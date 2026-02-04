Balearon a un hombre en Rosario por resistirse al robo de su moto que compró hace dos meses

Hombre baleado cuando se resistió al robo de su moto nueva en Rosario (Rosario3)

La noche de ayer lunes en la ciudad de Rosario estuvo marcada por un violento hecho en el barrio Parque Casas, donde un hombre de 53 años fue baleado en la pierna izquierda tras resistirse al robo de su motocicleta, que había adquirido hacía poco tiempo.

El episodio ocurrió en la cuadra de Ghiraldo al 2400 poco después de las 21 horas, en una zona residencial que en los últimos meses registró un aumento en los hechos de inseguridad.

La víctima, identificada como Héctor, relató que todo sucedió cuando se trasladaba con su pareja. Pese a que la situación transcurría con normalidad, cambió en cuestión de segundos.

“Fue el cumpleaños de mi hija, así que fui a comprar una torta. Al volver, fui a la casa de mi hermano porque tenía que darle un dinero. En ese momento, estando de espaldas a la calle Ghiraldo, me pegan en el brazo. Era uno con un revólver, que me dijo que me bajara de la moto o me mataba”, reconstruyó.

El relato de la víctima indica que el asaltante actuó con violencia directa y sin rodeos. “Después me abalanzo sobre él y ahí me da un disparo en la rodilla. Se subió a la moto y llegó a hacer unos metros hasta Ghiraldo. Ahí agarré una piedra y se la tiré. Se la di en la cara. Me acerqué y ahí hizo cuatro o cinco disparos. Tiraba a matarme”, narró Héctor.

Tras esto, el hombre fue trasladado para la asistencia médica al hospital Alberdi, donde se constató la lesión por arma de fuego en la pierna izquierda.

Según informó el portal Rosario3, la víctima detalló que estaba junto a su pareja en una motocicleta Wave gris, la cual había adquirido recientemente. “La compré el 3 de diciembre, hace exactamente dos meses”, afirmó. Durante el forcejeo, ambos cayeron del vehículo, quedando la llave puesta en la moto. El asaltante logró encenderla y avanzar algunos metros, aunque el intento de huida se vio frustrado cuando la víctima arrojó una piedra que impactó en el rostro del agresor.

El episodio ocurrió en la cuadra de Ghiraldo al 2400 (Gentileza: Rosario Plus)

La causa quedó a cargo de la Fiscalía en turno, que investiga tanto la identidad de los autores como el destino de la motocicleta sustraída. Testigos del hecho y residentes de la zona colaboran con las autoridades para aportar información que permita avanzar en la causa.

Hace tan solo dos semanas, un hecho de similares características tuvo como víctima a un repartidor, que fue atacado a balazos cerca de Parque Oeste en Rosario, con el objetivo de robarle la moto que utilizaba para su trabajo.

La víctima, de entre 26 y 27 años, sufrió un impacto de bala en la pierna, pero la lesión no fue considerada grave por los médicos del SIES que lo atendieron en la intersección de La Paz y Solís. Los agresores escaparon del lugar llevándose el vehículo del repartidor.

De acuerdo con las primeras informaciones difundidas en el programa Telenoche Rosario de El Tres, no se brindaron datos sobre la identidad de los atacantes.

La conmoción se apoderó del barrio debido al amplio despliegue policial y la cercanía con el Club Infantil Libertad, donde el 2 de enero fue hallado el cuerpo sin vida de Yahir Thiago González, un adolescente de 16 años que fue asesinado de varios disparos en la cabeza.

La investigación, en manos de la fiscal Marisol Fabbro y el equipo de la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesiva, analiza que el caso esté vinculado con algunas disputas territoriales.