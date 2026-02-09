“Pidió una habitación para que me quede con él”: la revelación del acusado de venderle cocaína a Liam Payne

Ezequiel Pereyra, el ex empleado del hotel CasaSur relata cómo Liam Payne le pidió cocaína y los supuestos planes del cantante

Ezequiel David Pereyra, el ex empleado de mantenimiento del Hotel CasaSur del barrio porteño de Palermo acusado de venderle cocaína a Liam Payne, rompió el silencio con Infobae este último fin de semana.

Por primera vez, a casi un año y medio de la muerte del ex cantante de One Direction, ocurrida el 16 de octubre de 2024 en el CasaSur, Pereyra habló en cámara y contó su historia. Hoy, con 22 años, vive bajo prisión domiciliaria con una tobillera electrónica en el departamento de Lomas de Zamora que comparte con su madre y sus siete hermanos, luego de pasar 11 meses detenido en el penal de Marcos Paz.

La acusación en su contra es la de entrega de estupefacientes a título oneroso, un delito con una pena de 4 a 15 años de prisión. Así, Pereyra, sin antecedentes penales en su historia, ni siquiera un paso por la comisaría, podrá ser condenado con el mismo monto que le corresponde a un capo narco.

La suerte de Pereyra se vuelve algo incierta, en más de un sentido. El juicio en su contra, aún sin fecha de inicio definida, se encuentra por ahora en manos del Tribunal Oral en lo Criminal N°30, presidido por el juez Sergio Paduczak: existe un planteo de incompetencia para enviar la causa al fuero porteño, en manos de la Cámara Criminal.

Augusto Cassiau, abogado defensor del joven, pidió este mes que Pereyra sea eximido de prisión con el fin de trabajar y estudiar, aportar en su casa y no ser una carga. El Tribunal N°30 denegó la medida. La alta pena que podría recibir fue uno de varios motivos invocados.

Pereyra es elíptico al hablar de su historia con Payne. No reconoce la entrega de cocaína, no de frente, pero tampoco la niega. Hay una revelación en su testimonio obtenido por este medio, una al menos inquietante. La versión que introduce el acusado, desconocida hasta hoy, apunta a un supuesto plan del ex cantante de One Direction, una idea que iba más allá de encerrarse a tomar whisky y cocaína a solas en un espiral hacia la muerte.

Liam Payne

Pereyra afirma que no solo se trató de droga aquella noche del 14 de octubre, cuando conoció al cantante en una entrega de room service de casi medio litro de scotch en botellas de minibar, que había sido, según él mismo, ordenada por sus supervisores.

Payne, asegura Pereyra, le entregó un billete de 100 dólares, algo que tomó como propina. Para la Justicia que lo envió a juicio, esto es prueba de una transa dealer. Segundos antes, el ex cantante de One Direction le había pedido al joven su dirección en la zona de Villa Albertina, que el músico anotó en su iPhone, peritado tras su muerte por la Justicia. Luego, Pereyra se fue en colectivo a su casa.

Horas más tarde, el cantante montó un berrinche en el hotel de Palermo. Ante varios compañeros de trabajo, amenazó con hacerlo despedir a Pereyra y “romperle el cuello” -según afirma el expediente-, acusándolo de haberle robado. Todo, dice Pereyra, con tal de que le traiga cocaína. Así, pasada la medianoche, Ezequiel volvió en un auto de aplicación al Hotel CasaSur con droga de su barrio, de acuerdo a la imputación.

Para Pereyra, un trabajador de última línea dentro del hotel, no se trató de un lucro sucio, sino de ceder ante un huésped imposible, uno que podría costarle su puesto con un sueldo de un millón de pesos, el único trabajo en blanco en su familia en aquel entonces.

“En realidad, él quería que yo me quede con él en el hotel. Había pedido una habitación para que yo me quede con él. El tema de la cocaína era como solamente un extra”, asevera Pereyra.

La tobillera electrónica que lleva Pereyra

-¿Liam quería que tomes con él?

-Yo supongo que sí. En realidad, esas fueron como las intenciones que yo entendí en toda esa situación. Y la verdad que fue muy complicado, solamente intenté cuidar mi trabajo. No quería que eso llegue a mayores.

-¿Él amenazó con hacerte despedir?

-Claro, sí.

-Esto te fue comunicado por tus compañeros.

-Sentí como que había muchas cosas que estaban fuera de mi control en ese momento. Me costó asimilar lo que estaba pasando, ni siquiera hablaba en inglés.

Payne, según testimonios, no se habría conformado con la primera entrega. Un técnico del hotel que declaró en la causa afirmó que el ex cantante de One Direction le pidió “siete gramos más de droga” al empleado tras la primera entrega, un testimonio que fue tomado por la jueza del caso, Laura Bruniard, como una prueba en contra del empleado de mantenimiento.

Video: la segunda parte del relato de Ezequiel Pereyra

Así, Pereyra pidió ayuda a sus compañeros, en medio de la tensión que crecía.

Andrés Madrea, el fiscal del caso, analizó 800 horas de filmaciones de cámaras de seguridad. Pereyra apunta a un supuesto video que lo muestra con Payne “en Costa Rica y Dorrego”. En esta filmación, “en realidad somos tres, porque yo no hablo inglés”, continuó: “Había una persona más que era un compañero mío del hotel que estaba haciendo de traductor para decirle que no me iba a quedar con él en el hotel esa noche, que me tenía que ir”.

Luego, el empleado de mantenimiento tuvo un encuentro más con el cantante. Ocurrió poco antes de la muerte, el mismo 16 de octubre, mientras cargaba sillas en un ascensor y Liam deambulaba con una cuchara por los pasillos del Hotel CasaSur. Allí, frente a un ascensor, ocurrió un saludo, un tironeo entre manos, también captado por las cámaras. La Justicia lo tomó como otro pasamanos dealer.

El relato de Pereyra varió con el tiempo. En un escrito presentado a comienzos de la causa tras negarse a declarar, asesorado por otro defensor, Ezequiel aseguró que Payne lo acusaba de robarle los 100 dólares y que tomó el auto de aplicación de vuelta a Lomas de Zamora para devolverlos. Hoy, el joven de Lomas de Zamora es un poco más específico.

16 de octubre de 2024: la Policía de la Ciudad en la puerta del CasaSur tras la muerte de Payne (REUTERS/Agustin Marcarian)

La misma suerte que Pereyra corre para Braian Paiz, un camarero de un restaurante de Puerto Madero, que también acudió a entregarle cocaína a Payne a horas de su ingreso al Hotel CasaSur en la madrugada del 15 de octubre de 2024.

Paiz se encuentra bajo prisión domiciliaria, al igual que su compañero de causa, luego de permanecer más de un año en varias celdas de la Policía de la Ciudad.

Cheryl Cole, ex pareja del cantante, continúa como querellante en el caso, en representación de Bear Grey, el hijo de ambos. La querella, en manos de un reconocido estudio local de abogados, no se opuso a las prisiones domiciliarias de ambos acusados, así como a los sobreseimientos del empresario Rogelio Nores y los gerentes del Hotel CasaSur, Esteban Grassi y Gilda Martin, superiores de Pereyra, acusados inicialmente del homicidio culposo de Payne.

“Esta querella considera oportuno aclarar nuevamente que nuestra intervención en las presentes actuaciones se encuentra orientada exclusivamente a la preservación de la intimidad, el honor y la memoria del señor Payne”, afirmaron los abogados en un reciente escrito.

El ex One Direction, según la autopsia a su cuerpo, murió tras un fuerte impacto en la base del cráneo con 2,3 gramos de alcohol por litro en sangre y rastros de polvo blanco en su sangre, orina y en los tractos de su nariz. Había citado a dos prostitutas oriundas de las localidades bonaerenses de Pacheco e Isidro Casanova a su habitación para tener sexo dos horas antes de morir.

*/Fotos y video: Andrés Montes de Oca