Crimen y Justicia

Simulaban ser empleados de una empresa de limpieza y estafaban comerciantes: fueron detenidos en Mar del Plata

Los sospechosos tienen 47 y 37 años. Los arrestaron tras el último ataque al dueño de un gimnasio, a quien también golpearon. Su modus operandi

Guardar
Los sospechsos detenidos
Los sospechsos detenidos

Dos hombres fueron detenidos en Mar del Plata acusados de agredir físicamente al propietario de un gimnasio durante un intento de estafa. El episodio ocurrió en el local City Hall, situado en calle Moreno 2600 de esa ciudad, donde los sospechosos se presentaron como supuestos empleados de una firma de limpieza, descargaron bidones supuestamente pedidos e intentaron cobrar $80.000 por los productos que no habían sido solicitados.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, los detenidos, dos hombres de 47 y 37 años, ambos domiciliados en Villa Rosa, provincia de Buenos Aires, ingresaron al gimnasio con 19 bidones de productos de limpieza y exigieron el pago inmediato bajo el pretexto de completar un pedido anterior. Frente a la negativa del propietario, lo golpearon en el rostro, provocando un corte profundo en el labio con lesión del músculo facial. El comerciante, de 60 años, recibió atención médica especializada debido a la gravedad de las lesiones.

Tras la agresión, los sospechosos se dieron a la fuga en un vehículo Volkswagen Saveiro, lo que derivó en un operativo cerrojo para dar con él. Tras un largo seguimiento, personal de la Patrulla Municipal interceptó el rodado en las inmediaciones de Bolívar y Diagonal Álvarez y procedió a la detención de los hombres.

Los bidones de limpieza supuestamente
Los bidones de limpieza supuestamente pedidos

Durante la medida, ordenada de urgencia, los agentes incautaron los bidones, documentación y remitos que luego se confirmó que estaban carentes de datos comerciales válidos.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae precisaron que la investigación permitió vincular a los detenidos con hechos similares en otros comercios de la ciudad, donde habrían utilizado el mismo método para intentar obtener dinero mediante engaños.

La documentación falsa
La documentación falsa

El caso quedó a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, de la Fiscalía de Flagrancia, quien dispuso la aprehensión de uno de los imputados por el delito de lesiones graves. Por otro lado, el fiscal David Bruna, responsable de la UFI N° 10 de Delitos Económicos, ordenó la detención de ambos por estafa, el secuestro del vehículo y el traslado de los aprehendidos a la Unidad Penal N° 44, donde permanecen a disposición de la justicia.

La modalidad de esta banda consistía en presentarse como empleados de una empresa de limpieza reconocida y exigir el pago de grandes sumas de dinero por insumos que nunca fueron requeridos. Para hacerlo, tenían falsa documentación que avalaba su relato, incluyendo remitos sin validez legal.

La lesión al dueño del
La lesión al dueño del gimnasio

La estafa con dulce de leche

La semana pasada, un empleado de una empresa de distribución sufrió una estafa durante una entrega de productos lácteos en la ciudad marplatense. Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió el jueves pasado, cuando el trabajador acudió a un local de distribución ubicado en la calle José María Calaza al 500 con cuatro palets de mercadería, destinada a concretar una venta pactada.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el repartidor se entrevistó en el lugar con un hombre que se identificó como comprador. Este recibió 30 potes de dulce de leche, la mitad de la carga, valuada en aproximadamente 4 millones de pesos, y le indicó al empleado que debía trasladar el resto a otra dirección, en el cruce de las calles Tres Arroyos y Peña. Así, ambos fueron hasta ese nuevo punto de encuentro.

Al llegar, el supuesto comprador le aseguró a la víctima que iría a buscar un carro y el dinero para abonar la mercadería restante. Sin embargo, el acusado nunca regresó y dejó de responder a las llamadas y mensajes del transportista, quien finalmente advirtió que había sido engañado.

Tras la denuncia, efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 12° de la ciudad comenzaron una investigación en el marco del operativo “De Sol a Sol”. Rápidamente constataron que en el interior del galpón de la calle Calaza todavía se hallaba parte de la mercadería de la marca, reconocible por su logo y embalaje, según indicaron voceros policiales.

A pedido de la Fiscalía N°10, se ordenó un allanamiento en el local donde se había descargado la carga, medida que se concretó el mismo día con la participación del GTO de la Comisaría Sexta. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron 30 potes de 400 gramos de dulce de leche de la marca en cuestión y dos cajas de cartón vacías con el logo de la empresa.

