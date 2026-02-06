Qué concluyeron los peritos que evaluaron a los primeros chicos que denunciaron a Marcelo Porcel por abuso

Marcelo Porcel, el imputado

Los expedientes judiciales no se resuelven de la noche a la mañana y la regla rige también para la causa contra Marcelo Porcel, el empresario imputado por presuntamente abusar de los compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico. Por caso, una fuente del caso consultada por Infobae explicó: “Si ampliaron la denuncia a fines de diciembre, razonablemente, no habrá novedades hasta principios de marzo”. Por lo pronto, las pericias psicológicas sobre las cámaras Gesell que se hicieron a los últimos tres de los chicos recién terminarán a mediados de febrero.

La causa por abuso sexual gravemente ultrajante por la multiplicidad de víctimas, corrupción de menores agravada y producción de representaciones de un menor de (18) años de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales la investiga Pablo Turano, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°1, bajo la órbita del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 de Carlos Bruniard.

El expediente se centra en lo sucedido entre 2022 y 2024 y reza que el imputado tenía como modus operandi captar la confianza de los amigos de sus hijos y llevarlos a sus domicilios y su lugar de trabajo, organizando reuniones y fiestas, proveyéndoles alcohol, organizando juegos, empujándolos a que hagan apuestas online y desafíos en los que les ofrecía dinero como recompensa.

En ese contexto, los incitó a desnudarse en la parte inferior de sus cuerpos o les efectuó masajes con cremas, tanto en piernas y espaldas, llegando en algunas ocasiones a tocar y/o rozar las partes pudendas de los cuerpos de los menores. Las víctimas contaron que no les pedía permiso.

Los menores denunciantes eran alumnos del colegio Palermo Chico

La causa suma 10 víctimas, pero son nueve las familias querellantes porque dos chicos son hermanos. Todos están agrupados bajo el patrocinio de Pablo Hawlena Gianotti. Mientras que a Porcel lo asiste el abogado Roberto Rallin.

El fiscal pidió indagar a Porcel el año pasado, pero como la querella sumó los últimos tres denunciantes, el caso se enfocó en ello. Por eso se habilitó la feria judicial para hacer esas cámaras Gesell: las pericias psicológicas que faltan son para determinar si los chicos fueron coaccionados a denunciar, si fabularon o no y si presentan rasgos de abusos o no. Y faltan porque hubo una “confusión” con la notificación para una perito de la defensa y entonces no fue a la cita: sin ella no se podía avanzar.

“Fueron bastante agresivos en la cámara Gesell. No fue fácil contenerlos para no afectar a los menores”, dijo una fuente del caso sobre la actitud de la defensa en las últimas pericias. Y agregaron: "Ninguna de las decisiones tomadas, hasta ahora, fueron recurridas por las partes“. O sea, nadie se quejó de nada.

Así, Infobae accedió a las pericias psicológicas que afrotaron cuatro de los primeros siete chicos que denunciaron en la causa, hechas por profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional y que figuran en el pedido de indagatoria del fiscal Turano.

Testimonios de la causa contra Marcelo Porcel por presuntos abusos a los compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico

“No surgían indicadores de cuadro psicopatológico de base, ni productividad de tipo psicótica... No surge sintomatología, conductas desajustadas, ni indicadores (en su discurso ni en sus producciones proyectivas) de compromiso psicoemocional-traumático asociados a victimización sexual”, expusieron los profesionales.

En uno de los casos se destacó que el menor entrevistado “se encuentra orientado en tiempo y espacio, con conciencia situacional; su estructura de lenguaje y contenido del discurso resultan coherentes; posee un adecuado nivel de comprensión y sus facultades mentales no revisten alteraciones, ajustándose a los parámetros esperables para la etapa evolutiva por la que atraviesa”. Y siguió: “El joven no presenta producción imaginativa de índole patológica (fabulación), contando con recursos internos que le posibilitan discriminar entre contenidos de la realidad y contenidos de la fantasía...”.

Sobre otro de los chicos, agregaron: “Se expresó mediante palabra clara y bien articulada... Despliega un discurso cuyo contenido resulta coherente... Cuenta con un capital simbólico que le posibilita comprender, asimilar y aprehender la realidad de manera ajustada. Sus facultades mentales no presentan desajustes ni desvío alguno”.

Un tercer informe reveló: “A la exploración de la memoria, la misma no presenta fallas significativas evidentes”. Y continuó: “Reconoce que en la facilitación al acceso de bebidas alcohólicas subyacía cierta transgresión de su parte a las recomendaciones de su entorno familiar... Por otro lado, comenta que, en el marco de esas reuniones, el padre de su amigo ofrecía grandes sumas de dinero como recompensa a distintos desafíos que el hombre proponía. Estas situaciones, en particular, le generaron bastante incomodidad y le parecieron desajustadas por parte del adulto“.

Luego se informó que el criterio de realidad y la capacidad judicativa del chico “se encuentran acordes a los parámetros esperables para la etapa evolutiva que transita” y que “despliega un discurso de manera fluida y espontánea, cuyo contenido resulta inherente al capital simbólico con el que impresiona contar, sin que se advierta influencia directa de terceras personas en su decir”.

Y finaliza: “No se objetivan indicadores que orienten a la minimización o naturalización de la violencia por parte del joven; quien impresiona contar con recursos defensivos operativos”.

El último de los peritajes concluyó que en ese menor "llegó a sentirse presionado por parte del adulto a cargo, quien lo incitaba y desafiaba a seguridad”, en relación a Porcel.

Hay que recordar que, desde el inicio de la causa, el juez Bruniard le impuso al imputado una restricción de 300 metros con las víctimas, con el Colegio Palermo Chico y con el club GEBA, donde los chicos hacen deporte.

Además, el magistrado ordenó allanar las propiedades y la oficina del empresario y secuestrarle las computadoras y los celulares. Y en dos teléfonos los peritos hallaron imágenes clave: son tres de chicos con pocas ropas y dos fueron reconocidas por uno de los denunciantes y por sus padres.