Crimen en Batán a la salida del boliche: Fernando Burlando comparó el caso Larroque con el de Fernando Báez Sosa

El crimen de Lucas Nahuel Larroque en Batán reabre el debate sobre la violencia nocturna en Argentina y la responsabilidad policial

La violencia nocturna en Argentina volvió a ser foco de atención con el asesinato de Lucas Nahuel Larroque, un joven de treinta años, quien perdió la vida a la salida de un boliche en Batán tras intentar separar una pelea entre dos mujeres. La repercusión social de las imágenes y el debate en redes crecieron rápidamente. El reconocido abogado, Fernando Burlando dialogó con Infobae en Vivo Al Mediodía y brindó detalles del hecho.

Burlando arrancó la charla con un explícito paralelismo con la causa de Fernando Báez Sosa, de la cual fue abogado: “Es imposible no establecer simetrías”, sostuvo cuando fue consultado sobre el efecto social de ambos casos. El abogado insistió en la percepción de impunidad de los agresores, lo que, a su entender, agrava la reacción colectiva ante el caso Larroque.

Las imágenes del crimen registraron la presencia de un patrullero durante el ataque, lo que situó el foco en la actuación de la policía. “Habrá que ver qué hicieron los policías. Es cierto, la policía está para prevenir”, dijo el abogado en diálogo con Infobae en Vivo. Burlando señaló que, en ocasiones, la rapidez de los hechos dificulta la intervención: “A veces los hechos se desencadenan con una velocidad tal que la intervención se vuelve muy difícil, pero el patrullero por sí solo no genera temor en los agresores”.

Fernando Burlando comparó el asesinato de Larroque con el caso Báez Sosa, destacando la percepción de impunidad de los agresores (captura de video)

El análisis fue realizado en Infobae en Vivo, durante el programa del mediodía bajo la conducción de Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan. Se puede escuchar todos los días de 12 a 15 en el Canal de Youtube de Infobae y por la 97.1 FM.

El abogado también cuestionó la falta de controles efectivos en la noche y recalcó que los empresarios nocturnos deben asumir responsabilidades. “En 2026 no podemos pensar en la no responsabilidad de quienes hacen mucha plata durante la noche, y la ausencia de controles. Cuando digo que está la ausencia del Estado en la noche, tiene que estar el Estado, pero lo tiene que pagar precisamente quienes hacen negocios con la noche”, advirtió el entrevistado.

Fue más allá y reiteró la importancia de que la prevención recaiga en quienes lucran con el ambiente nocturno. “Nosotros lo que proponíamos era desde ambulancia hasta prevención, pero todo pagado por quienes, en definitiva, hacen negocios con la noche”. Definió el alcance de esta responsabilidad: “Me parece que llegó el momento de decir: ‘Regulemos esto y que la misma gente que hace plata en la noche, se haga cargo de la seguridad’. No importa si pasó afuera, también el responsable sos vos”.

El testimonio de la pareja de la víctima resaltó el desamparo ante la inacción de testigos, quienes sólo filmaron el ataque frente al boliche

Un eje central fue el rol de los testigos y la rápida viralización de imágenes en las redes sociales. De acuerdo con Maru Duffard, el testimonio de la pareja de la víctima fue clave: “Yo pedía ayuda, pero nadie me ayudaba porque estaban todos filmando”, expresó la pareja. Kablan manifestó una inquietud social: “Cuando todos filman y nadie hace nada, es como ya un extremo... Está bien filmar para que quede registro, pero ya hay un momento en el que la intervención falta. Debería ser de la policía, pero si no está la policía, uno como ciudadano debería intervenir”.

Por su parte, Burlando remarcó la dificultad real de controlar estos episodios a distancia: “Es muy difícil que desde un patrullero se pueda controlar una gresca a treinta, cuarenta o cincuenta metros. Tenés que estar en el lugar”, insistió.

El caso Larroque reabrió el debate sobre la seguridad en el ambiente nocturno, el papel de los empresarios y las obligaciones del Estado, temas que permanecen vigentes tanto en la sociedad como en la Justicia argentina, según destacó Infobae.

Frente a situaciones como esta, solo un enfoque auténtico de prevención puede transformar el escenario; la vigilancia policial aislada no basta frente a la magnitud del problema.

