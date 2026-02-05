Crimen y Justicia

“Reconozco mi error”: las disculpas del chofer que se peleó con un pasajero y abandonó su colectivo en movimiento

Nicolás, conductor de la línea 113, fue despedido por la empresa sin indemnización, ya que el vehículo pasó un semáforo en rojo y circuló en contramano sin nadie al volante. “Esto me arruinó la vida“, dijo el hombre

Guardar
Entrevista con Nicolás, el chofer de la línea 113 que se peleo con un pasajero mientras el colectivo estaba en movimiento

Durante la noche del domingo 25 de enero, Nicolás, chofer de la línea 113, quedó en el centro de la escena tras protagonizar un inédito episodio de violencia callejera que expuso sin filtros el drama cotidiano del transporte en la Ciudad de Buenos Aires.

En plena Avenida Rivadavia y Nazca, barrio de Flores, el colectivo que manejaba avanzó algunos metros sin conductor, cruzó semáforos en rojo y circuló en contramano mientras él, bajo un estado de extrema tensión, se agarró a golpes con un pasajero que lo venía insultando y amenazando.

El incidente ocurrió alrededor de las 23:15. En diálogo con TN, el chofer dio su versión de los hechos y dijo que el pasajero, bajo los efectos del alcohol, comenzó a increparlo porque el colectivo circulaba despacio debido a un problema en la batería.

“Escucho que me grita del fondo: ‘Eh, hijo de p..., apurate’, estaba alcoholizado. Me asusté. Yo mido un metro sesenta y ocho, él era una mole de un metro noventa. Le dije: ‘Jefe, ¿quiere bajar? El colectivo me está andando mal’”, contó el chofer.

El chofer afirmó haberse defendido ante una actitud amenazante y disturbios previos

La tensión fue en aumento. El colectivo, con varios pasajeros a bordo, avanzaba lento por problemas mecánicos, mientras el hombre lo amenazaba cada vez con mayor violencia. “Me paralicé. El miedo, el susto. Digo: ‘¿Me va a pegar?’. Cuando atino a poner el freno de mano, no engancha. Se me va, rebota, inconscientemente pensé que ya estaba puesto y ahí me estaba peleando ya con el muchacho”, describió Nicolás sobre el momento más crítico.

“Yo hace 15 años que laburo de esto. Me pasó de todo y siempre traté de pilotearla. Mi papá fue chofer, yo soy chofer, mi hermano es chofer. Sé cómo es la calle. Pasó lo que pasó porque este muchacho estaba irreconocible. Yo siempre digo: le puse el apodo “el Diablo”, me subió. Me subió el Diablo porque me arruinó la vida“, continuó.

El chofer reconoció el error y pidió disculpas públicas: “Lo que pasó fue un error mío de no poner el freno de mano. Quiero pedir disculpas, no lo hice con intención de matar a nadie. Reconozco mi error”. En la entrevista, insistió varias veces en que no actuó de manera premeditada y que el miedo lo superó: “Es impresionante cómo estaba sacado este hombre. Me tiré a un costado. Antes le dije si quería bajar”.

Luego de la pelea, el
Luego de la pelea, el chofer fue detenido por la Policía de la Ciudad

Consultado sobre por qué no detuvo el vehículo para pedir auxilio, Nicolás explicó: “Si yo llamo y digo: ‘es la batería’, después te hacen un parte por no colaborar con la empresa. Para cortar un servicio de colectivo, te tiene que levantar temperatura o que se haya quemado, roto el turbo. Un domingo a las once y media de la noche no hay nadie en la empresa. Estás solo”, reconoció.

Las consecuencias fueron devastadoras para él. “Perdí todo. Perdí mi trabajo, tengo un hijo con discapacidad, los remedios me salen 400 mil pesos. Me echaron con el artículo 242, que no te pagan nada. No me pagaron los quince años, nada, me dan la liquidación y listo”, reclamó. La empresa lo despidió con causa, sin indemnización ni alternativas de reubicación, pese a su antigüedad.

Nicolás también relató cómo fue el momento posterior a la pelea, cuando la policía lo detuvo junto al pasajero agresor. Ambos pasaron más de 15 horas en el mismo calabozo, según su testimonio. “No fue ni un abogado de la empresa, nada. Todo lo que me pasó fue solo”, agregó.

El chofer quiso poner el
El chofer quiso poner el freno de mano del colectivo y se fue a pelear con el pasajero que lo insultaba: el mecanismo falló y el colectivo prosiguió su marcha

Además, durante la entrevista, el chofer hizo hincapié en las condiciones laborales y el grado de exposición en el que trabajan quienes conducen colectivos en el área metropolitana. “El laburo de nosotros tenés que ser psicólogo, paramédico, seguridad. Somos profesionales, cuando ganamos 800 mil pesos".

El testimonio sumó detalles sobre la precariedad de los recursos de emergencia. “No tenemos ni un botón antipánico, no tenemos nada para avisar. El control de arriba ni sabía que me llevaban detenido. Yo tenía que avisar y parar los colectivos de los que iban para San Justo para avisar: ‘Avisá al control que quedo detenido’. Mirá lo que estamos hablando”, dijo indignado.

La angustia por el despido y la situación familiar atravesó toda la charla. Nicolás mencionó la falta de sensibilidad de la empresa ante su situación: “Tengo mi hijo que tiene epilepsia. Los delegados me conocen de chiquito porque mi viejo laburó muchos años. Me dejaron tirado como a un perro. Por lo menos poneme a limpiar los baños o en el lavadero de la empresa”, se quejó con dolor.

El pasajero también fue detenido
El pasajero también fue detenido por la Policía de la Ciudad y trasladado a un calabozo junto al chofer

Sobre el final, dejó en claro que no pretende justificar el hecho, pero sí pide una mirada más amplia sobre el estrés al que están sometidos los choferes y la necesidad de que los empleadores contemplen trayectorias y situaciones personales.

Tras la viralización del episodio, la empresa de transporte tomó la decisión de despedir de manera inmediata e irrevocable al conductor. El afectado defendió sus acciones alegando: “Me defendí, la medida es injusta”, fue el mensaje dirigido a sus colegas y recogido por la señal de noticias.

El choque entre conductor y pasajero fue denunciado durante la madrugada del 26 de enero por personas que transitaban el lugar, interviniendo posteriormente la Policía de la Ciudad. El pasajero sostuvo haber sido agredido y evidenciaba signos de intoxicación alcohólica, mientras el chofer aseguró haber respondido a una actitud amenazante y disturbios previos del mismo pasajero.

En el caso intervino la Unidad de Flagrancia Oeste que dispuso la detención de ambos: el conductor fue imputado por lesiones y el pasajero, por amenazas.

Temas Relacionados

colectivoLínea 113despidochoferPelea callejeraÚltimas noticias

Últimas Noticias

Habló el juez que fue amenazado por un grupo armado en San Martín: “Mi principal preocupación era el personal del juzgado”

El magistrado se refirió al episodio protagonizado por veinte personas con armas blancas que se presentaron para pedir por la libertad de un detenido

Habló el juez que fue

Cómo fue el ataque contra el juzgado de San Martín: la cronología de los llamados al 911

Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que la protesta de los manifestantes en el Juzgado de Garantías N° 5 departamental fue pacífica. Sin embargo, el juez Nicolás Schiavo aseguró: “Eran personas que entraron de manera violenta”

Cómo fue el ataque contra

El nuevo botín en dólares de la viuda negra que se volvió viral

Lidia Esther Lobo, detenida en Río Negro en diciembre pasado por dos hechos de robo, sumó una nueva denuncia en su contra. Esta vez, su presunta víctima es un jubilado de Lomas de Zamora con quien entabló una relación falsa

El nuevo botín en dólares

Un hombre de 70 años fue asesinado en su casa de San Isidro durante un robo

El caso fue descubierto luego de que una patrulla municipal detectara a tres sospechosos escapando. Hay dos prófugos

Un hombre de 70 años

Salta: lo detuvieron por el abuso sexual a una menor y fue asesinado a golpes por sus compañeros de celda

El hecho ocurrió en la Comisaría 1 de Joaquín V. González. José Antonio “Niti” Cuellar, la víctima, tenía 52 años

Salta: lo detuvieron por el
DEPORTES
La lista de 9 lesionados

La lista de 9 lesionados que tiene Boca Juniors en su plantel: cuándo volverá a jugar cada uno

Copa Davis: Javier Frana definió el equipo argentino para la serie frente a Corea del Sur

El sobrino del Diablito Echeverri se sumó a las inferiores de River Plate: el esperanzador mensaje del jugador del Girona

Dieron a conocer los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: qué puesto ocupa Colapinto en un ranking con impactante diferencias

Barcelona se suma a la puja con el Real Madrid por Cuti Romero: el trueque que podría ser clave en la operación

TELESHOW
La provocación de Martín Migueles

La provocación de Martín Migueles a Mauro Icardi luego del récord que obtuvo el goleador: “Las amo”

La revelación de Beto Casella sobre su vínculo con Edith Hermida: “Está perdidamente enamorada de mí”

La reacción de Wanda Nara al probar comida turca en MasterChef Celebrity: “Me pone muy agresiva”

El divertido show de Maxi López en MasterChef Celebrity: imitó a Wanda Nara y actuó en Romeo y Julieta

Las postales sexies de Julieta Ortega en la playa: “Las ondas del verano”

INFOBAE AMÉRICA

Petro y los gringos francos

Petro y los gringos francos

El mercado negro del petróleo ruso e iraní está en problemas

Identifican una red cerebral clave detrás de los síntomas del Parkinson

Bitcoin no detiene su derrumbe: cae debajo de los USD 70.000 y pierde 40% desde su récord

Un recorrido por el nuevo parque temático de Pokémon