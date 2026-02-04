Crimen y Justicia

Mandó a balear el supermercado de la familia Roccuzzo y ahora es juzgado por la ejecución de dos hermanas

Se trata de Pablo Nicolás Camino, un jefe narco que ya cumple una condena unificada a 40 años de prisión por homicidio, balacera y asociación ilícita

Pablo Nicolás Camino
Pablo Nicolás Camino

Un jefe narco preso, vinculado a Los Monos, comenzó a ser juzgado en Rosario por, presuntamente, haber ordenado el secuestro y la ejecución de las hermanas Estefanía y Marianela Gorosito, de 25 y 28 años, respectivamente, el 12 de julio de 2022, en un descampado del barrio Cabin 9, de Pérez.

Se trata de Pablo Nicolás Camino (31), quien acumula condenas por 40 años de cárcel por homicidio, balaceras y asociación ilícita y, en paralelo, está imputado por instigar la balacera contra el supermercado Único perteneciente a la familia de Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi.

El debate oral y público se lleva adelante en el Centro de Justicia Penal ante el tribunal integrado por los jueces Facundo Becerra, Andrés Rodríguez y Valeria Pedrana.

El hallazgo de los cuerpos
El hallazgo de los cuerpos de las hermanas Gorosito

El eje del debate es el rol que tuvo Camino y cuatro presuntos integrantes de su organización en el doble femicidio, quienes formaron parte, además, la estructura delictiva en el comercio de estupefacientes.

Junto al recluso son juzgados Melisa Negro (38) –expareja del preso–, la presunta vendedora de droga Sandra Beatriz Calegari (55), el presunto autor material del doble femicidio Lucas Martín “Pelu” Castillo (22) y Willian Alberto Espinoza López (22), quien trasladó a las hermanas hasta el descampado donde las mataron. Todos afrontan un pedido de prisión perpetua.

Según la acusación, se trató de “un hecho extremadamente grave y despiadado” contra dos mujeres que “dejaron de servir” a la presunta banda de Camino. “El 19 de julio de 2022 se mostró el más violento y despiadado funcionamiento aceitado de una estructura criminal con roles claramente definidos”, amplió.

La amenaza que dejaron tras
La amenaza que dejaron tras una balacera en el supermercado de la familia de la esposa de Messi

“Estefanía y Marianela fueron asesinadas en un contexto de violencia de género extrema. Fueron tratadas como moneda de cambio o como mensajes enviados a través de sus cuerpos para saldar deudas. El desprecio por su condición de mujeres es evidente en la forma en que fueron captadas, trasladadas y descartadas como si sus vidas no valieran nada”, aseguró el funcionario del Ministerio Público de la Acusación.

Saldutti también expuso que Marianela había mantenido un vínculo sentimental con Camino, mientras que su hermana Estefanía con Castillo, el presunto sicario.

“En el momento en el que Marianela no quiso continuar con el vínculo, (Camino) comenzó a amenazarla y a exigirle que abandone una casa que él le había dado. Como ella no lo hizo, la mandó a balear y empezó a reclamarle una supuesta deuda que ella tenía con él”, sostuvo.

Marianela y Estefanía Gorosito, asesinadas
Marianela y Estefanía Gorosito, asesinadas en Rosario (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal señaló que “Estefanía había tenido un vínculo breve con Lucas Castillo, y a ella la organización también le reclamaba una supuesta deuda, aunque mucho menor que la que le exigía a Marianela”.

De acuerdo a la teoría del caso, las hermanas “fueron citadas bajo engaño” en inmediaciones de Chubut y Garzón, en la zona noroeste de Rosario. En ese lugar fueron obligadas a subir a un C3 gris que era escoltado por otro auto.

Una vez que ingresaron al vehículo, fueron despojadas de anillos, celulares, cadenas y pulseras y, luego, fueron baleadas. En ese vehículo estaban Castillo y Espinoza López, mientras que en un segundo auto iban Negro y Silva, ya condenada en la causa.

Las hermanas fueron llevadas hasta Camino de los Indios, cerca de la intersección con El Chajá, en un descampado de Cabin 9 de Pérez, donde las hicieron bajar. A Marianela le dispararon ocho veces. A Estefanía, cinco. Ambas fallecieron en el acto por la destrucción cráneo-encefálica por las heridas de arma de fuego.

Los cuerpos fueron hallados al día siguiente, el 20 de julio de 2022, cuando un transeúnte llamó a la Policía al ver los cadáveres sobre un pastizal y montículos de basura.

Espinoza López fue detenido minutos después de los crímenes, cuando el C3 fue detenido por un control de Gendarmería en Pérez. Intentó fugarse, pero los agentes federales dieron con él en una casa en la que había intentado subir al techo.

Su ladero, Castillo, logró escapar al bajar del auto y fugarse a pie hasta que fue auxiliado por el otro vehículo de apoyo en el que estaba Melisa Negro, que había advertido el operativo vehicular. Ese auto luego se dirigió hasta el domicilio de Sandra Calegari, donde descartaron elementos.

El sicario cayó en diciembre de 2022 en un procedimiento del Comando Radioeléctrico en Presidente Perón y Campbell, en la zona oeste.

Por su parte, Negro fue detenida en una causa por extorsiones y luego se le amplió la acusación con esta investigación. Lo mismo, Calegari, quien fue arrestada por un legajo de narcomenudeo y posteriormente se la imputó por los asesinatos de Marianela y Estefanía.

El dueño del Citroën C3 también fue condenado por haber puesto el vehículo para la ejecución del plan criminal. Es Damián Rojas, quien aceptó un juicio abreviado por el que recibió una pena de 10 años de cárcel.

