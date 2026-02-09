Un hombre apuñaló a su hermano durante una discusión en Mendoza y lo dejó internado en terapia intensiva

El Hospital Perrupato de Mendoza donde está internado un hombre víctima del ataque de su propio hermano

Un encuentro familiar en el Camping Marina Costa del Sol en la zona de El Carrizal, provincia de Mendoza, terminó en una grave emergencia durante las primeras horas del domingo. Un hombre de 30 años permanece internado en terapia intensiva tras haber sido apuñalado por su propio hermano durante una discusión.

El incidente ocurrió poco antes de las 8 de la mañana, cuando personal policial recibió una alerta por el ingreso de un herido al centro de salud local. La víctima, que presentaba una herida de arma blanca en el tórax, fue asistida inicialmente en el lugar, pero debido a la gravedad de la lesión, los médicos dispusieron su traslado inmediato al Hospital Perrupato. Allí, se constató que el ataque había comprometido órganos vitales, lo que obligó a internarlo en la unidad de terapia intensiva bajo pronóstico reservado.

De acuerdo con la información oficial a la que pudo acceder del medio local MendozaPost, la agresión se produjo en el contexto de una reunión familiar. Durante la madrugada, una discusión entre los dos hermanos derivó en un enfrentamiento físico. En ese momento, el presunto agresor tomó un arma blanca y lesionó a la víctima en el pecho.

Antes de ser intervenido quirúrgicamente, la Policía logró tomar declaración a la víctima, lo que permitió identificar al atacante y orientar la investigación. La causa quedó bajo la órbita de la Oficina Fiscal de Rivadavia, que abrió una instrucción por el delito de averiguación de lesiones graves.

El último parte médico indica que el paciente recibe asistencia respiratoria mecánica y permanece bajo monitoreo constante, con riesgo elevado de complicaciones debido al daño en órganos vitales.

El presunto agresor fue identificado y se encuentra bajo seguimiento de la justicia local. La Oficina Fiscal de Rivadavia aguarda la detención formal y continúa con la toma de testimonios y pericias para determinar con precisión la mecánica del hecho. Mientras tanto, la Policía resguarda el perímetro del Camping Marina Costa del Sol y avanza en el relevamiento de pruebas. Las pericias forenses sobre el arma utilizada serán determinantes para esclarecer las responsabilidades en el caso.

La Policía trabajó en el lugar del hecho

Un hombre mató a su hermano en Bahía Blanca

A principios del mes de diciembre, también en un violento episodio ocurrido en una vivienda de la calle Coulin al 600, en la ciudad de Bahía Blanca, terminó con un hombre muerto, otro herido y el presunto agresor detenido.

La secuencia se desencadenó en el marco de una discusión familiar que derivó en una salvaje agresión.

El incidente involucró a tres hermanos: Ernesto Martín Mansilla, de 54 años, quien quedó arrestado; Rodrigo Mansilla, de 32 años, que falleció tras recibir una puñalada; y Fernando Mansilla, de 44 años, quien resultó lesionado.

Según pudieron reconstruir los investigadores a cargo del caso, la pelea comenzó dentro de la vivienda cuando Ernesto tomó un arma blanca y atacó a Rodrigo, clavándole una puñalada en la zona intercostal izquierda.

La víctima recibió atención inmediata y fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, pero murió poco después de su ingreso debido a la gravedad de la herida, indicaron las fuentes consultadas por el medio bahiense.

En simultáneo, el tercer hermano, Fernando, fue herido por Ernesto con un golpe en la cabeza propinado con una pala. Personal sanitario lo asistió en el lugar, verificando que sus lesiones no revestían gravedad ni ponían en riesgo su vida, detallaron.

Vecinos y testigos alertaron al 911, lo que permitió una rápida intervención del Comando de Patrullas y de la comisaría Séptima de Bahía Blanca. Al arribar al domicilio, los efectivos encontraron al agresor en el lugar y procedieron a la detención de Ernesto Mansilla, quien quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 5, que dispuso algunas medidas de prueba y espera poder indagar al sospechoso.

Según la reconstrucción, el episodio se originó a partir de una discusión cuyo motivo aún no trascendió. La Justicia ahora trabaja en la toma de declaraciones a familiares y vecinos para intentar esclarecer la cadena de hechos que llevó al desenlace fatal.