Crimen y Justicia

Santa Fe reportó 12 homicidios en enero: es la cifra más baja de los últimos 25 años

Así lo anunció oficialmente la provincia y la mayoría fueron en Rosario. En 15 de los 19 departamentos santafesinos no se reportaron casos de este tipo en el primer mes del año

El croquis marca el descenso
En 2022, la cifra cerró en 45, una de las más altas. Luego, en 2023, bajó a 41; en 2024, descendió a 29 y en 2025, 33. Ahora, fueron 12 los homicidios que se registraron en el primer mes de 2026 en la provincia de Santa Fe y el dato se ubicó en el registro más bajo en los últimos 25 años.

El informe oficial, de carácter comparativo, muestra la evolución diaria de los homicidios dolosos ocurridos entre el 1° y el 31 de enero desde 2014 a la fecha actual, con especial atención a los departamentos Rosario y La Capital.

El reporte fue elaborado a partir de la articulación entre fuentes judiciales y policiales —incluyendo divisiones de información de las 19 Unidades Regionales y la Secretaría de Política Criminal y Derechos Humanos dependiente de la Fiscalía General— y detalla que los homicidios computados corresponden a episodios en los que una persona causa la muerte a otra mediante el uso intencional de la violencia.

En ese sentido, el documento aclara que la definición de homicidio abarca tanto los hechos dolosos simples como los agravados definidos por el Código Penal Argentino y los vinculados a otros delitos dolosos, como puede ser el caso de robos o violaciones seguidas de muerte.

La evolución de 2014 a
El Gobierno provincial difundió estos números y remarcó que, de ese total de 12 crímenes en enero de 2026, ocho homicidios ocurrieron en el departamento Rosario -ciudad que llegó a tener hasta 28 crímenes en enero de 2014, 2015 y 2022- y dos en la ciudad capital.

Mientras que oficialmente se destacó que, en 15 de los 19 departamentos santafesinos, no se reportaron hechos de este tipo durante enero.

Según el secretario de Análisis Criminal del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Esteban Santantino: “Si miramos la historia reciente, y lo comparamos con 2022 y 2023, tenemos un descenso en este indicador para el mes de enero del 73% a nivel provincial y 72% en el departamento Rosario”.

El funcionario también resaltó que la disminución de homicidios vino acompañada de una baja en la cantidad de heridos por arma de fuego, lo que refuerza la tendencia detectada en los primeros 31 días del año.

Al analizar el fenómeno, Santantino puntualizó: “De los ocho homicidios que contabilizamos en el departamento Rosario, el 75% podrían estar vinculados a criminalidad organizada y un 25% a conflictos interpersonales”.

Distrito por distrito
Este dato, sostuvo, los hace repensar el estado de situación: “Esto nos obliga a comprender que, si bien el sistema de justicia criminal en cuanto a investigación, trabajo policial y sistema carcelario; puede tener limitaciones, hay mucho trabajo por delante para consolidar estos valores en materia de circulación de violencia altamente lesiva”.

En relación con la política de seguridad, Santantino sostuvo que los “datos objetivos, en el marco del plan de seguridad que llevamos adelante desde el Gobierno Provincial, nos permite ver si las decisiones que venimos tomando marcan un buen camino”.

Destacó como uno de los factores clave el “régimen de detenidos de alto perfil”, al que describió como “uno de los principales elementos que tenemos”, ya que “los homicidios se encargaban desde dentro de las cárceles con detenidos que manejaban recursos en las calles”.

El funcionario también valoró el tiempo de respuesta del servicio 911, que “bajó considerablemente, multiplicando varias veces la presencia policial en calle”, lo cual, según su análisis, se tradujo en una acción más inmediata y sostenida por parte de las fuerzas de seguridad provinciales.

Estos desarrollos, a juicio del secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, “nos permiten pensar que hay una política de seguridad que marcó un cambio de rumbo en la provincia, por indicación del gobernador Maximiliano Pullaro quien priorizó la circulación de violencia altamente lesiva, la vida y tranquilidad de los santafesinos”.

Reunión

En ese contexto, este martes, desde las 11, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y el gobernador de Santa Fe encabezarán el acto de entrega, por parte de la provincia, de 100 camionetas 0KM a las fuerzas federales, destinadas a fortalecer el patrullaje, la presencia territorial y la capacidad de respuesta frente al delito en la ciudad de Rosario.

La agenda de la ministra en Rosario también incluye una reunión de trabajo con el Comando Unificado Rosario, en la que se evaluará el despliegue operativo y los resultados de los procedimientos en curso.

