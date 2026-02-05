Crimen y Justicia

“Extremadamente violento”: seguirán presos dos de los acusados del ataque en patota a un joven en Tucumán

La brutal agresión ocurrió a la salida de un boliche en Tafí del Valle y fue filmada por un testigo. La Justicia trata de identificar al resto de los sospechosos

Brutal ataque en patota a un joven de 19 años a la salida de un boliche en Tucumán

La Justicia de Tucumán dictó prisión preventiva por 30 días para dos jóvenes acusados de atacar a la salida de un boliche a Patricio Ledesma, un chico que disfrutaba de sus vacaciones en Tafí del Valle.

El hecho ocurrió el sábado pasado cuando, según la investigación, un grupo de alrededor de 15 jóvenes, presuntamente rugbiers, rodeó y golpeó al chico de 19 años, que terminó en una zanja e inconsciente.

La audiencia se realizó este miércoles en Monteros. Allí, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Física, a cargo de Mónica García de Targa, formalizó la acusación contra Máximo Carreras, de 19 años, y Santiago Bagne, de 18. Ambos están imputados por el delito de lesiones graves en grado de tentativa, agravadas por haber actuado de común acuerdo con otras personas.

De acuerdo a la información difundida por el Ministerio Público Fiscal de Tucumán, la agresión ocurrió cerca de las 5, en las inmediaciones del boliche “Cañada”. La fiscalía sostuvo que Carreras y Bagne, junto a otros jóvenes, persiguieron a Ledesma tras la salida del local nocturno. El ataque se dio en grupo, con la víctima en el piso, mientras recibía golpes de puño y patadas en la cabeza y el cuerpo.

Uno de los sospechosos detenidos durante los allanamientos en Concepción, Tucumán. (comunicaciontucuman.gob.ar)

La teoría del caso señala que los acusados armaron un cerco humano para evitar que Ledesma pudiera escapar y también para impedir que otras personas se acercaran a ayudarlo.

Así, el joven se encontraba acurrucado, sin posibilidad de defenderse. El ataque terminó cuando un grupo logró romper el círculo y socorrerlo.

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Hugo Campos calificó el episodio como “extremadamente violento” y remarcó la desproporción entre la cantidad de agresores y la víctima. También explicó que, hasta el momento, solo pudieron identificar a dos de los participantes. El fiscal pidió la prisión preventiva al considerar que la investigación recién comienza y que falta identificar a la mayoría de los involucrados.

El juez que intervino en el caso aceptó parcialmente el pedido de la fiscalía y ordenó que Carreras y Bagne sigan detenidos durante 30 días, fundamentando la decisión en el riesgo de que puedan entorpecer la investigación.

La impactante secuencia fue filmada por un testigo, cuyo video da cuenta de la violencia extrema con la que fue agredido el damnificado.

La golpiza fue filmada por un testigo

A pesar de las graves heridas sufridas, Patricio recibió el alta médica el mismo sábado y se encuentra fuera de peligro.

Ya en su casa, donde se recupera de los golpes recibidos, la víctima decidió compartir un video a través de sus redes sociales, en el que mostró las lesiones sufridas en su rostro y el cuerpo y, además, apuntó contra sus agresores.

“Uno se mata laburando para poder tener vacaciones, para poder salir con sus amigos tranquilo, para que vengan estos pendejos, estos rugbiers de mierda, que piensan que por andar en patota pueden venir a hacer esto, amigo. Miren cómo tengo un hematoma, tengo una hemorragia en el ojo, tengo abierta toda la espalda...“, precisó el joven durante su descargo.

Y en esa misma línea, completó: “Yo estoy con Jesús, por eso no me pasó nada, pero yo podría haber perdido el ojo o peor, la vida, amigo. Así que piensen, piensen un poco las cosas.. De onda se lo digo, eh. De onda. Y no va para esas personas, porque esas personas no van a cambiar porque son una mierda, ¿me entendés? Para vos, para vos que te hacés el piola, ahí queriendo pelear, para vos, vos te lo digo, le podés cagar la vida a una persona, amigo, podés matar a alguien“.

Habló el joven atacado por una patota de rugbiers en Tucumán

Tras el hecho, se conoció que uno de los acusados forma parte del Club Huirapuca. Desde la institución tucumana emitieron este miércoles un comunicado en el que confirmaron que el detenido integra su plantilla e informaron que el jugador “fue suspendido provisoriamente hasta tanto se resuelva su situación procesal, momento en el cual se adoptarán las sanciones disciplinarias correspondientes, en caso de ser considerado culpable”.

