecido el
Valeria Schawb había desaparecido el martes a la noche, luego de que saliera a entrenar

En diálogo con la prensa, Jessica había relatado cómo era el sector donde Valeria fue vista por última vez. Dijo que era una zona frecuentada por personas que hacen actividad física, pero advirtió sobre las condiciones en las que se encuentra a la hora en la que se cree ocurrió todo.

“Era un sector completamente oscuro, una boca de lobo. La luz estaba apagada y no se veía nada”, advirtió sobre el área donde la había buscado horas antes del hallazgo. Esta característica reforzó la percepción de inseguridad en la franja horaria en la que se produjo la desaparición.

“Me moví antes que la Policía, pero no tenía cómo alumbrar. Fue desesperante”, relató la hermana de la víctima, tras contar que “dos chicos que estaban tomando mates me acompañaron” durante el trayecto, lo que ilustra las limitaciones y la urgencia que dominaron las primeras horas de la búsqueda.

De la misma manera, la familia siempre sostuvo que “no fue un hecho de inseguridad común. Todo indica que la interceptaron ahí”. Para la hermana de la víctima, Valeria “era una chica sana, muy buena, con muchos amigos, de una familia que no se mete con nadie. Había salido solo a caminar como cualquier persona que quiere salir a relajar su mente, no tenía problemas”.

