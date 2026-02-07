Mataron a puñaladas a un hombre en el centro de Bariloche: hay dos jóvenes detenidos por el asesinato

La autopsia indicó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio traumático por una lesión corto penetrante en el hemitórax

Un hombre de 30 años fue asesinado durante la noche del viernes en pleno centro de la ciudad rionegrina de Bariloche. Por el hecho hay dos personas detenidas.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por fuentes oficiales consultadas por Infobae, todo comenzó alrededor de las 22:10, cuando el sistema de emergencias 911 recibió un llamado de un hombre. En su comunicación, alertó sobre la presencia de cuatro menores que se desplazaban por la zona de Moreno al 300 portando armas blancas.

Minutos después, otro aviso telefónico informó sobre una persona herida en la intersección de las calles Moreno y Rolando. Al arribar al lugar, efectivos policiales observaron a un hombre tendido sobre la vereda, sin respuesta a los estímulos y con visibles manchas de sangre.

Las autoridades realizaron dos allanamientos y secuestraron ropa y un arma tumbera vinculada al asesinato en Bariloche (Facebook)

Una ambulancia trasladó al herido al hospital local, donde la médica de guardia confirmó su fallecimiento poco después del ingreso.

El hecho activó la intervención inmediata del fiscal de turno, Facundo D´Apice, quien dispuso la participación del personal del Área Investigaciones y el trabajo en la escena del Gabinete de Criminalística.

El médico policial certificó la muerte por paro cardiorrespiratorio traumático, consecuencia de una herida corto penetrante en el hemitórax izquierdo que alcanzó el pericardio. El cuerpo se trasladó a la morgue para la correspondiente autopsia.

Las primeras averiguaciones, desarrolladas en conjunto con la Brigada de Investigaciones, permitieron identificar a la víctima como L.A.A., de 30 años. Paralelamente, la fiscalía inició el análisis de grabaciones de cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió reconstruir la secuencia completa del ataque.

Durante la madrugada, se llevaron a cabo dos allanamientos en los domicilios de los sospechosos. En uno de esos procedimientos, realizado a las 2:00 en una vivienda de La Paz al 1300, en el Barrio Las Mutisias, se detuvo a un sospechoso. En ese operativo, personal del gabinete secuestró una campera negra con mangas blancas y la inscripción “Chicago”, un pantalón negro marca Nike con cierre en los puños y un arma de fabricación casera tipo “tumbera”.

El segundo involucrado se entregó en horas de esta mañana ante las autoridades. Ambos permanecen detenidos y este domingo la fiscalía formalizará los cargos en su contra.

Las tareas continúan bajo la supervisión de la Fiscalía de Río Negro, que mantiene bajo reserva los detalles de la investigación, mientras el personal especializado prosigue con el análisis de pruebas y declaraciones vinculadas al caso.

Tres jóvenes fueron víctimas de una agresión violenta por parte de un grupo de mujeres cuando se dirigían a un boliche en la zona de Playa Grande, Mar del Plata, en la madrugada de este jueves.

Una de las jóvenes, de 23 años, sufrió un corte profundo en el brazo izquierdo causado por una copa de vidrio durante el ataque. Las tres agresoras resultaron detenidas.

El episodio ocurrió aproximadamente a las 3:10 en las cercanías de Pasaje Victoria Ocampo y La Escalinata, mientras las chicas caminaban hacia un local nocturno.

De acuerdo con información policial brindada a Infobae, las jóvenes fueron abordadas por tres mujeres que, sin razón aparente, iniciaron una discusión que terminó en una golpiza.

En el enfrentamiento, una de las agresoras empleó una copa de vidrio para herir a una de las víctimas.

Tras los hechos, agentes de la sección Restablecimiento del Orden Público (ROP), que realizaban tareas de patrullaje por el Operativo Sol a Sol, acudieron en auxilio de las jóvenes de 23, 22 y 26 años, todas residentes de la ciudad.

En el lugar, aguardaron la llegada del personal médico, que asistió a las víctimas y trasladó a la joven herida al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°2.

Con la información proporcionada, las autoridades coordinaron un operativo y ubicaron a las sospechosas cuando intentaban entrar a otro local bailable de la zona.

Las mujeres detenidas tienen 29, 31 y 33 años; entre ellas, una ciudadana peruana. Según el parte policial, una de las acusadas reaccionó con violencia ante la Policía y llegó a autoinfligirse lesiones, a pesar de las advertencias de los efectivos.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia del Departamento Judicial de Mar del Plata, bajo la dirección de Mariana Baqueiro, quien ordenó la detención de las tres mujeres por lesiones y su traslado al ámbito judicial.