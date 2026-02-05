Crimen y Justicia

Cómo fue el ataque contra el juzgado de San Martín: la cronología de los llamados al 911

Fuentes oficiales aseguraron a Infobae que la protesta de los manifestantes en el Juzgado de Garantías N° 5 departamental fue pacífica. Sin embargo, el juez Nicolás Schiavo aseguró: “Eran personas que entraron de manera violenta”

El edificio donde funcionan los
El edificio donde funcionan los Juzgado de Garantías N° 4 y N° 5 de San Martín.

Luego de que este miércoles se conociera el violento ataque que un grupo de 20 personas había protagonizado en el edificio donde funcionan los Juzgados de Garantías N° 4 y N° 5 de San Martín, donde incluso algunos de los manifestantes habían exhibido armas blancas, este jueves el juez Nicolás Schiavo, uno de los titulares de la sede judicial, confirmó los hechos y los atribuyó a “un problema institucional”.

En contrapunto, fuentes oficiales desmintieron a Infobae la versión que habla de una agresión con cuchillos en el juzgado del Departamento Judicial San Martín. Incluso, este medio tuvo acceso al detalle de los llamados al 911 que se realizaron desde el lugar donde se desarrolló la protesta por la liberación de unos detenidos, y en los mismos no se reportaron hechos de violencia.

Desde la puerta del juzgado que conduce, el juez Schiavo atendió a los medios de prensa este jueves y dio detalles de la apremiante situación que vivieron él y los otros empleados del lugar. “Eran personas que entraron de manera violenta, esgrimiendo frases violentas, y el personal, muy temeroso, y toda la gente, estaba más preocupada en resguardarse que en intentar identificarlos”, explicó.

Si bien el edificio ubicado en la esquina de Pueyrredón y Cerrito, en pleno centro de San Martín, no cuenta con cámaras de seguridad en su interior, el magistrado aseguró que, entre los manifestantes, “había algunos que esgrimieron armas blancas”.

“En el momento que sucedió estaba muy preocupado por el personal del juzgado. Lo de ayer fue algo distinto a una protesta”, consideró.

Por último, advirtió que este tipo de hechos son producto de “un problema institucional” que no solo afecta a la Justicia. “Pasa todos los días en las fiscalías, en otros órganos judiciales, en otros departamentos judiciales. Lamentablemente, también ocurre en las escuelas. En noviembre hemos tenido maestros que han sido agredidos porque no han gustado las notas que les han dado a los alumnos; hay médicos que han sido agredidos en los hospitales“, concluyó.

Nicolás Schiavo, titular del Juzgado
Nicolás Schiavo, titular del Juzgado de Garantías N° 5 de San Martín.

Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense aseguraron este jueves que no hubo episodios de violencia en la sede judicial y brindaron detalles de lo sucedido.

Las fuentes oficiales precisaron a este medio que eran cerca de las 12 cuando el juez Alberto Ramón Brizuela, titular del Juzgado de Garantías N.° 4 departamental -comparte edificio con el juzgado conducido por Schiavo-, se comunicó con el 911 para solicitar presencia policial en el lugar, ante la presencia repentina de un grupo de personas que reclamaban por la situación procesal de imputados detenidos en causas judiciales.

Diez minutos después, un móvil de la Policía Bonaerense se hizo presente en la sede judicial y los agentes constataron que los supuestos atacantes ya se habían retirado del lugar.

Al entrevistar a la sargento de la Bonaerense afectada a la custodia del edificio, explicó que en el momento de la protesta se encontraba sin apoyo, debido a que los dos efectivos adicionales de custodia y traslado de detenidos con los que contaba habitualmente se encuentran de licencia.

En tanto, fuentes oficiales detallaron a este medio que durante la verificación del lugar, realizada luego de una entrevista que los agentes mantuvieron con los jueces Brizuela y Schiavo, no se constataron daños materiales, ocupación de despachos, ingreso al edificio judicial ni personas lesionadas.

Cronología de los llamados al 911

La dependencia interviniente informó que se registraron cuatro llamados al 911, los cuales se desarrollaron de la siguiente manera:

11:52 hs: Ingreso de la primera llamada al sistema.

11:53 hs: Derivación a despacho.

11:55 hs: Asignación de móvil.

12:01 hs: Arribo del móvil de Seguridad Ciudadana N° 00090.

12:03 hs – Primer comentario del móvil: se informa la presencia de aproximadamente 20 personas, manifestándose de forma pacífica, sin corte de arterias ni obstrucción del tránsito.

12:03 hs: El móvil N° 00090 se retira del lugar al no constatar irregularidades.

12:25 hs: Ingreso de un nuevo llamado.

12:31 hs: Comentario en la carta de servicio indicando que manifestantes habrían ingresado al juzgado.

12:33 hs: Arribo del móvil N° 25490.

12:35 hs – Comentario del personal en el lugar: se informa que los manifestantes se habían retirado, no ingresaron al edificio judicial y que la manifestación fue de carácter pacífico.

El personal en el lugar confirmó que los manifestantes se retiraron voluntariamente, no ingresaron al juzgado, no produjeron incidentes, no aportaron datos personales, ni se registraron hechos de violencia.

