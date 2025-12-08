En un ataque de furia mató a un hermano de una puñalada e hirió a otro de un palazo

La cuadra donde ocurrió el crimen

Un violento episodio ocurrido en una vivienda de la calle Coulin al 600, en la ciudad de Bahía Blanca, terminó con un hombre muerto, otro herido y el presunto agresor detenido.

La secuencia se desencadenó durante la tarde del domingo 8 de diciembre, en el marco de una discusión familiar que derivó en una salvaje agresión.

De acuerdo con La Brújula 24, el incidente involucró a tres hermanos: Ernesto Martín Mansilla, de 54 años, quien quedó arrestado; Rodrigo Mansilla, de 32 años, que falleció tras recibir una puñalada; y Fernando Mansilla, de 44 años, quien resultó lesionado.

Según pudieron reconstruir los investigadores a cargo del caso, la pelea comenzó dentro de la vivienda cuando Ernesto tomó un arma blanca y atacó a Rodrigo, clavándole una puñalada en la zona intercostal izquierda.

La víctima recibió atención inmediata y fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, pero murió poco después de su ingreso debido a la gravedad de la herida, indicaron las fuentes consultadas por el medio bahiense.

En simultáneo, el tercer hermano, Fernando, fue herido por Ernesto con un golpe en la cabeza propinado con una pala. Personal sanitario lo asistió en el lugar, verificando que sus lesiones no revestían gravedad ni ponían en riesgo su vida, detallaron.

Vecinos y testigos alertaron al 911, lo que permitió una rápida intervención del Comando de Patrullas y de la comisaría Séptima de Bahía Blanca. Al arribar al domicilio, los efectivos encontraron al agresor en el lugar y procedieron a la detención de Ernesto Mansilla, quien quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 5, que dispuso algunas medidas de prueba y espera poder indagar al sospechoso.

En el lugar del crimen, la Policía secuestró el cuchillo y la pala que fueron empleadas en el ataque y preservó la escena para el trabajo de peritos forenses.

Según la reconstrucción presentada por La Brújula 24, el episodio se originó a partir de una discusión cuyo motivo aún no trascendió. La Justicia ahora trabaja en la toma de declaraciones a familiares y vecinos para intentar esclarecer la cadena de hechos que llevó al desenlace fatal.

El hecho conmociona a la comunidad bahiense por la violencia y el desenlace trágico en el ámbito intrafamiliar.

Las pericias y avances de la investigación judicial definirán las responsabilidades y eventuales cargos penales para el acusado, mientras la familia permanece bajo atención de las autoridades.