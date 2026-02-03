Ataque en patota en Tucumán: 20 rugbiers golpearon a un joven de 19 años y lo lanzaron a una zanja

Brutal ataque en patota a un joven de 19 años a la salida de un boliche en Tucumán

Patricio Ledezma, un joven de 19 años que disfrutaba de sus vacaciones junto a sus amigos en la ciudad de Tafí del Valle, provincia de Tucumán, fue víctima de un brutal ataque este sábado, cuando un grupo de al menos 20 rugbiers lo golpearon a la salida de un boliche.

La impactante secuencia fue filmada por un testigo, cuyo video da cuenta de la violencia extrema con la que fue agredido el damnificado. “Uno se mata laburando para tener vacaciones, y vienen estos pendejos que piensan que por andar en patota pueden hacer esto”, lamentó el chico en un video que compartió en redes sociales.

En este contexto, fuentes del caso consultadas por Infobae precisaron que este martes la Policía provincial aprehendió a dos sospechosos de haber participado del ataque.

El violento episodio se registró durante la madrugada en inmediaciones del local bailable “La Cañada”, donde Patricio, por causas que aún se encuentran bajo investigación de la fiscal Mónica García de Targa, del Centro Judicial Monteros, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios y Atentados Contra las Personas, fue agredido con crueldad por un grupo de jóvenes.

Las imágenes que encabezan esta nota, registradas por un testigo del feroz ataque, dan cuenta de que la víctima, incluso, fue atacada cuando se encontraba indefensa en el suelo. Patricio recibió golpes de puño, patadas en todo el cuerpo y luego fue arrojado a una zanja, donde permaneció inconsciente hasta que pudo ser trasladado en una ambulancia a un hospital local.

Un testigo de la golpiza filmó la secuencia completa.

Según consigna el medio Contexto Tucumán, la familia de Patricio aseguró que la agresión ocurrió a la vista de todos y denunció que, mientras se desarrollaba el ataque, varias personas filmaban la escena sin intervenir. “Si no fuera por ellos, lo mataban”, advirtieron sus padres sobre las pocas personas que intercedieron.

A pesar de las graves heridas sufridas, Patricio recibió el alta médica el mismo sábado y se encuentra fuera de peligro.

Ya en su casa, donde se recupera de los golpes recibidos, la víctima decidió compartir un video a través de sus redes sociales, en el que mostró las lesiones sufridas en su rostro y el cuerpo y, además, apuntó contra sus agresores.

“Uno se mata laburando para poder tener vacaciones, para poder salir con sus amigos tranquilo, para que vengan estos pendejos, estos rugbiers de mierda, que piensan que por andar en patota pueden venir a hacer esto, amigo. Miren cómo tengo un hematoma, tengo una hemorragia en el ojo, tengo abierta toda la espalda...“, precisó el joven durante su descargo.

Habló el joven atacado por una patota de rugbiers en Tucumán

Y en esa misma línea, completó: “Yo estoy con Jesús, por eso no me pasó nada, pero yo podría haber perdido el ojo o peor, la vida, amigo. Así que piensen, piensen un poco las cosas.. De onda se lo digo, eh. De onda. Y no va para esas personas, porque esas personas no van a cambiar porque son una mierda, ¿me entendés? Para vos, para vos que te hacés el piola, ahí queriendo pelear, para vos, vos te lo digo, le podés cagar la vida a una persona, amigo, podés matar a alguien“.

Este lunes, el jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, se refirió con dureza a los involcrados en el violento ataque que sufrió Patricio Ledezma.

“Son patoteros, delincuentes que agredieron a una persona entre veinte. Ya tenemos identificados a varios. La División Telemática está analizando todos los videos y estamos esperando las medidas de allanamiento y detención. La Policía va a dar una respuesta concreta”, afirmó Girvau en declaraciones radiales.

Allanamientos en Concepción y dos sospechosos detenidos

En el marco de la causa que tramita la fiscal García de Targa, fuentes del caso consultadas por Infobae confirmaron que este martes por la mañana se desarrollaba una serie de allanamientos en la ciudad de Concepción, de donde serían oriundos los atacantes de Patricio.

Los procedimientos, hasta el momento, arrojaron resultados positivos, debido a que los efectivos lograron la aprehensión de dos de los sospechosos de haber participado de la agresión en patota. Además, se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas por los detenidos al momento del ataque.

Frente a las versiones que indican que los presuntos agresores formarían parte del Club Huirapuca, desde la institución tucumana emitieron un comunicado en el que aclararon que todavía no cuentan con las pruebas necesarias para afirmar que los responsables de la golpiza a Ledezma sean jugadores del club.

“La Comisión Directiva del Club Huirapuca A.C. manifiesta públicamente su preocupación ante la circulación de versiones y videos en redes sociales vinculados a un episodio de violencia ocurrido recientemente en la vía pública, el cual se ha intentado relacionar con nuestra institución y con el rugby. En primer lugar, expresamos de manera clara y contundente que el Club rechaza y repudia cualquier forma de violencia, en cualquier ámbito”, aclararon las autoridades.

El comunicado del Club Huirapuca.

Luego, desde la Comisión Directiva aclararon que aún no cuentan con la información suficiente para asegurar que pueden identificar a los responsables de la agresión, pero sí remarcaron que si efectivamente se tratara de jugadores del club, se tomarán las sanciones correspondientes.

“Asimismo, informamos que hasta el momento no contamos con información oficial suficiente que permita determinar con precisión lo sucedido ni identificar a las personas intervinientes, por lo que consideramos irresponsable emitir acusaciones o conclusiones sin evidencias. No obstante, el Club se pone a disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos y, en caso de comprobarse que los involucrados fueran jugadores del Club, se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes conforme a los reglamentos vigentes”, completaron.