Ajuste de cuentas en Pilar: mataron a tiros a dos hermanastros tras una discusión

La zona donde ocurrió el doble crimen

Primero discutieron, luego se escuchó la ráfaga de disparos. Fueron al menos cinco tiros los que gatillaron los homicidas para matar a dos hermanastros en las últimas horas en la zona de Agustoni, en el partido de Pilar, en lo que los investigadores consideran un ajuste de cuentas.

Por el doble crimen de Jonathan Posdeley (34) y Priscila Oriana Barski (22) hay un detenido de 27 años, pero los investigadores buscan al principal sospechoso del ataque, que sería prestamista, según las primeras informaciones del caso a las que accedió Infobae.

Todo sucedió el pasado sábado. Los dos hermanos por parte de madre se encontraron con el detenido y el prófugo en Pedro de Agustoni al 600. Los sospechosos iban a bordo de una Toyota Hilux de color claro.

Fuentes del caso indicaron que había una deuda que una de las dos víctimas había contraído con un prestamista de la zona, que ya fue individualizado e identificado y es intensamente buscado por los investigadores del caso.

En ese contexto, se dio una discusión que terminó a los tiros. Podesley recibió dos balazos y su hermana, empleada de una empresa de limpieza, tres. Luego, los homicidas escaparon en la camioneta y las víctimas fueron trasladadas al hospital Central de Pilar.

Según el Diario de Pilar, Posdeley recibió dos balazos en el tórax, a la altura del costal derecho, con orificio de entrada y sin salida, y murió tras haber sido ingresado al hospital local.

Barski, en tanto, tenía dos heridas de bala en el pecho y una tercera en el brazo izquierdo. El portal de Pilar agregó que la víctima trabajaba en el área de limpieza del hospital Central donde finalmente murió.

Con la causa ya en manos de la UFI N°1 de Pilar, a cargo del fiscal Raúl Casal, los policías de la Bonaerense realizaron un operativo cerrojo y de rastrillaje en busca de la Toyota Hilux.

La encontraron cerca de la medianoche de ese sábado en los alrededores de la estación de trenes de Pilar. A bordo de ese vehículo había un hombre de 27 años que resultó detenido: tiene 27 años, pero no sería el prestamista con el que los hermanos habrían contraído la deuda.

Los papeles de la camioneta secuestrada estaban a nombre del principal sospechoso señalado por los testigos como el prestamista detrás del doble crimen, quien es intensamente buscado.

En Lanús, un detenido por otro ¿ajuste de cuentas?

Uno de los tres sospechosos de haber atacado a tiros a fines de noviembre pasado a un hombre de 60 años y a su hijo de 30 cuando salían de su domicilio en la localidad de Villa Diamante, fue atrapado este lunes, según informaron fuentes oficiales a Infobae.

Se trata de Hugo Osvaldo Coman, de 24 años. Tras dos meses de la investigación encabezada por el fiscal Martín Rodríguez, de la UFI N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, personal de la Sub DDI departamental de la Policía Bonaerense capturó este lunes a uno de los implicados en el ataque armado contra padre e hijo.

Según informaron fuentes del caso a este medio, el operativo incluyó una serie de allanamientos en distintas zonas de los partidos de Lanús y de Lomas de Zamora. En estos procedimientos, los agentes lograron identificar y detener al principal sospechoso.

La causa se inició tras el ataque perpetrado la mañana del pasado 26 de noviembre en Villa Diamante. De acuerdo con la investigación, padre e hijo salían de su vivienda cuando fueron interceptados por dos sospechosos armados.

Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego y uno de los disparos impactó en el rostro del mayor de los hombres, quien fue trasladado de urgencia al hospital local. Tras recibir atención médica e intervención quirúrgica, la víctima recibió el alta.