Le dio la mano y después lo baleó frente a sus hijas: el terrible video de un ajuste de cuentas en Moreno

Ajuste de cuentas y muerte en Moreno (SM Noticias)

Le golpeó la puerta y la víctima le abrió, incluso le dio la mano y, entonces, el sospechoso le dijo: “Todo bien amigazo, estoy acá a la vuelta y...“. Pero no terminó la frase porque apareció un tercero, un vecino. Entonces, sacó un arma, le disparó al dueño de casa frente a sus hijas y escapó mientras el hombre, herido, les pedía a gritos a las nenas, ya tendido en el patio de su casa, “llamá a tu mamá, llamá a la abuela”.

Las cámaras de seguridad captaron toda la secuencia de un terrible crimen y también tomaron la cara del asesino, quien es intensamente buscado por las autoridades.

El ataque ocurrió este sábado por la noche en la localidad de La Reja, en el partido de Moreno, y Jonatan Maximiliano Requejo Pozzi (38) agonizó hasta este lunes, cuando falleció, explicaron fuentes de la investigación a Infobae.

La causa la investiga la fiscal Carina Saucedo como homicidio agravado, quien está convencida de que, por la modalidad, fue un ataque en el marco de un ajuste de cuentas, aunque los investigadores no saben a ciencia cierta aún el trasfondo del caso, ampliaron las fuentes del caso a este medio.

Por lo pronto, la fiscal ya solicitó un relevamiento más amplio de las cámaras de seguridad de la zona y continuaba este lunes con la toma de testimoniales.

El timer de la cámara que filmó el crimen da cuenta de que eran las 20.28 del sábado cuando el homicida golpeó la puerta en una propiedad de Santa Cruz al 2700 de La Reja.

Tras la balacera, que dejó en el piso aturdido al vecino que apareció inesperadamente en escena, el sospechoso se escapó en un auto, que es intensamente buscado, y por las cámaras de seguridad buscan seguirle el rastro.

Mientras tanto, la víctima, herido de un balazo que le ingresó por el costal derecho y salió por el lado izquierdo, fue trasladado de urgencia al hospital local, donde ingresó a quirófano y quedó internado en estado reservado hasta este lunes, que falleció.

En la investigación interviene la Comisaría Moreno 7ª, que trabaja bajo las órdenes de la fiscal Saucedo.

El crimen filmado en Batán

Nuevos videos del crimen a la salida de un boliche en Batán

Un hombre de 30 años murió tras recibir una brutal golpiza a la salida de un boliche en la localidad de Batán, provincia de Buenos Aires.

El hecho, que ocurrió la mañana del domingo, cuando Lucas Nahuel Larroque intentó intervenir en una pelea para defender a la hija de su pareja en las inmediaciones del local bailable Momentos, ubicado en Colectora y calle 132, fue registrado por varias personas que presenciaron el hecho.

Los videos, que comenzaron a viralizarse en redes, muestran con crudeza el momento en el que el asesino, de 18 años e identificado como L.V., regresa a la escena y le pega una segunda patada a la víctima, ya tendida en el suelo.

A la vez, lo muestra cuando intenta escapar de la familia de Larroque en una moto, pero el conductor no se detiene y no le permite subir.

Por otro lado, las imágenes tomadas por los dispositivos de telefonía celular exhiben el momento en el que L.V. trata de escabullirse de los familiares, mientras se ríe y se burla, mientras la víctima agoniza.

Finalmente, es capturado en el lugar. Una cámara también captó ese momento. Las filmaciones son claves para la causa que investiga el fiscal Leandro Arévalo.