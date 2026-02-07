Corrientes: se entregó el sospechoso buscado por abusar sexualmente a una menor

César Emanuel Gómez se entregó este viernes en una comisaría de Monte Caseros

El hombre que era buscado desde hacía varios días por una causa de abuso sexual y violencia de género en Corrientes se presentó por propia voluntad ante la Policía en la ciudad de Monte Caseros.

César Emanuel Gómez, de 27 años, permanecía prófugo desde diciembre y tenía una orden de detención activa por abuso sexual contra una menor y por violencia de género.

Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, en la mañana del viernes, el propio Gómez llegó a la sede de la Comisaría Primera de Monte Caseros junto a su abogado, donde quedó detenido y a disposición de la Justicia.

Una de las imágenes difundidas por las autoridades cuando el sospechoso seguía prófugo

La búsqueda de Gómez se había intensificado durante la semana, después de que escapara de un operativo en la zona rural de Juan Pujol, en las cercanías de la Ruta Nacional 14. El hombre había sido visto por última vez al descender de un camión y adentrarse en el monte, tras evitar un control policial instalado por un accidente vial en el kilómetro 370 de la ruta.

Desde entonces, la Policía desplegó un amplio operativo con personal de distintas localidades, divisiones caninas, drones y caballería, en un esfuerzo por dar con su paradero.

La causa judicial contra Gómez se abrió en los primeros días de diciembre. Según consta en el expediente, el principal cargo responde a una denuncia de abuso sexual agravado contra una adolescente, hija de su entonces pareja. Además, enfrenta una acusación por violencia de género presentada por una ex pareja, y una causa por robo que data del año pasado.

El rastrillaje de las autoridades policiales correntinas en busca de Gómez

Frente al avance de la investigación y la inminencia de su captura, Gómez había abandonado Corrientes para trasladarse a Córdoba, donde habría permanecido hasta finales de año. Posteriormente, regresó a la provincia para pasar las fiestas en Paso de los Libres. Fue en ese momento cuando la Policía pudo ubicarlo en la zona de Juan Pujol, donde fue visto cerca de la estancia “El Pilincho”, lo que reactivó el dispositivo de búsqueda.

El escape de Gómez sumó un nuevo episodio cuando, al notar la presencia policial en la Ruta Nacional 14, bajó del camión en el que viajaba y se internó en el monte. El conductor del vehículo, de acuerdo con las autoridades judiciales, no tenía conocimiento de la situación del prófugo. Este incidente permitió que el acusado continuara el escape a pie y su rastro se perdiera entre la vegetación de la zona.

De acuerdo a la descripción aportada en ese momento por las autoridades, el sospechoso estaba vestido con pantalón celeste, remera de Boca Juniors y alpargatas negras.

Gómez eludió un control policial adentrándose en el monte

Durante los días en los que se extendió el operativo, la Policía pidió colaboración a la población y advirtió sobre la peligrosidad del hombre buscado. Desde las primeras horas de la persecución, las tareas de rastrillaje abarcaron campos y montes de la región, en coordinación con las dependencias de Monte Caseros, Juan Pujol y Mocoretá, bajo la supervisión del fiscal Bruno Gabriel Monzón y el juez de Garantías Eduardo Alegre.

Así, Gómez estuvo 72 horas escapando. Su entrega voluntaria finalmente se concretó en la mañana del viernes, cuando se presentó junto a su defensor en la sede de la Comisaría Primera de Monte Caseros. Allí quedó detenido, a disposición del juez competente.