Crimen y Justicia

Atacaron a tiros a un joven en Rosario a pocas cuadras de su casa

El hombre resultó herido en sus dos piernas, pero se encuentra fuera de peligro. La Justicia logró confirmar que se trató de una ataque dirigido y uno un hecho aislado

El Hospital de Emergencias Clemente
El Hospital de Emergencias Clemente Álvarez donde fuera de peligro la víctima se recupera de sus heridas en ambas piernas

Un joven fue atacado a tiros en Rosario por dos hombres que se trasladaban en moto. Todo sucedió a pocas cuadras de su casa.

Todo sucedió en las inmediaciones del Pasaje 1.756 al 2200, cuando estaba po caer la noche en la ciudad.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, la víctima, identificada como A. A. M., se encontraba a pocos metros de su vivienda cuando dos personas que circulaban en moto abrieron fuego sin mediar palabra.

El ataque dejó a A. A. M. con lesiones en las dos piernas, lo que motivó su traslado de urgencia al policlínico San Martín y, posteriormente, al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Actualmente, se encuentra fuera de peligro.

La investigación está a cargo del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los peritos forenses trabajaron en la escena y secuestraron tres vainas servidas calibre 9 milímetros, que serán sometidas a peritajes.

En el frente de la vivienda de A. A. M., la Policía constató dos impactos de bala, una evidencia que refuerza la hipótesis de un ataque dirigido.

Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, aunque hasta el momento no se registraron detenciones. En este contexto, la Fiscalía solicitó la colaboración de testigos que puedan aportar datos relevantes para la causa.

La Policía trabajó en el
La Policía trabajó en el lugar del hecho y aseguró que por ahora no hay detenidos (Diario UNO)

Otro baleado en Rosario

Un par de días antes y también en la ciudad de Rosario, ocurrió un violento hecho en el barrio Parque Casas, donde un hombre de 53 años fue baleado en la pierna izquierda tras resistirse al robo de su motocicleta, que había adquirido hacía poco tiempo.

El episodio ocurrió en la cuadra de Ghiraldo al 2400 poco después de las 21 horas, en una zona residencial que en los últimos meses registró un aumento en los hechos de inseguridad.

La víctima, identificada como Héctor, relató que todo sucedió cuando se trasladaba con su pareja. Pese a que la situación transcurría con normalidad, cambió en cuestión de segundos.

“Fue el cumpleaños de mi hija, así que fui a comprar una torta. Al volver, fui a la casa de mi hermano porque tenía que darle un dinero. En ese momento, estando de espaldas a la calle Ghiraldo, me pegan en el brazo. Era uno con un revólver, que me dijo que me bajara de la moto o me mataba”, reconstruyó.

El relato de la víctima indica que el asaltante actuó con violencia directa y sin rodeos. “Después me abalanzo sobre él y ahí me da un disparo en la rodilla. Se subió a la moto y llegó a hacer unos metros hasta Ghiraldo. Ahí agarré una piedra y se la tiré. Se la di en la cara. Me acerqué y ahí hizo cuatro o cinco disparos. Tiraba a matarme”, narró Héctor.

Tras esto, el hombre fue trasladado para la asistencia médica al hospital Alberdi, donde se constató la lesión por arma de fuego en la pierna izquierda.

La víctima detalló que estaba junto a su pareja en una motocicleta Wave gris, la cual había adquirido recientemente. “La compré el 3 de diciembre, hace exactamente dos meses”, afirmó. Durante el forcejeo, ambos cayeron del vehículo, quedando la llave puesta en la moto. El asaltante logró encenderla y avanzar algunos metros, aunque el intento de huida se vio frustrado cuando la víctima arrojó una piedra que impactó en el rostro del agresor.

La causa quedó a cargo de la Fiscalía en turno, que investiga tanto la identidad de los autores como el destino de la motocicleta sustraída. Testigos del hecho y residentes de la zona colaboran con las autoridades para aportar información que permita avanzar en la causa.

