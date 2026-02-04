Ladrones armados entraron a una casa de Mar del Plata y espantaron a los vecinos a los tiros para robar una 4x4

Violento robo a una pareja en Mar del Plata: irrumpieron en su casa y se llevaron la camioneta 4x4

Las cámaras de seguridad del garage de una casa de la ciudad de Mar del Plata registraron a dos delincuentes armados que ingresaron rompiendo una ventana y, luego, escaparon en la camioneta 4x4 de la pareja asaltada. Antes, dispararon al aire para amedrentar a los vecinos que intentaban impedirlo.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que el violento episodio ocurrió este lunes por la noche, pasadas las 23, en una vivienda ubicada en las inmediaciones de la avenida Juan Héctor Jara y Laprida.

Con sus rostros cubiertos y sin guantes, los asaltantes irrumpieron en la propiedad y abordaron a un joven de 24 años y a su pareja. Los mantuvieron retenidos mientras trataban de arrancar la camioneta Volkswagen Amarok V6 color verde aceituna que estaba estacionada en el garage.

Los dos delincuentes fueron captados por las cámaras de seguridad de la propiedad.

A pesar de que familiares y vecinos de las víctimas intentaron detenerlos, uno de ellos empuñó su pistola y disparó al aire.

Tras algunos segundos de incertidumbre, los ladrones pudieron darle marcha a la camioneta, se subieron y huyeron a toda velocidad en dirección a la avenida Polonia, luego de embestir el portón de rejas.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas se acercaban con temor al domicilio, al que ingresaron una vez que los agresores se habían fugado del lugar.

Tras unos segundos, uno de los asaltantes logró arrancar la 4x4 y se dieron a la fuga junto a su cómplice.

Además de la camioneta, los delincuentes se llevaron dos celulares marca iPhone, según confirmaron fuentes del caso a este medio.

La investigación es encabezada por el fiscal Mariano Moyano, titular de la UFI temática de robos calificados en casas particulares, que ordenó las diligencias correspondientes para intentar ubicar a los sospechosos y esclarecer el caso que investiga como robo agravado.

Pánico en Mar del Plata: ladrones encapuchados retuvieron a una menor durante un asalto

Momentos de tensión y desesperación se vivieron en un almacén de la ciudad de Mar del Plata, cuando cuatro delincuentes armados y encapuchados irrumpieron con fines de robo. La secuencia completa quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio, cuyas imágenes muestran que una menor que estaba en el local fue retenida por uno de los asaltantes cuando quiso escapar.

Una vez consumado el robo, los ladrones se dieron a la fuga en un vehículo que había sido sustraído en agosto pasado, según confirmaron fuentes de la investigación que encabeza el fiscal Fernando Berlingeri a este medio.

El hecho ocurrió este sábado pasadas las 16 en una despensa ubicada en la esquina de Ayolas y Galicia, en el barrio Las Avenidas de la ciudad balnearia, mientras algunas clientas realizaban compras en el lugar.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad del local muestran que los ladrones, con sus rostros ocultos y armas de fuego en sus manos, ingresaron corriendo al comercio.

Uno de ellos fue el encargado de subir al mostrador y pasar hacia el otro lado, donde se encontraba la cajera: fue a robar lo que había en la caja registradora. Luego, se dedicó a sustraer objetos de valor y los guardó en una mochila de color negro que llevaba consigo.

Mientras tanto, otra cámara de seguridad registró el momento en que una de las menores presentes en el lugar fue retenida y arrojada al piso por otro de los atacantes, luego de que otras víctimas lograran huir a toda velocidad.

Uno de los delincuentes retuvo a una menor que se encontraba en el comercio al momento del ataque.

La chica se quedó en un rincón del almacén, junto a unas heladeras de bebidas y comestibles, hasta que otra empleada se acercó a ella para calmarla y acompañarla mientras los delincuentes daban vuelta los mostradores y tomaban toda la mercadería que se les antojaba.

En menos de un minuto, los delincuentes tomaron la recaudación del día y distintos productos para subirse a un Audi que los aguardaba afuera, el cual era conducido por otro cómplice que ofició de “campana”.